En febrero de 2021, el señor Eliseo Ramírez comenzó con tos y al cabo de dos semanas, al ver que no cedía, fue al doctor de su comunidad en Santiago Cacaloxtepec, un municipio de Oaxaca con apenas 1,667 personas y 38 kilómetros cuadrados de extensión, ubicado a 3 horas de la capital.

El médico le recetó jarabe para la tos y lo mandó a casa. Pero tras 15 días, la tos de Eliseo empeoró por lo que decidió sacar una cita con un médico internista, quien, al ver sus estudios, le indicó que tenía un pulmón tapado y le mandó un nuevo medicamento.

Así pasaron otros 15 días y la tos seguía empeorando, Eliseo apenas podía pronunciar una frase sin empezar a tener un ataque de tos. Entonces su sobrina le sugirió que sacara una cita con un especialista, quien le mandó a hacer otros estudios.

Con los resultados en mano, el doctor le comunicó a Eliseo que lo que el tenía era un tumor en el pulmón y lo canalizó con un oncólogo ubicado en el centro de Oaxaca, quien confirmó un diagnóstico de cáncer de pulmón.

“Ser de una comunidad rural y tener cáncer de pulmón es muy desgastante”

Pero para poder iniciar un tratamiento y hacer la prognosis de su enfermedad, el doctor necesitaba saber qué tipo de cáncer de pulmón era el de Eliseo, por lo que le explicó que el paso siguiente era realizar una biopsia del tumor.

Sin embargo, el costo del estudio se volvió una preocupación tan difícil de asimilar como el mismo diagnóstico de cáncer. El precio ascendía a los 40 mil pesos. “Ahí empezó el problema para mí económicamente”, le platicó Eliseo a SuMédico.

Ser de una comunidad y tener un buen trabajo para enfrentar ese tipo de gastos es fuerte

Además, el cáncer de pulmón le había quitado su sustento de vida pues al ser un músico que trabajaba con instrumentos de aire, quedó imposibilitado.

Por fortuna, continuó, el doctor contactó a personas que trabajaban en una farmacéutica que apoyaba a personas con ese tipo de cáncer quienes pagaron sus estudios. Gracias a ello, Elíseo se pudo realizar sus exámenes, uno de los cuales tuvo que ser mandado a analizar a Estados Unidos.

Después de 20 días llegaron mis estudios y el doctor me dijo que mi cáncer no era el agresivo, aunque ya estaba muy avanzado

"Me dijeron que la medicina estaba cara, pensé que costaría 1,000 pesos no 40 mil"

Lo que seguía era iniciar el tratamiento. “El doctor me dijo que los gastos ya iban a tener que salir de mi bolsa y que la medicina era muy cara. Yo me imaginaba entre unos 500 y 1,000 pesos. Le pregunté en cuánto iba a salir más o menos porque nosotros no andamos muy bien económicamente”, recordó Eliseo.

El doctor le hizo algunos presupuestos y le comunicó que el precio del medicamento de cáncer de pulmón rondaba entre los 40 y 42 mil pesos. También le dijo que él ya no podía hacer nada más por Eliseo.

Fue así que Michelle, sobrina de Eliseo, contactó a Respirando con Valor, una asociación civil que ayuda a pacientes con cáncer de pulmón a obtener un abordaje integral de su enfermedad y gracias a ellos puede obtener hasta el día de hoy su medicina.

Cáncer de pulmón, el más mortal del mundo

El cáncer de pulmón se trata de un grupo de varias enfermedades que afectan a dicho órgano como consecuencia de un crecimiento anormal de sus células. Hay varios tipos de cáncer de pulmón de acuerdo con donde se origina:

En las células epiteliales

En los bronquios

En las células neuroendocrinas

También se clasifica en cáncer de pulmón de células pequeñas y de células no pequeñas y cada tipo tiene una evolución y un tratamiento diferente, explicó a SuMédico el doctor Oscar Arrieta, coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax del Instituto Nacional de Cancerología INCan.

El cáncer de pulmón fue el segundo más frecuente a nivel mundial en el 2020 con más de 2 millones de casos, y es la primera causa de muerte por cáncer en todo el mundo, provocando 1 millón 796 mil decesos, de acuerdo con datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan).

En México también es la primera causa de muerte por cáncer en ambos géneros. Si bien en México no hay un registro exacto, se estima que son alrededor de 10 mil casos al año; sin embargo, advierte el especialista el INCan, muchos pacientes fallecen sin haber diagnosticado nunca su cáncer.

