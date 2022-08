¿Qué es un factor de riesgo?

Es algo que aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad aunque esto no garantiza el desarrollo de la enfermedad, de modo contrario no tener dichos factores tampoco significa que no te enfermarás. Sin embargo, hay determinados hábitos o genes que favorecen la aparición de distintas enfermedades.

▲

El sexo biológico:

Las mujeres tienen un 99% más de probabilidad de padecer cáncer de mam que los hombres debido a factor biológicos como la cantidad de estrógenos en el cuerpo, que las células mamarias del hombres están inactivas y que la mayoría de los senos de los hombres están formador por grasa y no por glándulas formadas. ▲

La edad:

Es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la enfermedad. La mayoría de los casos de la enfermedad lo padecen las mujeres de 60 años o más y de igual forma ocurre con las defunciones. ▲

Antecedentes de cáncer:

Las mujeres que ya han padecido en una ocasión un tumor maligno de mama son de 3 a 5 veces más susceptibles de desarrollar un segundo cáncer de mama que la población general. También corren un mayor riesgo las personas con antecedentes familiares de cáncer. ▲

Menstruación y menopausia:

La duración total de la actividad hormonal del ovario, como la menarquía precoz (menstruación antes de los 12 años) y la menopausia tardía (después de los 45 años), aumenta las probabilidades hasta un 50%. ▲

Geografía:

El cáncer de mama es más frecuente en Estados Unidos, Canadá y Europa y menos frecuente en Asia, África y América Latina. Estas diferencias se explican por factores genéticos y ambientales. ▲