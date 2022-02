¿Qué es el carfentanilo que encontraron en cocaína adulterada?

La Procuración General de Buenos Aires encontró cocaína adulterada que mató a 24 personas la semana pasada y que contenía carfentanilo, un potente opioide. Te contamos a continuación de qué se trata y los daños que tiene en la salud.

(Foto: Pixabay)

Según el comunicado de las autoridades, el carfentanilo es un opioide "extremadamente fuerte cuyos efectos son 10.000 veces más potentes, o más, que la heroína o el fentanilo".

Decenas de personas se intoxicaron tras consumir la cocaína adulterada y algunos sufrieron desmayos, paros cardíacos y asfixia y murieron casi de inmediato. Otras personas fueron tratados en hospitales de la capital.

¿Qué es el carfentanilo?

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), señala que el carfentanilo es un opioide sintético aproximadamente 10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo.

Se fabrica en China y se distribuye a través del mercado negro. Puede venir en varias formas, incluido el polvo, las tabletas y el aerosol.

Puede tener efectos letales con tan solo 2 miligramos según la vía de administración y otros factores.

(Foto: Pixabay)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el término "opioides" se refiere tanto a los compuestos que se extraen de la adormidera como a compuestos sintéticos y semisintéticos con propiedades análogas que pueden interferir con los receptores de opioides del cerebro.

Los opioides tienen efectos analgésicos y sedantes, y se utilizan por lo general para el tratamiento del dolor. Sin embargo, su consumo sin fines terapéuticos, prolongado, indebido o sin supervisión médica puede generar dependencia y otros problemas de salud.

La sobredosis de opioides puede detectarse por una combinación de tres signos y síntomas:

Pupilas puntiformes

Pérdida de conciencia

Dificultades respiratorias

Se utiliza para dormir animales como elefantes

La manipulación de la sustancia exige el uso de guantes, gafas protectoras y mascarillas, porque el carfentanilo puede ser letal incluso tocándolo por lo que representa una amenaza significativa para el personal médico que atiende emergencias de pacientes con adicciones serias y sobredosis.

De manera legal, el carfentanilo se utiliza para dormir animales de gran porte, como elefantes, rinocerontes y osos.

"Con el equivalente al tamaño de un granito de sal, se produce la muerte de manera instantánea en los pacientes", alertó, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Por su parte, Sergio Saracco, presidente de la Asociación de Toxicología Argentina (ATA), a La Nación, explica que "no está en las veterinarias, no es de uso habitual. No es como la ketamina, que puede tener uso humano o veterinario”.

"Carfentanilo es hasta 100 veces más potente que el fentanilo"

Un artículo de El País, señala que el carfentanilo generalmente se presenta como un polvo blanco que puede pasar por cocaína. Su consumo a dosis mínimas produce insuficiencia cardíaca y, de no mediar un antídoto como la naloxona, causa la muerte por paro respiratorio.

(Foto: Pixabay)

Los pacientes intoxicados que murieron en los hospitales de la periferia oeste de Buenos Aires apenas podían respirar cuando ingresaron a emergencias. Como su uso es veterinario, no hay pruebas en humanos que midan la dosis mínima mortal.

“El carfentanilo es aproximadamente 100 veces más potente que el fentanilo, que puede ser letal en el rango de los dos miligramos, según la vía de administración y otros factores”, advierte la DEA. El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente.

(Con información de BBC, El País y EFE)

