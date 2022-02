OMS advierte a naciones: "no bajen las manos con el coronavirus"

A pesar de que la pandemia sigue su curso y han aparecido nuevas variantes del virus que son más fáciles de transmitir y contagiar, algunos países han levantado sus medidas de prevención covid llegando al punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) levante la voz para decir que se trata de una medida “apresurada”.

¿Es el momento ideal para “bajar la guardia” ?, ¿Cuál es el principal argumento que tienen para pensar en esta acción? Aquí te lo contamos.

"Levantar las medidas de prevención covid es apresurado": OMS

La OMS no está muy de acuerdo con la decisión de levantar las medidas de prevención covid y le advirtió a las naciones que tengan cuidado con la relajación, pues la pandemia todavía no termina y creer que ómicron es incapaz de causar problemas, es un error.

“Es prematuro que cualquier nación se rinda o declare victoria sobre el virus. Nos preocupa que en algunos países se haya arraigado una idea de que debido a la vacunación y la alta transmisibilidad y menor gravedad de ómicron, ya no es posible y necesario tener cuidado, pero esto está más alejado de la verdad”, dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

¿Por qué dijo esto el doctor Tedros? Porque The New York Times indica que hay países que ya no consideran la pandemia como algo peligroso para su gente y se empezaron a comportar como lo hacían antes de la aparición de la emergencia sanitaria.

En Dinamarca decidieron reabrir los clubes nocturnos; en Noruega, apostaron por eliminar sus requisitos de prueba covid para que las personas totalmente vacunadas puedan entrar al país; Francia, por su parte, recurrió a la eliminación del mandato de uso de cubrebocas al aire libre; en Austria, las personas no vacunadas ya no están confinados en sus casas.

¿A qué se debe este comportamiento? El NYT menciona que el apoyo público se ha reducido y se ha trasladado a tratar el virus como una situación endémica o como un evento que ya no repercute tanto en la vida de las personas, siendo más manejable.

Los daneses, por ejemplo, decidieron levantar las medidas de prevención covid debido a que ya no consideran al coronavirus como un “padecimiento socialmente crítico” y en Noruega, otras de las acciones tomadas fueron:

quitar el límite de personas que pueden reunirse en eventos

quitar el distanciamiento social en cines, iglesias, jardines de infancia y escuelas primarias

restaurantes pueden servir bebidas después de las 11 de la noche

ya no es necesario hacer “home office” (trabajar desde casa)

Todo esto hizo que el director general de la OMS publicara el siguiente mensaje en sus redes sociales:

"Desde que ómicron fue identificada por primera vez hace 10 semanas, se han notificado casi 90 millones de casos a la OMS y ahora estamos empezando a ver un incremento muy preocupante de muertes en la mayoría de las regiones del planeta”.

¿Decisión acertada de los países pensar que el virus ya no hace daño?, ¿Es correcto pensar que el coronavirus ya se está volviendo endémico? Las medidas ya se están tomando y el virus no para. El tiempo dirá si las naciones que “bajaron la guardia” y quitaron sus medidas de prevención covid hicieron lo correcto o no.

(Con información del New York Times)