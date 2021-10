Panel de expertos de la FDA no aprueba 3a dosis de covid generalizada

Panel de expertos de la FDA no aprueban 3a dosis de covid generalizada. Especialistas de la Food & Drug Administration de Estados Unidos (FDA) se reunieron este 17 de septiembre para discutir si es necesaria una dosis de refuerzo de la vacuna covid en la población de Estados Unidos y más del 80% votó que la medida no lo es.

De esta manera, los asesores de vacunas de la FDA rechazaron la solicitud de Pfizer para agregar una tercera dosis a su vacunación contra el coronavirus, a pesar de que se planteó el hecho de que una tercera inyección ya había sido aprobada en Israel.

Panel de expertos de la FDA no aprueban 3a dosis de covid generalizada

La pregunta planteada fue la siguiente: “¿Los datos de seguridad y eficacia del ensayo clínico C4591001 respaldan la aprobación de una dosis de refuerzo de COMIRNATY administrada al menos seis meses después de completar la serie primaria para su uso en personas de 16 años o más?”.

En palabras de los expertos, hay personas que podrían necesitarla, como aquellos receptores de trasplantes o personas que tienen enfermedades que debiliten su sistema inmune al grado de que el esquema completo no funcione de la misma manera que en las personas sanas. Sin embargo, plantearon una duda sobre los individuos que no han recibido la vacuna de Pfizer: ¿Si me pusieron la de Moderna, Sputnik V o AstraZeneca necesito una dosis de refuerzo?

Esto fue la base de la votación, que resultó en 16 votos “en contra” y 2 “a favor”. Los expertos tuvieron la oportunidad de explicar su votación y resaltaron que falta información al respecto de las terceras dosis.

Hay que recordar que Pfizer había presentado información argumentando que la inmunidad disminuía aproximadamente seis meses después de la aplicación del esquema completo de vacunación, por lo que la aplicación de una dosis de refuerzo a los seis u ocho meses ayudaría a restaurar la protección.

La Casa Blanca estaba al pendiente

Reuters informa que la Casa Blanca de Estados Unidos se encontraba lista para aplicar las dosis de refuerzo a partir de la semana del 20 de septiembre, pero estaban al pendientes del voto de la administración.

La decisión de la FDA también se basa en la información que ellos han recibido hasta el momento. El resultado negativo en la votación sobre las dosis de refuerzo fue realizado por un comité que incluye a especialistas en vacunas, pediatras, expertos en enfermedades infecciosas y salud pública, además de inmunólogos.

Dosis de refuerzo ya habían sido aplicadas en los Estados Unidos

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que 180.6 millones de personas ya están completamente vacunadas y que 2.04 millones han recibido una dosis de refuerzo desde el 13 de agosto del presente año.

No es la primera vez que la FDA rechaza las dosis de refuerzo

El pasado 14 de septiembre, un grupo de expertos de la FDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que su conclusión acerca de las dosis de refuerzo es que no existe ninguna prueba sólida de que sea necesaria una tercera inyección para el público en general.

La investigación fue publicada en The Lancet, indica que la eficacia de las vacunas sigue siendo muy elevada contra todas las variantes de covid-19, incluida la variante delta.

Dosis de refuerzo, sí para las personas de 65 años o más y personas con personas con riesgo de covid severo

El comité concluyó por unanimidad que las personas con 65 años o más y aquellos con riesgo de infección severa sí deberían recibir una dosis de refuerzo covid.

(Con información de Reuters)