Un perro de Francia resultó positivo por viruela del mono y por los especialistas de dicho país se empezaron a preguntar si las personas infectadas pueden contagiar a sus mascotas.

Los expertos describen el primer caso de un perro con infección confirmada por el virus de la viruela del mono que puede haberse adquirido por medio de la transmisión humana.

Viruela del mono: encuentran a perro contagiado con viruela del mono

Los hallazgos fueron publicados en The Lancet y los autores describen que el can, un galgo italiano de cuatro años que no tenía antecedentes médicos, tuvo las siguientes señales:

lesiones mucocutáneas

pústulas en el abdomen

fina ulceración en la zona rectal

Cuando fue examinado por los expertos, el can dio positivo al virus. Los dueños, dos hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, habían ido al Hospital Pitié-Salpêtrière, París, Francia, el 10 de junio de 2022 y señalaron que dormían con el perro.

Sin embargo, explicaron que habían tenido cuidado al evitar que su mascota entrara en contacto con otros animales de compañía o humanos desde el comienzo de sus propios síntomas de viruela del mono.

“Dadas las lesiones en la piel y las mucosas del perro, así como los resultados positivos de la prueba PCR del virus de la viruela del mono, suponemos un padecimiento canino real, no un simple portador del virus por contacto cercano con humanos o transmisión aérea (o ambos)”, indicaron los especialistas.

De acuerdo con los especialistas, solo se ha encontrado hasta el momento que los animales salvajes como primates y roedores de las naciones endémicas portan el virus de la viruela del mono.

Sin embargo, en Estados Unidos se han reportado casos de transmisión en perros de las praderas y en primates en cautiverio en Europa que se encontraron en contacto con animales infectados importados.

¿Una zoonosis inversa?

El doctor del Departamento de Microbiología e Inmunología del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, Vincent Racaniello, señala en The Virology Blog que un caso de zoonosis inversa se da cuando las enfermedades de los humanos se transmiten a otras especies animales.

“Un ejemplo de esto se dio en 2009 dentro del zoológico de Lincoln Park en Chicago, donde un chimpancé de 9 años perdió la vida debido a una enfermedad respiratoria provocada por el metapneumovirus humano”, escribió Racaniello.