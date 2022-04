OMS lanza advertencia por aumento de casos de sarampión en el mundo

El Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) advirtió que el coronavirus ha creado la “tormenta perfecta” para los casos de sarampión en todo el mundo, pues los casos de sarampión notificados en todo el planeta se incrementaron un 79% durante enero y febrero de 2022, en comparación con los dos primeros meses de 2021.

De acuerdo con UNICEF, las condiciones son propicias para que surjan brotes severos de padecimientos prevenibles por vacunación y que millones de niños se vean afectados.

Casos de sarampión van en aumento: ¿No basta con una pandemia?

En su comunicado, UNICEF apunta que la causa del incremento de casos de sarampión en todo el planeta tiene mucho que ver con varias cuestiones:

+ interrupciones relacionadas con la emergencia sanitaria

+ crecientes desigualdades en acceso a las vacunas

+ desviación de recursos de la vacunación rutinaria

Todo esto se encuentra dejando a demasiados pequeños sin protección contra el sarampión y otros padecimientos prevenibles por medio de la aplicación de vacunas.

“El riesgo de grandes brotes se ha incrementado a medida que las comunidades relajan las prácticas de sana distancia y otras medidas preventivas para coronavirus implementadas durante el punto máximo de la pandemia”, menciona la UNICEF.

¿Cómo se contagia el sarampión y cuáles son sus síntomas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que el sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se transmite por el aire y por contacto directo. Dicho virus afecta nuestro tracto respiratorio y luego se propaga por todo nuestro cuerpo.

Sus síntomas son:

fiebre alta que dura de 4 a 7 días

secreción nasal

ojos llorosos y rojos

tos

erupción

ceguera (casos severos)

encefalitis (casos severos)

diarrea severa (casos severos)

deshidratación relacionada (casos severos)

infecciones de oído (casos severos)

problemas respiratorios graves como la neumonía (casos severos)

¿Quiénes están más en riesgo de sarampión?

La OMS advierte que los menores no vacunados, mujeres embarazadas no vacunadas y cualquier individuo no inmune (que todavía no recibe la inyección o la recibió, pero no desarrolló inmunidad) puede infectarse.

La advertencia de la UNICEF:

De acuerdo con la UNICEF, se reportaron casi 17,338 casos de sarampión en todo el planeta durante enero y febrero de 2022, en comparación con 9665 que se informaron los primeros dos meses de 2021. Se trata de una enfermedad muy contagiosa, por lo que los casos tienden a aparecer con gran velocidad cuando los niveles de vacunación disminuyen.

“En 2020, 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas a través de los servicios de salud rutinarios. Esta cantidad es la más alta desde 2009 y representa, además, 3.7 millones más que en 2019”, concluye el fondo.