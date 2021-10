Las vacunas contra covid-19 podrían aprobarse y estar próximamente disponibles para los niños estadounidenses más pequeños pero como señala una publicación en The New York Times (NYT), la cuestión de qué tan rápido los padres permitirían que los menores sean vacunados, es otro asunto:

Este domingo, el doctor Anthony Fauci, principal funcionario encargado del control de enfermedades infecciosas en el país, informó que los niños de 5 a 11 años podrían ser vacunados a principios de noviembre.

Puedes leer: ¿Pueden las vacunas covid detener la transmisión del virus?

Próximo mes iniciaría vacunación contra covid para niños en EU: Fauci

Lo anterior significa que estos niños podrían estar completamente vacunados contra covid para las próximas vacaciones en Estados Unidos si el panel asesor de la la U.S. Food and Drug Administration (FDA) respalda la solicitud de Pfizer para el uso de la vacuna en ese grupo de edad el martes.

Los niños de 12 años en adelante son elegibles para la vacunación desde el mes de mayo.

¿Un “pequeño” problema? Pese a la declaración de Fauci, la vacilación y duda de los padres de familia podría ser un importante obstáculo, según NYT pues solo alrededor de uno de cada tres padres de niños de 5 a 11 años planeaba vacunar a sus hijos "de inmediato" una vez que se autorizara una vacuna, conforme datos una encuesta de la Kaiser Family Foundation realizada el mes pasado.

Por otro lado, otro tercio dijo que querían "esperar y ver" cómo afectaba la vacuna a los niños y esa misma encuesta mostró que la resistencia entre los padres de adolescentes había disminuido en los meses desde que las vacunas estuvieron disponibles para ese grupo de edad.

Al respecto, la doctora Rochelle Walensky, directora de los s Centers for Disease Control and Prevention (CDC), considera muy importantes los datos obtenidos en la encuesta y dijo en el programa de NBC "Meet the Press”:

“Esto es de suma importancia y sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer. Esos datos de la encuesta parecen muy consistentes con lo que estábamos con los adultos en diciembre pasado, cuando lanzamos las vacunas para adultos”.

Wallensky también habló del trabajo realizado en los últimos meses para combatir la pandemia:

“Hemos realizado una gran cantidad de trabajo duro en los últimos 10 meses, educación, comunicación, proporcionando información, llevando las vacunas a lugares realmente convenientes y mensajeros confiables”.

La evaluación de vacunas para niños

Los datos de Pfizer "se ven bien en cuanto a eficacia y seguridad", dijo el doctor Fauci en el programa de ABC "This Week". Dijo que "si todo va bien", es "totalmente posible”, si no muy probable, que las vacunas estén disponibles para los niños de 5 a 11 dentro de la primera semana o dos de noviembre.

Según Pfizer y BioNTech, los niños que fueron vacunados como parte del ensayo clínico, que recibieron dosis que eran un tercio del tamaño de las dosis para adultos, desarrollaron fuertes respuestas inmunes después de recibir el régimen de dos inyecciones con tres semanas de diferencia. Las empresas han dicho que la tasa de eficacia de la vacuna en los niños redujo el riesgo de desarrollar una infección sintomática en un 91%.

También te sugerimos: Disautonomía, la peligrosa secuela de covid que padece Yuri

Con información de: The New York Times