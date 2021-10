Algunos países alrededor del mundo han decidido tomar nuestras estrategias para vacunar contra covid a niños. Mientras que otros países ya lo hacen desde hace algún tiempo, Estados Unidos y Canadá decidieron empezar a vacunar a niños mayores de 12 años hace unos meses.

Mientras que Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana también ya vacunan a niños con comorbilidades a partir de los 12 años, mientras que México empezará a hacerlo pronto.

Países tienen una nueva estrategia para vacunar contra covid a niños

La estrategia consiste en vacunar a los niños con solo una dosis, funcionarios de Gran Bretaña, Hong Kong, Noruega y otros países han recomendado una dosis única de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños mayores de 12 años, que una brinda protección parcial contra el virus, pero sin los daños potenciales que ocasionalmente se observan después de dos dosis.

Países como Suecia y Dinamarca se han unido a esta propuesta y anunciaron que los adolescentes recibirán una sola inyección de la vacuna Moderna.

(Foto: Freepik)

La miocarditis puede ser más común entre los jóvenes vacunados

Los funcionarios de salud de esos países están preocupados por el aumento de los datos que sugieren que la miocarditis, una inflamación del corazón, puede ser más común entre los adolescentes y los adultos jóvenes después de la vacunación de lo que se pensaba.

El riesgo sigue siendo muy pequeño y significativo sólo después de la segunda dosis de una vacuna de ARNm. Pero los números han cambiado el cálculo de riesgo-beneficio en países donde las nuevas infecciones son en su mayoría más bajas que en los Estados Unidos.

Asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades revisaron los datos sobre la miocarditis en junio y votaron unánimemente para recomendar la vacuna para los niños de 12 años o más, diciendo que los beneficios superan con creces el riesgo.

La miocarditis fue una de las preocupaciones que llevaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a pedir a los fabricantes de vacunas durante el verano que aumentara el número de niños en los ensayos clínicos.

Es probable que el tema sea el foco de una intensa discusión cuando los asesores de la agencia se reúnan la próxima semana para revisar la evidencia de las vacunas de niños de 5 a 11 años.

Recuerda que en los adultos no se ha encontrado ninguna evidencia para que no sean vacunados, por lo que si aún no te has inmunizado contra la covid-19 debes hacerlo para disminuir los riesgos de enfermar de gravedad del coronavirus. Consulta con un especialista siempre.

(Con información de: New York Times)