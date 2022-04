Padecer covid aumenta riesgo de ser diabético: estudio

Hace más de dos años que la pandemia por SARS-CoV-2 llegó al mundo y pese a que ya existen vacunas y parece que la enfermedad está controlada, aún no se saben muchas cosas de esta padecimiento y ahora un nuevo estudio sugiere que padecer covid aumenta el riesgo de ser diabético.

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto, pero ahora hay quienes siguieren que padecer covid aumenta el riesgo de ser diabético.

Para saber más de...5 acciones para prevenir la diabetes de forma natural La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los casos en los que no hay control pueden causar ceguera, disfunción renal, enfermedad cardíaca y otras afecciones graves ▲ 2. Hacer ejercicio regularmente

El ejercicio aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. Al realizar actividad física se requiere menos insulina para mantener tus niveles de azúcar en la sangre bajo control.

▲ 3. Bajar de peso si tiene sobrepeso y obesidad

Aunque no todas las personas que desarrollan diabetes tipo dos tienen sobrepeso u obesidad, la mayoría sí lo tienen.

El exceso de grasa visceral promueve la inflamación y la resistencia a la insulina, esto aumenta significativamente el riesgo de diabetes.

▲ 4. No fumar o dejar de hacerlo

Fumar ha demostrado causar o contribuir con muchas afecciones de salud graves, incluyendo la enfermedad cardíaca, enfisema y cánceres de pulmón, de mama, de próstata y del tracto digestivo.

Un estudio siguió el riesgo de diabetes en fumadores masculinos de mediana edad, después de que dejaron de fumar. Su riesgo se redujo 13 por ciento después de cinco años, y después de 20 años ellos tenían el mismo riesgo que las personas que no habían fumado nunca.

▲ 5. No llevar una vida sedentaria

Si quieres prevenir la diabetes, es fundamental que evites ser sedentario. Si tienes poca o ninguna actividad física y te sientas durante la mayor parte del día, tendrás un estilo de vida sedentario.

Estudios observacionales han demostrado un vínculo consistente entre el comportamiento sedentario y el riesgo de padecer diabetes.

(Con información de: Mayo Clinic y Medlineplus) ▲

Padecer covid aumenta riesgo de ser diabético: estudio

Un estudio publicado por The Lancet indica que las personas que contraen covid-19 tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes hasta un año después, incluso después de una infección leve por coronavirus, en comparación con las personas que nunca se infectaron.

La investigación realizada por investigadores y médicos del Clinical Epidemiology Center en Saint Louis en Estados Unidos, analizó los datos de más de 180 mil personas que se habían contagiado con covid-19 y los compararon con los registros de otros dos grupos, cada uno de estos comprendía alrededor de cuatro millones de personas infección por SARS-CoV-2.

(Foto: Freepik)

Las conclusiones del estudio demuestran que las personas que se habían contagiado con covid-19 tenían aproximadamente un 40 por ciento más de probabilidades de desarrollar diabetes hasta un año después que las personas en los grupos de control.

Para ser claros, los resultados arrojaron que por cada mil personas estudiadas en cada grupo, unas 13 personas más en el grupo de contagiados por covid-19 fueron diagnosticadas con diabetes, la mayoría de ellas del tipo 2.

Padecer covid leve también aumenta el riesgo de padecer diabetes

El aumento en el riesgo de ser diagnosticado con diabetes se encontró también en aquellos que habían pasado un covid leve e incluso aquellos contagiados sin factores de riesgo previos de diabetes muestran mayores probabilidades de desarrollar diabetes.

El estudio también muestra que la posibilidad de desarrollar diabetes aumenta con el aumento de la gravedad de covid-19.

Las personas que fueron hospitalizadas o ingresadas a cuidados intensivos tenían aproximadamente el triple de riesgo en comparación con las personas de control que no se habían contagiado.

“Incluso cuando toda esta pandemia retroceda, aún nos quedará su legado, un legado de enfermedades crónicas para las cuales los sistemas de atención médica no están preparados”, indicaron los investigadores del estudio.

(Con información de: The nature y NIH)