El ómicron está acaparando las miradas de todo el mundo, no hay día que no se hable sobre esta nueva mutación del coronavirus y es que los contagios en el mundo se están multiplicando desde su llegada, pero ¿omicrón es una variante especialmente preocupante para niños? A continuación te lo decimos.

Científicos de todo el mundo se encuentran estudiando al ómicron ya que al ser una nueva mutación se desconocen muchos de los efectos que podría tener esta nueva variante, un nuevo estudio ha sugerido que el ómicron triplica el riesgo de reinfección por covid-19 de cualquier otra variante, aunque podría no ser tan eficaz para la infección primaria, y no ha encontrado pruebas de que salte la protección de las vacunas contra enfermedades graves y muertes.

¿Ómicron es una variante especialmente preocupante para niños?

Uno de los grandes cuestionamientos que se está haciendo el mundo científico es si la variante ómicron es más peligrosa contra bebés y niños pequeños, ya que para esta parte de la población no se han autorizado las vacunas contra el coronavirus.

La información que llega desde Sudáfrica es preocupante, ya que los datos arrojan que se ha mostrado un elevado número de ingresos hospitalarios de bebés menores de 2 años, pero los científicos sudafricanos han dicho que aún no se puede confirmar una relación entre dicho aumento y el ómicron.

Desde la llegada del ómicron más niños han sido ingresados al hospital

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, por sus siglas en inglés) de Sudáfrica ha dado a conocer que 452 personas han sido ingresadas al hospital en el área metropolitana de la provincia de Gauteng, una de las más castigadas por el ómicron, y que incluye a Pretoria, capital del país africano.

Entre los pacientes ingresados; 52 son lactantes menores de 2 años, lo que representa un 11.5 por ciento del total de hospitalizados, una cifra superior a la de cualquier otro grupo de edad.

Pese a las preocupantes cifras, hay varios aspectos que no se han podido confirmar: no se sabe con seguridad si los bebés infectados lo están por la variante ómicron, ya que solo una pequeña parte de las muestras positivas en Sudáfrica se están sometiendo a la secuenciación genómica que lo aclararía, además, no todos se están sometiendo a la prueba para detectar el coronavirus.

(Foto: Especial)

Uno de cada tres niños menor a 4 años se encuentra con enfermedad grave

Además, los datos muestran que el 29 por ciento de los ingresos por covid-19 en el grupo de menores de cuatro años presentaban una enfermedad grave, lo que supone casi uno de cada tres, cifra similar a la de otros grupos de edad.

Las cifras también muestran que un uno por ciento de los ingresos con cuatro años o menos acabaron en muerte, pero estos números aún no son del todo claros.

Respecto a los datos que llegan desde Sudáfrica, el doctor Alejandro Macias indica que la información que tenemos aún es fragmentaria, pero parece ser que los cuadros de covid que causa esta variable tiende a dar más casos graves en niños.

(Con información de: Business Insider y Tec Review)