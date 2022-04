¿Nueva ola covid? Casos en EU van en aumento: NY y Washington sufren

En otros países ya se levantaron las medidas de prevención debido a la reducción en los contagios, pero la situación del coronavirus en Estados Unidos es tal, que algunos funcionarios norteamericanos ya se están arrepintiendo de haber bajado la guardia.

Los casos de covid-19 en el país de las “barras y las estrellas” van en aumento y dos de sus ciudades más importantes están padeciendo las consecuencias: Nueva York y Washington.

Otro de los problemas radica en que, según un estudio realizado por elementos de la Universidad Carlos III de Madrid, España, la gente tiene la falsa creencia de tener una menor probabilidad de contagio cuando se encuentra entre amigos y familiares que cuando está con extraños. ¿Qué pasará ahora? ¿Volverán a cuarentena? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Fue buena idea quitar el cubrebocas? La situación del coronavirus en Estados Unidos indica que no

De acuerdo con el New York Times, una gran cantidad de altos funcionarios estadounidenses en Washington tuvieron pruebas positivas de covid-19, dando un golpe a los esfuerzos por volver a la normalidad y empeorando la situación del coronavirus en Estados Unidos.

La segunda en la línea de sucesión presidencial detrás de la vicepresidenta Kamala Harris, Nancy Pelosi, fue la última en dar positivo el jueves, un día después de que apareciera sin cubrebocas en un evento realizado en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden.

Un día antes, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y el fiscal general, Merrick Garland, anunciaron que dieron positivo y varios legisladores se les unieron con resultados confirmatorios por covid-19.

La gente también es un problema

El que la situación del coronavirus en Estados Unidos esté complicándose no solo es porque hay una pandemia que no ha cesado, sino porque la gente tiene la falsa creencia de que no se puede infectar con el contacto entre amigos y familiares y sí tienen ese riesgo con los extraños.

Los elementos de la Universidad Carlos III de Madrid indican que la gente puede sentirse menos vulnerable y tomar menos precauciones de seguridad cuando se encuentra con sus amigos, o incluso cuando solo piensan en ellos, en lugar de cuando lo hacen en conocidos o extraños.

“Estas personas pueden brindar una sensación de consuelo, pero es irracional y peligroso creer que te protegerán del contagio. A esta tendencia se le denomina 'efecto escudo amigo' y podría intensificar una falsa sensación de seguridad, contribuyendo a futuras infecciones”, mencionó la profesora asistente de marketing de la Universidad Carlos III de Madrid, Hyunjung Crystal Lee.

(Con información del New York Times)