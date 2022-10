1- Enfermedad celíaca

Según Web MD, es una enfermedad autoinmune que hace que el cuerpo ataque al tracto digestivo cuando se come gluten. Debido a que tiene síntomas muy diversos, su diagnóstico se dificulta por confundirlo con otras afecciones. La mayoría de las veces provoca diarrea, fatiga y pérdida de peso, pero también puedes tener dolores en las articulaciones, sarpullidos, dolores de cabeza, depresión y convulsiones. ▲

2- Hipertiroidismo e hipotiroidismo

Son enfermedades en las que se produce un exceso o una reducción de la hormona tiroxina. Los síntomas incluyen nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, pérdida de peso, taquicardia, exceso de sudoración, cansancio o flojera, sensibilidad al frío o calor, adelgazamiento del cabello y cambios intestinales, explica Web MD. ▲

3- Apnea del sueño

Web MD dice que es un trastorno del sueño en el que la respiración se detiene y comienza varias veces durante el descanso. Puede ocasionar irritabilidad, confusión, boca seca, dolor de garganta y dolor de cabeza, aunque eso también puede ser síntoma de una gripe u otras afecciones. El diagnóstico de la enfermedad consiste en un estudio del sueño. ▲

4- Enfermedad de Lyme

Ocurre cuando una garrapata te infecta con una determinada bacteria a través de una picadura. La erupción en forma de ojo de buey es un signo de que has sido infectado, pero no siempre aparece. Y aunque tengas dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y mareos, éstos pueden estar causados por muchas cosas. Los signos de la enfermedad pueden no aparecer en un análisis de sangre hasta tiempo después, según Web MD. ▲

5- Fibromialgia

Es una enfermedad que causa dolor crónico y sensibilidad. No hay prueba de diagnóstico para la fibromialgia, así que se tienen que hacer estudios que descarten otras enfermedades. También causa problemas de sueño y confusión, síntomas que también se dan en la depresión y la ansiedad, de acuerdo con Web MD. ▲

6- Lupus

En esta enfermedad el sistema inmune ataca los tejidos y las articulaciones. Al igual que otras enfermedades, causa cansancio y dolor en todo el cuerpo. Tiene un sarpullido característico que puede indicar la enfermedad pero no siempre se presenta en todas las personas. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer, según Web MD. ▲

7- Esclerosis múltiple

Web MD explica que esta enfermedad hace que el sistema inmunológico ataque las cubiertas de ciertas terminaciones nerviosas. Esto dificulta que el cerebro le diga a su cuerpo lo que tiene que hacer. Puede causar cansancio, problemas de visión, debilidad, mareos, depresión y otros síntomas que podrían sugerir una serie de condiciones. No hay ninguna prueba que, por sí sola, pueda confirmar que se tiene EM. ▲