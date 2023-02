Recientemente se ha reportado que una niña de 7 fue diagnosticada con cáncer de mama, caso que ha sorprendido a los médicos, debido a lo extraño de este suceso, ya que este tipo de enfermedad es más frecuentemente detectado en personas de mayor edad.

De hecho, según informan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), es común que la mayoría de los cánceres de mama registrados en el mundo, sean detectados en mujeres de 50 años o más.

(foto: freepik)

Sin embargo, a pesar de que esta es la norma, en la literatura médica se han reportado otros dos casos de niñas menores de 10 años que han sido diagnosticadas con cáncer de mama.

Así, el nuevo caso reportado, ocurrido en Chile, viene a ser el tercer reporte existente de cáncer de mama en niñas, un suceso muy extraño, cuyas causas aún son desconocidas por los médicos.

El caso de Maura: la niña de 7 años con cáncer de mama

Maura es una niña de 7 años que vive en Chile, a la que se la ha realizado un diagnóstico confirmatorio de cáncer de mama, padecimiento que ha llevado que a su corta edad haya perdido ya un seno debido a esta enfermedad.

Su madre, Patricia Muñoz, explicó que este problema inició dos años atrás, cuando a los 5 años le notó un bulto extraño en su pecho, a la altura del pezón; respecto a este hallazgo, un médico le comentó que no se trataba de algo normal, y que en caso de esperar, seguiría creciendo.

"El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal: que, si yo esperaba mucho, iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto" relató la madre de Maura.



Como única opción de tratamiento disponible para su caso, después de que se le diagnosticara el cáncer de mama, la niña chilena tuvo que ser sometida a una extirpación total de la mama, con la intención de evitar que el tumor avanzara a otras partes del cuerpo.

Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, explicó que el siguiente paso en el tratamiento de Maura, si no encuentran presencia de metástasis, sería la terapia con radiación, pero desconocen si el tamaño de la niña impedirá recibirlo.

(foto: pexels)

Aunque ya han existido otros casos de cáncer de mama infantil

Por increíble que parezca, en el mundo ya se habían registrado otros dos casos de cáncer de seno en niñas menores de diez años, por lo que el caso de Maura viene a ser el tercero reportado en la literatura médica:

En el 2000 , la Journal of Pediatric Surgery reportó el caso de una niña de 6 años en Canadá, a quien le fue diagnosticado un adenocarcinoma ductal (un tipo de cáncer agresivo) en el seno derecho, que comenzó a crecer a los 5 años de edad.

, la Journal of Pediatric Surgery reportó el caso de una niña de 6 años en Canadá, a quien le fue diagnosticado un adenocarcinoma ductal (un tipo de cáncer agresivo) en el seno derecho, que comenzó a crecer a los 5 años de edad. Para 2015, En Estados Unidos, una niña de 8 años fue diagnosticada con un cáncer de mama que es, en sí muy extraño: un carcinoma secretor, lo que lo hacía un caso doblemente raro.

(foto: pexels)

El cáncer de mama en niños es extremadamente raro

Según informa el Instituto Nacional del Cáncer, aunque igualmente son poco frecuentes, la mayoría de tumores que llegan a formarse en la zona del pecho en niños y niñas, son tumores no cancerígenos.

La formación de tumores cancerígenos en niños suele ser extremadamente poco común y bastante raro, aunque no imposible; de hecho, la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos asegura que una probabilidad de que ocurra un caso como el de Maura es extremadamente raro, pues la posibilidad es solo de una en 400 millones.

Lamentablemente, cuando hay un diagnóstico confirmatorio de cáncer de mama en niños, el tratamiento y los pasos a seguir suelen ser complicados ya que:

La terapia con radiación suele ser contraindicada, pues en algunos casos podría ser más perjudicial para los menores, y a veces puede ser imposible de realizar debido a su edad o tamaño.

No existen formas específicas para evaluar la evolución y el crecimiento del cáncer en los niños.

Hace falta información que contribuya a entender la causa y la mejor forma para actuar.

(Con información de: Centers for Disease Control and Prevention, La voz de Galicia, El Financiero, PubMed, BBC, Instituto Nacional del Cáncer.)