El estigma de los pacientes con cáncer de pulmón: no solo es por el cigarro

El cáncer de pulmón quizás es el más estigmatizado de todos los cánceres. Existe la creencia popular de que este cáncer solo da por fumar y, entonces, quienes lo padecen son culpables de su enfermedad. Sin embargo, son muchos los factores que preceden al padecimiento.

La realidad es que fumar sí provoca cáncer y no solo de pulmón. De hecho, el tabaquismo es responsable del 30% de los casos de cáncer de hígado, páncreas, vejiga, de cabeza y cuello y de cuello uterino, entre otros, señaló el doctor Arrieta.

El 50% de pacientes en INCan nunca fumaron y el 30% estuvieron expuestos a leña

En México, el 50% de los pacientes del INCan con cáncer de pulmón nunca fumaron, lo que significa que existen otros factores implicados en la aparición de esta enfermedad. Eso podría ser explicado en parte porque este cáncer está asociado con ciertos tipos de genes de ancestría asiática que se comparten en México y Perú, dijo Arrieta.

El cáncer de pulmón también es causa directa de factores ambientales, como la exposición a ciertas sustancias químicas como el asbesto o el radón, la contaminación ambiental, aunque sin duda, uno de los más relevantes en la población mexicana de comunidades rurales es la exposición al humo de leña.

El especialista del INCan señala que hasta el 30% de los pacientes con cáncer de pulmón que llegan al Instituto tienen antecedentes de exposición al humo de leña. De acuerdo con el INEGI, en México hay 4.8 millones de hogares que utilizan leña o carbón para calentar agua y alimentos y solo la cuarta parte cuenta con una chimenea para expulsar el humo.

Población de bajos recursos, los más vulnerables al cáncer de pulmón

Los habitantes de zonas rurales de la región tropical del sur del país son quienes más utilizan este tipo de combustible, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Resulta evidente que el cáncer de pulmón en México tiene un fuerte componente socioeconómico, pues como señaló el doctor Arrieta, la población más vulnerable frente a la enfermedad son las personas de bajos recursos, pues la falta de dinero, de seguridad social y la lejanía de sus comunidades hace todavía más difícil la lucha contra el cáncer.

El señor Eliseo es uno de los miles de mexicanos que estuvieron expuestos al humo de leña y padecieron las consecuencias.

“Cuando pregunté a qué se debía mi cáncer, la única explicación que me dijeron era que estaba muy raro porque a mi edad no da este tipo de cáncer más que a fumadores y gente que está cerca de la lumbre”, comentó Eliseo.

Tener cáncer de pulmón y además pensar en cómo sacar el gasto para la medicina

El señor Eliseo lleva 6 meses tomando el medicamento y dice que su tos ha mejorado considerablemente. “Ahorita la tos ya disminuyó considerablemente porque no pudiera estar platicando como ahorita”,dijo. Hace un mes se realizó un estudio y mostró que el tumor se había reducido bastante.

Él dijo estar agradecido con la Asociación Respirando Con Valor por haberse hecho cargo de sus medicamentos, pues en palabras de Eliseo:

El cáncer es una enfermedad muy fea. Es algo desgastante, a pesar de que uno está enfermo todavía tiene que pensar cómo sacar los gastos para el medicamento

Laura Hernández es la psicóloga y gerente de navegación del paciente de Respirando con Valor; ella se encarga de orientar a los pacientes y sus familiares sobre el proceso que deben seguir después de recibir el diagnóstico. “Lo primero que les digo es que cáncer no es sinónimo de muerte”, comentó Laura para SuMédico.

La psicóloga Laura explicó que lo más importante cuando el paciente llega a la asociación es que aprenda toda la información relevante a su enfermedad, para que así pueda tener una mejor adherencia al tratamiento, pero, sobre todo, una mejor actitud para afrontar la enfermedad.

“Se les habla de los tratamientos que hay, del control de sus síntomas, de cómo sacar sus citas, del tipo de cáncer que tienen, se les brinda psicoeducación y asesoría nutricional y también se les da apoyo tanatológico a los familiares. Asimismo, tienen un grupo de apoyo de pacientes con cáncer de pulmón”, puntualizó la psicóloga.

Además, se les canaliza con instituciones como el INCan o el Instituto de Enfermedades Respiratorias INER y se les apoya en el acceso a medicamentos, estudios, silla de ruedas y oxígeno. Adicionalmente, la organización también da talleres a los pacientes sobre temas de relevancia de la enfermedad mediante sus redes sociales, principalmente en Facebook.

