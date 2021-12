¿Por qué es menos grave ómicron? Expertos creen haber hallado la razón

A pesar de que se siguen aprendiendo cosas sobre ómicron, se conoce que es menos severa que las otras variantes circulantes. ¿A qué se debe esto? De acuerdo con un grupo de especialistas, la posible razón de esto sería que no funciona igual que las otras cepas.

¿Por qué ómicron es menos severa que las otras variantes de covid-19?

A principios de diciembre de 2021, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que ómicron sí parecía tener una tasa más alta de reinfección, pero que causaba síntomas menos graves que la variante delta.

"Los datos preliminares de Sudáfrica sugieren un mayor riesgo de reinfección con ómicron, pero se necesitan más datos para sacar conclusiones más firmes. También hay indicios que sugieren que ómicron provoca síntomas menos graves que delta", mencionó Ghebreyesus.

En más de un año de emergencia, los investigadores han descubierto muchas cosas, como que el virus afecta muchas partes de nuestro cuerpo y no nada más lo respiratorio, o que los pulmones pueden verse perjudicados al punto de que las personas requieran oxigeno adicional para poder respirar bien.

Los especialistas que realizaron la investigación sobre la gravedad de ómicron revelaron que es precisamente la forma en la que esta variante “golpea” los pulmones la que tiene que ver con la falta de “potencia” de la misma.

El New York Times señala que su forma de atacar las células funciona mal en los pulmones, que es donde el coronavirus “normal” hace más daño.

Con esta nueva variante, indican, aplica el dicho de “unas por otras”. Y es que si bien ómicron no es tan efectiva atacando la zona pulmonar, sí es eficiente perjudicando otras partes del cuerpo, lo que podría explicar su contagiosidad.

“La entrada del virus de pico de ómicron en los órganos de las vías respiratorias inferiores y las células pulmonares Calu-3 se vio afectada. Se trata de un defecto de ómicron, pero no de la variante delta. Esta nueva variante, en su forma viva, demostró tener una replicación significativamente menor”, se puede leer en el artículo original, publicado el 22 de diciembre en bioRxiv.

Para saber más de...¿Cuáles son los síntomas más comunes del síndrome post-covid-19?

Síntomas más comunes:

Estos serían los síntomas mas comunes del síndrome post-covid-19 según los estudios clínicos más destacados procedentes de China, Europa y Estados Unidos. ▲ Fatiga:

Es el síntoma que más se reporta en los estudios clínicos sin importar la gravedad de la enfermedad, entre el 40-70% de casos. La fatiga es una sensación de agotamiento severo que no mejora con el descanso, empeora con la actividad física o mental y que no permite realizar las actividades de la vida diaria. ▲ Disnea:

Hasta un 60% de las personas con covid-19 prolongado lo reportan. Se refiere a una sensación de falta de aire. Puede haber dificultad o incomodidad al respirar, incapacidad para obtener el aire suficiente o sensación de asfixia o ahogo. ▲ Anosmia:

Es la pérdida total del olfato y ocurre cuando hay una inflamación u obstrucción intranasal que impide que los olores ingresen el área olfatoria. Se presenta hasta en un 40% de los casos. ▲ Trastornos del sueño:

El insomnio es el trastorno de sueño más frecuente en el covid-19 persistente y se define como un problema para conciliar el sueño y permanecer dormido. El insomnio se presenta hasta en un 50% de los casos reportados. ▲ Problemas de memoria:

Hasta un 34% de pacientes con covid-19 reportaron tener problemas de memoria o niebla mental. ▲ Estrés postraumático:

Hasta un 30% de pacientes con covid-19 señalaron padecer estrés postraumático, el cual se define como un trastorno mental desencadenado por una experiencia estresante o aterradora. El estrés postraumático puede derivar en depresión o ansiedad. ▲

¿Qué tan seguros estamos contra la aparición de nuevas variantes?

En enero de 2021, la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, mencionó que las mutaciones no necesariamente significan una mayor gravedad cuando alguien se infecta y que esto es conocido por los desarrolladores de vacunas, que cuando hacen sus productos, tienen en cuenta que los virus pueden mutar.

“Como saben, tenemos vacunas contra sarampión que no necesitan cambiarse para nada, pero también de influenza, que necesitan ser modificadas año con año basándose en las cepas que estén circulando. La OMS coordina un grupo que identifica qué variante debería ser usada cada año”, detalló Swaminathan.

¿Funcionarán las vacunas contra ómicron?

Swaminathan apunta que se espera que sí sean efectivas, pero que no hay tanto problema si una no llega a funcionar como debería.

“En caso de que eso llegue a pasar, la manera en la que se desarrollan hoy las vacunas le daría la posibilidad a los fabricantes de cambiar la composición de los antígenos y las vacunas con gran velocidad”, explicó.

