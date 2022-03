Pruebas de antígeno caseras, efectivas para detectar ómicron: estudio

Un nuevo estudio realizado por elementos de los Institutos Nacionales de Salud, la Food & Drug Administration (FDA) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachussets revela que las pruebas rápidas para covid caseras son efectivas para detectar ómicron y las demás variantes del coronavirus.

La investigación, que todavía no ha sido revisado por pares, tuvo como finalidad evaluar las diferencias en el rendimiento de las pruebas de antígeno caseras para detectar las variantes ómicron y delta mediante el cálculo de dos factores: probabilidad de dar positivo en una prueba de antígeno casera en comparación con los test PCR y la de una persona que dio positivo con una prueba de antígeno en su casa de acuerdo con la cantidad de días desde que dio positivo en su primera prueba de PCR.

Pruebas rápidas para covid desde casa: una forma de saber si estás contagiado sin salir

Para llegar a sus resultados, los investigadores reclutaron a personas sin síntomas desde el 18 de octubre de 2021 al 24 de enero de 2022 y les hicieron pruebas rápidas para covid y de PCR cada 48 horas durante 15 días.

Los autores apuntan que la comparación del rendimiento de las pruebas rápidas para covid estuvo basada en la sensibilidad de las mismas, que fue definida como la proporción de personas con los positivos en estas pruebas en relación con su primer resultado positivo en las pruebas de PCR.

“Un total de 153 participantes fueron PCR+ (61 Delta, 92 ómicron); entre este grupo, se analizaron 36 pruebas rápidas para covid positivas el mismo día y 36 una de estos test positivos dentro de las 48 horas de haber recibido su primer resultado en las pruebas de PCR. Las diferencias de sensibilidad entre las variantes no fueron estadísticamente significativas (Delta 16,4 % vs 28.2 % de ómicron el mismo día; y en 48 horas: Delta 45.9% vs 60.9% de ómicron)”, mencionan los especialistas en su artículo original.

Dicha tendencia siguió entre los 86 voluntarios que tuvieron resultados positivos consecutivos en las pruebas PCR (se pudo ver una sensibilidad a las 48 horas de 79.3% para delta frente a 89.5% para ómicron).

¿Qué quiere decir esto? Que no hubo mucha diferencia en la sensibilidad de ambos tipos de pruebas cuando se intentó detectar ambas variantes del coronavirus.

Sobre los resultados, el biólogo molecular de la facultad de medicina de la UMass y autor del estudio, Nathaniel Hafer, indicó para el New York Times que los resultados se suman al cuerpo de evidencia que sugiere que la variante ómicron puede ser detectada con las pruebas caseras que se tienen en la actualidad.

“El rendimiento de las pruebas rápidas para covid caseras no es inferior entre los individuos infectados con ómicron en comparación con delta”, concluyeron los expertos.

(Con información del New York Times)