Pandemia impide que los niños alcancen la estatura adecuada, ¿por qué?

Pandemia impide que menores alcancen la estatura correcta, ¿por qué? La pandemia de covid-19 ha obstaculizado que diversas consultas se suspendan o retrasen, pues una de las medidas principales para la prevención de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus es quedarse en casa, mantener sana distancia y evitar aglomeraciones o lugares concurridos. Sin embargo, la dificultad para el acceso de distintas consultas especializadas puede afectar, por ejemplo, el crecimiento infantil y así lo han advertido expertos, durante el marco del Día Internacional de la Conciencia sobre el Crecimiento Infantil.

Para saber más del retraso en el crecimiento,la doctora Patricia Medina, endocrinóloga pediatra, adscrita al Departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” explica que uno de los signos más visibles de un retraso del crecimiento es que el niño tenga una estatura mucho menor que la mayoría de los demás niños de su edad, esto conoce como baja estatura y pueden estar involucrados diversos factores:

"Pero algunos niños pueden tener un retraso del crecimiento incluso sin tener baja estatura. Otros signos y síntomas de una deficiencia de la hormona del crecimiento son los siguientes: Parecer mucho más joven que otros niños de la misma edad, tener una voz muy aguda, tener el cabello muy fino, que los dientes salgan más tarde de lo normal, pubertad lenta o tardía y en los niños, pene de tamaño reducido”.

Por otro lado, Medina afirmó que la pandemia ha tenido un impacto diverso:

"En primer lugar, durante 2020 tuvimos algunos meses con un confinamiento importante y con esta situación provocó que los niños dejaran de ir a su consulta médica para valorar el peso y la estatura".

La especialista agregó que hasta el momento se sabe que en el caso de las niñas el desarrollo de la adolescencia pueda iniciar entre los 8 y 12 años y en los niños entre los 9 y los 14 años, pero debido a la pandemia el desarrollo se ha acelerado y esto representa un problema ya que los cartílagos de crecimiento se cierran de manera más temprana, lo que provoca que estos niños no alcancen el pronóstico de estatura.

Otro problema identificado durante la pandemia, señala Medina, es que los espacios para realizar ejercicio o alguna actividad estuvieron cerrados:

"Por ello hubo un aumento en la prevalencia del sobrepeso y obesidad. Además de dejar de hacer ejercicio, se presentaron problemas de depresión y ansiedad lo que afectó aún más a la población infantil".

Así, es importante vigilar la velocidad de crecimiento en lo niños, los cuales deben crecer aproximadamente 5 cm por año; además de fomentar la actividad física y dar seguimiento puntual a las consultas médicas y en el caso de que algún niño presente deficiencia de hormona de crecimiento, puede ser tratado con somatropina, cuya estructura es idéntica a la producida naturalmente por el ser humano.

¿Avances? En ese sentido, durante su intervención, el doctor Carlos Antillón Ferreira, especialista en Endocrinología Pediátrica explicó que evidentemente ha habido progresos y conciencia respecto al tema, los padres ya no se esperan para ir al pediatra al ver que sus niños no crecen. Por ello, es importante seguir reforzando la conciencia sobre el crecimiento infantil para que no se asuma lo que antes se pensaba: que el niño luego va a crecer y ese luego, en ocasiones, nunca llega y cuando acuden con el especialista ya no se puede hacer nada.

Combatir el impacto de la pandemia

Respecto a las acciones a seguir para minimizar el impacto de la pandemia en el crecimiento infantil, el doctor Antillón explicó que pese a que se ha hablado mucho del tema es necesario no obviar nada cuando se habla de crecimiento infantil:

“Es importante siempre estar atentos al ritmo del crecimiento y no obviar el desarrollo de los niños. El sueño es muy importante para el crecimiento infantil, en el caso de los niños de 3 años en adelante estos deben de dormir un promedio de 9 a 10 horas, sin contar siestas, ya que la hormona de crecimiento se libera con un mayor ritmo durante las horas de sueño profundo".

Además de lo anterior, el doctor dice que es importante retomar las consultas pediátricas, dependiendo de la edad es la frecuencia para que el pediatra pueda evaluar las curvas de crecimiento. Y lo más importante, nunca obviar y siempre actuar a tiempo para evitar repercusiones en su estatura y en su rol social.

Finalmente, la doctora Patricia Medina agregó que si un niño no recibe tratamiento de forma oportuna podría quedar 20 o 25 centímetros por debajo de su potencial. genético.”