La covid-19 ya dejó ser una enfermedad meramente respiratoria causada por un virus. Después del contagio y la recuperación pasó a ser un síndrome que, de acuerdo con los expertos, es un conjunto de síntomas inespecíficos que van dando forma a una enfermedad o a una condición.

Y debido a que era creciente el número de pacientes que llegaban a las instituciones del sector salud manifestando una variedad de síntomas, ya no solo respiratorios sino cardiovasculares, neurológicos, neuropsiquiátricos, digestivos, nerviomusculares y un largo etcétera, tres instituciones clave de la medicina mexicana emprendieron la elaboración y coordinación de un libro para que los médicos y las médicas en el ejercicio de su profesión estén en mejor capacidad de detectar los síntomas de lo que ahora se llama “Síndrome post covid”.

Y así se llama el libro “Síndrome post covid. Certezas e interrogantes”, el cual ya fue puesto a disposición de todos vía virtual en esta liga: https://anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/Libro-Sindrome-post-COVID.pdf

Ya hay algunas certezas pero quedan muchas interrogantes

Fueron la Facultad de Medicina, la Academia Nacional de Medicina y el IMSS los que, preocupados por lo que se está viviendo en esta pandemia que todavía no termina, coordinaron el trabajo de más de 60 especialistas en diversas materias: Sistema nervioso y salud mental, Aparatos cardiovascular y respiratorio; Aparato digestivo, Sistema endocrino; Sistema nefrourológico; Piel y aparato osteoarticulomuscular; Sistema visual; Sistema inmunohematológico; y un capítulo llamado Situaciones especiales que incluye al paciente geriátrico, al paciente oncológico y la fatiga crónica.

Los coordinadores de este volumen son el doctor José Halabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina; el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, y Zoé Robledo, director del IMSS.

En entrevista con SuMédico, el doctor José Halabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina, indicó que no se le había dado mucha importancia a este cuadro de síntomas que la gente está viviendo como síndrome post covid y post vacunas.

“Todavía hay muchas interrogantes, como lo decimos en el libro. En más de 20 capítulos participan médicos muy especializados entre los que se encuentran tres directores de Institutos Nacionales de Salud, como el del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Jorge Salas, el del Instituto Nacional de Geriatría, doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, y el hasta hace unas semanas director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, David Kerchenobich”.

No es un libro comercial, que persiga fines de lucro. Las tres instituciones lo realizaron con sus recursos para ser distribuido en línea no sólo para médicos sino también para los pacientes, informó el doctor Halabe.

El fin de este libro, explica el doctor Fajardo, director de la Facultad de Medicina, es que la gente lo tenga en mente, el médico de primer contacto, el especialista y los pacientes.

“Que cuando las personas lleguen con síntomas inespecíficos puedan diagnosticar este síndrome post covid y puedan imaginar lo que el paciente pueda tener"

El libro se generó desde la clínica, en contacto directo con el paciente

“El conocimiento post covid todavía tiene muchos huecos que hay que cubrir y que día a día, con la investigación que se hace, con la clínica, porque eso es bien importante, porque es un libro de clínica, el médico que está en contacto directo con el paciente, donde se resaltan los principales síntomas y molestias por las que acude el paciente y nos ayuda a que las instituciones y los propios médicos puedan pensar que se trata de un síndrome post covid”.

El doctor Fajardo enfatizó que las aportaciones que se hacen en el libro son muy importantes porque incluyen gran parte de los órganos y sistemas del cuerpo humano” y estamos conscientes que nos faltan algunas que tendremos que completar más adelante”

El doctor Fajardo adelantó que este trabajo no termina con este libro, al contrario, “pensamos que es el inicio de muchas acciones de difusión, y de comunicación”.

El doctor Halabe informó que, dado que los cambios en medicina tienen una evolución muy constante, este libro ya va a estar atrasado en unos cuantos años. “Hoy ya estamos trabajando en el segundo volumen con temas y autores diferentes”.

Destacan temas como alteraciones mentales, trastornos de alimentación, neuropatías, problemas en los niños, alopecia, vih y covid, vasculitis, disfunción sexual y la educación en el post covid que vino a ser una revolución, y llegó para quedarse”.

Ya están trabajando en el segundo volumen y se espera que esté listo a principios del año próximo.

El director de la Facultad de Medicina informó que el segundo volumen dará respuesta a la pregunta que muchos nos hacemos y que es cuánta gente está padeciendo este síndrome.

“Y la verdad es que todavía no tenemos información en el mundo sobre la frecuencia en que nos estamos enfrentando a esto porque el diagnóstico no es fácil y el reporte tampoco. Necesitamos un reporte más específico. Y por eso el primer capítulo del siguiente libro es la epidemiologia del síndrome post covid para acercarnos un poco a cuál es la prevalencia de estos síndromes de acuerdo con las diferentes especialidades de la medicina”.

Aspiramos a que con este libro, el médico de primer nivel sospechen que puede ser este síndrome

Agregó que es necesario tener más información y que los médicos y las médicas piensen en este síndrome, que lo sospechen y lo diagnostique n.

“Por eso es tan importante que el IMSS participe en esta iniciativa. Hay que destacar la preocupación del instituto en este tipo de síndromes y que las y los médicos puedan estar actualizados, capacitados en este síndrome”

Este síndrome puede incluir problemas en diferentes órganos, sistemas o aparatos

El doctor Fajardo precisó que los pacientes no solo presentan un grupo de síntomas por órgano o por aparato, sino que un mismo paciente con manifestaciones gastrointestinales pueden tenerlas otorrinolaringológicas. “No es que si tienes una manifestación no puedes tener otro tipo de secuelas al mismo tiempo”.



Otra cosa que inquieta a los expertos es que no se sabe cuánto dura el síndrome. No es necesariamente permanente, que llegó para quedarse, pero todavía no sabemos si después de un tiempo la gente puede volver a normalidad o no.

El doctor Halabe mencionó que alguien que quedó con fibrosis pulmonar, con parches irreversibles en el pulmón, pudo ir acostumbrando a su cuerpo con fisioterapia pulmonar y pudo llegar a dejar el oxígeno. Hay gente que no ha recuperado el gusto y el olfato.

“El tiempo nos va a ir diciendo. Así como aprendimos día a día el manejo del covid y utilizamos medicamentos que ya hoy sabemos que no se pueden aplicar, el tiempo nos irá diciendo como enfrentar el síndrome post covid”.