Muchas personas en algún momento de su vida han llegado a escuchar “zumbidos” o latidos en el oído, que en la gran mayoría de las ocasiones se perciben sin una razón aparente.

Estos sonidos (que también pueden ser similares a un pitar, un silbido o un siseo), que pueden ocurrir en uno o ambos oídos, se conocen como tinnitus o acúfenos, y son síntomas que alertan de que algo anda mal en el oído.

(foto: unsplash)

¿A qué se deben los zumbidos o “ruiditos” en el oído?



Como explica el Instituto Nacional de Sordera y Otros Desórdenes de la comunicación (NIDCD, por sus siglas en inglés), los timbres, zumbidos, chasquidos o algún silbido que pueden escucharse en los oídos, son conocidos como acúfenos o tinnitus.

El tinnitus no se trata de una enfermedad, agrega, sino de un síntoma que sirve para alertar que algo podría estar mal en el sistema auditivo (es decir, en el oído, el nervio auditivo y las partes del cerebro donde se procesan los sonidos).



En muchas ocasiones, el tinnitus (o acúfenos) es la primera señal de un problema de sordera en personas mayores.



Además, se ha visto que cuando es muy fuerte y no desaparece, las personas pueden sufrir de fatiga, depresión, ansiedad, y problemas de concentración.



El Manual MSD informa que los acúfenos son más notables en entornos silenciosos o cuando no hay estímulos que puedan distraer a la persona, y por eso frecuentemente empeoran o son percibidos principalmente al acostarse.

(foto: unsplash)

Las causas del tinnitus



En muchos casos, la razón de la presencia de los acúfenos puede ser por algo simple como un tapón de cerumen o altos niveles de estrés.

Sin embargo, el NIDCD explica que también puede ser resultado de problemas de salud como:

Pérdida de la audición a causa del ruido.

Estrés.

Infecciones en el oído y/o senos paranasales.

Problemas cardíacos (estos usualmente darán lugar a acúfenos pulsátiles).

Tumores cerebrales.

Enfermedad de Ménière.

Cambios hormonales (principalmente en mujeres)

Y problemas o anormalidades en la tiroides.

Efectos adversos de medicamentos (al comenzar o dejar de utilizarlos).

Sin embargo, en muchos casos, el tinnitus se desarrolla sin ninguna razón o causa aparente, y puede que no esté derivado de problemas de salud graves.

(foto: unsplash)

¿Por qué se escuchan latidos?



La página web Hear It, creada por la organización Hear It AISBL, indica que escuchar o sentir algún sonido o zumbido que lleva el mismo ritmo que los latidos del corazón, se conoce como tinnitus pulsátil.

Si bien en algún momento todas las personas pueden haber percibido o tenido la sensación de que se podía escuchar el propio pulso (principalmente luego de realizar actividades físicas intensas), la realidad es que las personas que sufren de tinnitus pulsátil suelen experimentar esta sensación de forma repetida, continuamente.



Al igual que el resto de acúfenos, puede presentarse en ambos oídos, pero es más frecuente que suceda en uno solo; y, además, los casos de este tipo de tinnitus, en general, son poco frecuentes.



Este síntoma está ligado a cambios en el flujo de la sangre que llevan las arterias y venas cercanas al oído, pero también se ha visto que puede darse porque hay personas que son más sensibles a la hora de percibir el flujo sanguíneo y, por lo tanto, pueden escucharlo.



Hear it también explica que las causas del tinnitus pulsátil son muchas, pero principalmente se debe a cambios en venas y arterias, como: aumento del flujo sanguíneo (general o local), un flujo sanguíneo turbulento, hipertensión, estrechamiento de una vena o arteria cercana al oído.



Además, el estrés parece ser un factor muy importante para este tipo de tinnitus, ya que el estrés eleva los niveles de presión arterial general.

Un artículo de Muy Interesante, al igual que el NIDCD, explican que este tipo de acúfeno puede ser resultado de problemas como malformaciones arteriales o venosas cerca del oído, aneurismas, soplos cardíacos, tumores cerebrales, o un aumento de la presión intracraneal.

(foto: unsplash)

¿Se pueden prevenir los zumbidos en el oído?

El Instituto Nacional de Sordera y Otros Desórdenes de Comunicación de Estados Unidos, explica que una de las formas en que se podría evitar el tinnitus es alejarse y evitar la exposición a ruidos fuertes.

Esto se debe a que una de las causas más comunes del tinnitus es la pérdida de la audición por el ruido, por lo que disminuir los daños a las células sensoriales del oído podría ayudar a prevenir o evitar que empeore.

Evitar que el tinnitus empeore, puede lograrse:

Alejándose de fuentes de ruido intenso.

Utilizando volumen bajo al escuchar cosas.

Usar protectores de oídos (tapones u orejeras).

(Con información de: Manual MSD, Muy Interesante, Hear-It, National Institute on Deafness and Other Communication Disorders.)