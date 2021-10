Pide OPS a países no prohibir entrada a la gente por vacuna aplicada

Viajar en la pandemia estaba siendo un problema debido a las reglas impuestas por las naciones, que dependiendo las decisiones de su gobierno, permitían la entrada o no a su territorio basándose en la vacuna contra el coronavirus recibida por los viajeros.

Una de estas naciones era Estados Unidos, que sí admitía a personas con esquema completo de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, SinoVac y Sinopharm, pero no dejaban pasar a las personas con Sputnik V o Cansino. La Organización Panamericana de Salud (OPS) fue preguntada sobre este tema y aquí te contamos lo que dijo.

Viajar durante la pandemia: OPS pide no poner barreras por la vacuna aplicada

Durante la conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en el Continente Americano, la OPS fue preguntada si las restricciones atentan contra la libertad de las personas, pues se les impide viajar en la pandemia, y si la gente puede recibir una inyección más de una vacuna distinta a la que le pusieron para poder ingresar a su destino.

El subdirector de la organización, Jarbas Barbosa, fue el encargado de responder esta duda y dijo lo siguiente sobre una vacuna adicional:

“Hay muchas dudas sobre el tema de las vacunas, los certificados de vacunación y son temas que causan mucho interés, pero la OPS no recomienda que las personas se pongan otra dosis de una segunda vacuna por ningún motivo. No se ha establecido ninguna necesidad médica para la salud. No hay estudios que garanticen que es un proceso seguro”.

Y sobre las restricciones que se han puesto para viajar en la pandemia basándose en el tipo de vacuna aplicada, agregó:

“Ni la OMS ni la OPS recomendamos utilizar el tipo de vacuna que una persona ha tomado para establecer alguna barrera para los viajes de las personas. Esto no da una protección adicional y puede ser y es, efectivamente, una barrera. En la reunión de nuestro consejo directivo, los países aprobaron la resolución de manera muy clara”.

Añadió que el acceso a las vacunas no debe ser usado como algo excluyente, porque en un momento en el que muchas personas no tienen acceso a las inyecciones en la región, obtiene acceso a unas inyecciones y no a otras, por lo que es una barrera que debe ser evitada.

“Es una decisión que cada país tiene que tomar, pero nuestra recomendación es que no se use esto como una barrera. Hay que subrayar la necesidad de ampliar el acceso y en una situación en la que hay tanta desigualdad, cualquier solicitud puede ser una barrera que incremente la inequidad. Esperemos que los países puedan seguir esas recomendaciones de la OMS y de la OPS”, concluyó.

Habiendo leído la declaración del subdirector de la OPS, ¿Qué opinas sobre el permiso de viajar en la pandemia independientemente de la vacuna recibida?