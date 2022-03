¿Por qué ya no se debe llamar "calvos" a la gente con alopecia?

La actriz Jada Pinkett Smith sufre caída del cabello y esta condición, conocida como alopecia en mujeres, resaltó el domingo debido a la broma realizada por Chris Rock y la cachetada propinada por el actor Will Smith al comediante.

En su momento, te informamos sobre algunas generalidades de la alopecia, pero en SuMédico entrevistamos al doctor y dermatólogo certificado Israel Sánchez Álvarez, quien estudia y analiza temas de tricología (campo especializado de la medicina que se encarga del estudio de los padecimientos, anatomía y funciones del pelo y el cabello), para informarte más sobre el tema.

Alopecia en mujeres: “el término ‘calvicie’ es despectivo”

Todas las enfermedades merecen respeto y las que las padecen también. Por ello, al ser preguntado si el término calvicie aplicaba para la alopecia en mujeres que tiene Jada Pinkett Smith, el doctor Sánchez Álvarez explicó lo que es el padecimiento y resaltó las razones por las que el término “calvicie” ya no debe ser usado.

“La alopecia es un conjunto de enfermedades que afectan la piel cabelluda y que tienen como común denominador la caída del cabello. Hay muchos tipos de alopecia. Estamos tratando de luchar con el término “calvicie” porque hasta cierto punto lo consideramos despectivo y lo estamos tratando de erradicar. Hay que referirnos a la alopecia como un conjunto de padecimientos o alopecia”, explicó el experto para SuMédico.

¿Cuáles son los tipos de alopecia?

El doctor Sánchez Álvarez mencionaba que hay distintos tipos de alopecia, pero… ¿Cuáles son estos? La organización benéfica registrada en Escocia, Alopecia UK, informa que hay 9 tipos de alopecia:

areata

androgenética (cabello cae en patrón bien definido en hombres; en las mujeres el cabello se vuelve más delgado en toda la cabeza)

cicatricial centrífuga central (destruyen el folículo piloso, reemplazándolo con tejido cicatrical; comienza en el centro y se extiende hacia el exterior)

inducida por quimioterapia

frontal fibrosante (destruyen el folículo piloso, reemplazándolo con tejido cicatrical; a diferencia de centrífuga central, el pelo se cae en la parte frontal)

liquen planopilaris (destruyen el folículo piloso, reemplazándolo con tejido cicatrical; aparecen parches en el cuero cabelludo)

efluvio telógeno (más pelos de lo habitual pasan a la parte de reposo y se caen; la persona puede notar que se le cae más pelo de lo normal)

por tracción (el cabello se cae porque se ha tirado de él de la misma manera durante mucho tiempo)

tricotilomanía (arrancarse el pelo)

En el caso de la actriz Jada Pinkett Smith, el doctor Sánchez Álvarez explica que se trata de alopecia areata, que es una afección autoinmune que hace que el cabello se caiga.

“Este tipo de alopecia tiene como factor de riesgo otra enfermedad inmune, aunque no sea alopecia. Jada Pinkett Smith tiene alopecia areata. A ella no se le conoce un factor, o no lo ha dado a conocer, sin embargo, en su matrimonio ha estado pasando por un estrés emocional muy fuerte durante su matrimonio con las infidelidades y eso pudo haber sido un disparador”, resalta el experto.

¿Cómo se trata la alopecia areata?

El especialista menciona que el tratamiento dependerá del tipo de alopecia que se tenga. Sin embargo, en el caso de la alopecia areata que padece Jada Pinkett Smith, ésta se trata con esteroides o corticosteroides.

“Hay algunos tipos de alopecia que se pueden corregir con tratamiento, pero hay otras en las que se debe recibir atención por mucho tiempo. Por eso es importante acudir con el especialista en tricología o un dermatólogo que vea temas de cuero cabelludo para que identifique el tipo de alopecia que se padece y las acciones a tomar para tratar a la persona afectada”, concluye el experto.