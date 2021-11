"Por la neumonía estuve 3 semanas intubado"

Las dos opciones que le dieron los doctores involucraban la muerte: o no se hospitalizaba y fallecía por neumonía o era hospitalizado y - aunque iba a ser atendido - todavía tenía el riesgo de perder la vida.

Rigoberto egresó del hospital el 1 de octubre del 2020 y quedó con secuelas, como un dolor intenso de espalda y el sentimiento de tener algo atorado en la región del cuello, que él atribuye al respirador. Hoy se siente afortunado, pues superó lo que considera la prueba más difícil de su vida.

“El coronavirus no es un invento, yo me cuidaba mucho, desinfectaba todo, tenía mucho cuidado… y aun así me infecté”, relata. Esta es la historia de una persona cuyo covid se agravó y tuvo neumonía.

“Por la neumonía me hinchaba demasiado… creían que iba a reventar”

Al haber tenido cáncer, Rigoberto sabía que la infección de coronavirus podría causarle complicaciones, por lo que, cuando empezó a sentirse mal, decidió ir con un médico que le indicó que tenía un reflujo gastroesofágico. Le dijeron que tomara Omeprazol pero su condición no mejoraba. Después perdió el gusto y el olfato.

El diagnostico llegó a mediados de agosto de 2020 y el 2 de septiembre fue intubado. Al tercer día de intubación, lo durmieron y le dijeron a su esposa que no iba a despertar.

“Lo único que me molestaba era la falta de aire, pero no tuve síntomas muy marcados. Primero fueron flemas y después me dijeron que era el reflujo. No vi mejora y fui con otro especialista que me dijo que empezara a pensar que podía tener coronavirus. Fui a un hospital militar y me empezaron a tratar como si fuera un paciente covid. En las revisiones salió que tenía los pulmones afectados en un 75%”, relata para SuMédico.

Cuando le hicieron la tomografía, los especialistas descubrieron que presentaba una neumonía muy avanzada.

“Me comentan que me hinché demasiado y que parecía que iba a reventar. El golpe psicológico para mi mujer y mis hijos al recibir esa noticia fue tremendo. Yo sabía que al estar intubado podía pasar cualquier cosa, pero eso fue una de las razones por la que acudí a un hospital militar. Sin demeritar a ningún médico, yo sabía que a los militares les piden excelencia y que ahí iba a tener mejor posibilidad de sobrevivir”, indica.

Neumonía: afección peligrosa que se puede prevenir cuidando la salud

La doctora y neumóloga Estela Pérez Bustos explica para SuMédico que la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Dichos órganos se encuentran compuestos por sacos de un pequeño tamaño denominados alvéolos. Los alvéolos se llenan de aire cuando las personas sanas respiran, pero en el caso de la neumonía se encuentran llenos de pus y líquido. Esto hace que los afectados por neumonía tengan una limitada absorción de oxígeno y una respiración dolorosa.

“La neumonía se produce cuando un agente infeccioso se introduce directamente al tejido pulmonar y desata los organismos de defensa que tenemos. Se adentra en el tejido, hace que se infecte y eso causa una inflamación. La neumonía es la consecuencia de la lucha entre nuestro organismo contra el agente nocivo que termina dañando el pulmón”, indica la experta.

Mortalidad por neumonía va en aumento

A pesar de tratarse de una enfermedad que se puede prevenir con el lavado constante de manos, sana distancia, ventilación de espacios y un estilo de vida saludable que incluya ejercicio y una alimentación adecuada, la mortalidad de la neumonía se ha incrementado:

En 2017, 21 mil 563 personas fallecieron por neumonía e influenza, de los cuales el 65% eran adultos mayores de 65 años, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En 2019, el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, Gabriel Escobedo Arenas, dijo para Gaceta UNAM que en México la neumonía era la novena causa de mortalidad en todos los grupos etarios: la cuarta en menores de uno a cinco años, y la séptima en mayores de 65.

También en 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) mencionó que la influenza y la neumonía ocuparon el octavo lugar entre las principales causas de muerte en nuestro país con un total de 28 mil 332 fallecimientos.

De acuerdo con el INEGI, durante el periodo enero-agosto de 2020, la neumonía fue la quinta causa de muerte en México, con 29 mil 573 decesos provocados, solo debajo de las enfermedades del corazón, covid-19, diabetes mellitus y los tumores malignos; Our World in Data advierte que se trata de la principal causa de muerte en niños menores de 5 años.

En el último año, informa la Secretaría de Salud, covid, que es una forma de neumonía, es la segunda causa de muerte en nuestro país.

Imagen: inegi.org.mx

¿Cuáles son los síntomas de la neumonía?

“Los síntomas de la neumonía dependen mucho del agente causal. Si hablamos de covid-19, son cuadros realmente atípicos y hay pacientes que son asintomáticos, pese a que tienen neumonía, pero hablando de neumonías e infecciones normales, como en el caso de agentes bacterianos o virales tipo influenza, el principal síntoma va a ser ataque al estado general”, indica la doctora Bustos. Otros síntomas, explica la especialista, son:

Fiebre

Mucho cansancio

Disnea (primero haciendo esfuerzos, después con mínimos esfuerzos y luego en reposo)

Insuficiencia respiratoria (en casos graves)

Mayo Clinic agrega las siguientes señales de neumonía:

Dolor de pecho al toser o respirar

Confusión mental o cambios en la conciencia (en personas de 65 años o más)

Tos, que puede producir flema.

Sudoración y escalofríos

Temperatura corporal más baja de lo recomendado

Diarrea, náuseas o vómitos

“El coronavirus no es ningún invento”

Rigoberto explica que a pesar de verlo intubado y sufriendo, su hermano es de las personas que no creen en el virus y que respeta su opinión, pero aclara que habiendo vivido todo lo que tuvo que pasar, piensa diferente.

“Yo me cuidaba mucho, desinfectaba todo, tenía mucho cuidado… y aun así me infecté. Yo no profeso ninguna ideología ni tengo nada en contra de las personas que no piensan que el virus sea real, pero sí existe el covid, no es un invento. Es la experiencia más difícil que he vivido”, confiesa.

En su experiencia, Rigoberto detalla que cuando una persona abandona el hospital, le queda miedo e incertidumbre, pues a él le tomó mucho tiempo rehacer su vida con normalidad.

“Si piensan que es parte de una ideología, yo no sé ni de dónde me contagié. Bajé 40 kg en el hospital, estuve tres semanas intubado y me tocó estrenar respirador. El virus es real”, dice.

Para él, su fortaleza no lo fue todo, ya que considera que no hizo nada para recuperarse y atribuye su supervivencia a los médicos, en especial a una enfermera militar que salió del retiro para atender covid y le dio la mejor de las atenciones.

“Los médicos son los verdaderos héroes. Hubo una enfermera llamada Kika Saucedo García que fue la que me tomó la mano y me dijo que todo iba a estar bien. Hoy tengo el honor de llamarla mi amiga. Me atendió con una devoción tremenda”, concluye.

Foto: proporcionada por Rigoberto

(Con información de Gaceta UNAM)