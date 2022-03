"Piensan que covid es gripa, no prueban medicamentos y faltan datos"

A pesar de ya estar autorizadas para uso de emergencia en algunas naciones como Estados Unidos, las pastillas contra covid siguen siendo observadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a la falta de pruebas que existe. ¿Por qué no se ha autorizado su uso como sucede con las vacunas? Especialistas de salud en EUA indican que las personas tienen parte de la culpa.

El problema radica en que una gran cantidad de personas no quieren probar los medicamentos o deciden esperar a que pasen los síntomas del coronavirus pensando que se trata de una gripe normal a pesar de que el gobierno del presidente de EUA, Joe Biden, ya indicó que se usen para uso de emergencia.

Pastillas contra covid: ¿la gente no se quiere cuidar?

Actualmente, hay dos pastillas contra covid autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos por parte de la Food & Drug Administration (FDA): molnupiravir y paxlovid, ambas con objetivos similares.

De acuerdo con Mayo Clinic, Paxlovid es usado para tratar el coronavirus leve a moderado en mayores de 12 años que corren un mayor riesgo de sufrir una forma grave del padecimiento.

El New York Times menciona que Paxlovid fue 89% efectivo previniendo la hospitalización en personas con alto riesgo de enfermedad grave por covid dentro de estudios clínicos y la Food & Drug Administration de Estados Unidos (FDA) le otorgó una autorización para uso de emergencia a este medicamento contra covid en diciembre de 2021.

Molnupiravir, por su parte, es usada para tratar la infección leve a moderada en adultos que corren un mayor riesgo de sufrir una forma grave de la afección y que no pueden recurrir a otros tratamientos. Ambas vienen en forma de pastillas contra covid.

“Podemos hacer que esto sea mucho más manejable en el futuro si la gente está dispuesta a cuidarse", mencionó el doctor Bryan Jarabek, del sistema de salud de Minnesota M Health Fairview, para AFP.

Sin embargo, pese a que ambas pastillas contra covid fueron aprobadas hace más de un año, el doctor de Stanford, Thomas Lew, apunta para AFP que la gente va tarde o decide tomar la infección como si fuera un resfriado.

“Algunas personas de alto riesgo no vacunadas me han dicho que se han esperado por más de una semana y en algunos casos me han comentado que no le dieron importancia a sus primeros síntomas. Resulta que en su familia todos acordaron que era un resfriado o que se trataba de alergias, pero siempre se trató de covid-19”, lamentó Lew.

Para saber más de...6 posibles señales de que padeces una enfermedad inflamatoria

¿Qué son?

Las enfermedades inflamatorias son un grupo de afecciones que comparten una inflamación crónica sistémica causada por una alteración del sistema inmune: artritis, colitis ulcerosa, síndrome del intestino irritable, etcétera.

(Foto: http://www.scientificanimations.com, Irritable bowel syndrome, CC BY-SA 4.0) ▲ 1- Mareos

Las enfermedades inflamatorias causan una sobrerreacción del cuerpo y que éste se ataque a si mismo. En la esclerosis múltiple el sistema inmune ataca a los nervios y esto produce mareos o desequilibrio. ▲ 2- Debilidad muscular

La miositis es una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmune ataca e inflama los músculos, lo que hace que se rompa la fibra muscular. Ocurre lentamente con frecuencia en el torso, los hombros y las caderas. ▲ 3- Diarrea

La enfermedad inflamatoria intestinal tiene dos tipos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En ambas el sistema inmune ataca al colon y el intestino delgado. La diarrea es un síntoma, también las náuseas. ▲ 4- Dolor de espalda

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmune ataca a la columna vertebral, lo que causa dolor y rigidez en la espalda baja, especialmente en la mañana. ▲ 5- Sarpullido rojo o morado

Es un signo del lupus o del síndrome antifosfolipídico. Usualmente afecta a las piernas y brazos, sobre todo durante el frío.

(Foto: Scientific Animations Inc., Signs and symptoms of Antiphospholipid syndrome, CC BY-SA 4.0) ▲ 6- Cansancio

Es uno de los síntomas más comunes de la inflamación crónica y ocurre en enfermedades como la artritis, la fibromialgia, esclerosis múltiple y el lupus. ▲

Esto es algo que se ha visto con otras enfermedades, no solo con el coronavirus, pero con esta última, se suelen dar cosas por sentado.

“Las personas pueden no darse cuenta del tiempo limitado que les queda”, advierte el especialista.

Falta información sobre las pastillas contra covid y la gente da el virus por sentado pensando que se trata de una gripa. ¿Nos estamos autosaboteando en la pandemia?

(Con información del New York Times, AFP)