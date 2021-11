¿Puede un fármaco vs covid desencadenar nuevas mutaciones del virus?

El pasado 25 de octubre, MSD y Ridgeback Biotherapeutics anunciaron que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) había iniciado una revisión continua para Molnupiravir, un antiviral de amplio espectro que inhibe la replicación del virus por medio de un mecanismo denominado "mutagénesis letal", que produce errores en el genoma vírico.

Dicho medicamento recibió aprobación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido el 4 de noviembre, pero a pesar de que el Journal of Infectious Diseases señala que es seguro, hay quienes piensan que en vez de ayudar, Molnupiravir podría causar mutaciones de la covid-19.

Molnupiravir podría estimular el surgimiento de nuevas variantes que sean más peligrosas

El especialista que opina que el Molnupiravir podría no ser tan bueno como se plantea es un virólogo de la Universidad de Harvard llamado William Haseltine, que es reconocido por su trabajo sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el proyecto del genoma humano.

Dentro de una publicación en Science Inside, Haseltine señala que el Molnupiravir podría estimular la aparición de nuevas variantes de la covid-19 que sean más peligrosas que las circulantes en la actualidad.

"Se está poniendo en circulación un medicamento que representa un potente mutágeno y esto se está haciendo en un momento en el que nos encontramos muy preocupados por las variantes de nueva aparición. No puedo imaginarme haciendo algo más peligroso", indicó el experto el pasado 7 de noviembre.

Cabe resaltar que la farmacéutica Merck mencionó el 1 de octubre que el Molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o fallecimiento en aproximadamente un 50% en comparación con el placebo para individuos infectados con la covid-19 leve o moderada.

Yale Medicine indica que este fármaco no tiene efectos secundarios y que en el ensayo clínico de la compañía, el Molnupiravir fue administrado principalmente a gente mayor de 60 años o más jóvenes pero que tenían comorbilidades que les hicieran estar en un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave en caso de infectarse.

¿Entonces por qué se alarma Haseltine con el Molnupiravir?

La responsabilidad de la gente y la indicación exagerada de los médicos sería el motivo de preocupación de Haseltine, pues los doctores recetan, las personas toman los fármacos y cuando se sienten mejor, los abandonan.

“Esta práctica de que se les receten antibióticos u otros medicamentos y a menudo los pacientes no terminen su curso de fármacos recetados es una práctica que puede permitir que los microrganismos resistentes a los medicamentos se queden con vida y se propaguen. Si se comienzan a sentir mejor tras un par de días y abandonan el Molnupiravir, me preocupa que las mutaciones del virus no se mueran y quizá se transmitan a otros”, advirtió el virólogo de la Universidad de Harvard.

La farmacorresistencia es un problema serio que incluso ya ha sido mencionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide al personal de salud una mayor responsabilidad al recetar medicinas.