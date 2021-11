"No quiero vivir con tanque de oxígeno... prefiero irme antes"

“La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es muy cabrona, porque te truena”, dice Jorge López, de 58 años, quien relata que muchos de los afectados como él, que conoció vía Facebook, ya han fallecido.

“Estamos muy sensibles algunos y por eso no les pongo ningún comentario, pero voy a terapia de alcohólicos anónimos y veo las cosas de otra forma. Me gustaría comentarles que gracias a Dios ya están descansando. Leo que algunos ya no pueden estar caminando y que tienen que estar sentados. Es triste”, resalta.

Antes, Jorge corría para ejercitarse, ahora solo puede caminar debido a que se cansa mucho. Esta es la historia de una persona con EPOC que no quiere llegar al punto de vivir con tanques de oxígeno.

foto: proporcionada por Jorge

“Quisiera poder dormir acostado, pero el EPOC no me deja… no puedo respirar”

“Imagínese a cada rato estarse enfermando de neumonía. Todo eso me causa mucho terror. Yo les digo “soy un afortunado”, porque puedo hacer cosas, pero hay otras que me cuestan. Yo no me puedo acostar al ras del colchón y a veces quisiera poder hacerlo, pero ya no puedo respirar bien. Tengo que ponerme dos almohadas… necesito respirar. Tengo que estar en una posición semisentada. Hay muchos que se duermen sentados”, comparte Jorge para SuMédico.

El doctor y neumólogo Fernando Gutiérrez Anguiano, señala en entrevista con SuMédico que la EPOC es una enfermedad que generalmente se adquiere por inhalación de partículas nocivas, principalmente el tabaquismo.

“Lo que la ocasiona es una inflamación bronquial. Si avanza, puede llegar a ocasionar enfisema, que es una afección pulmonar que afecta la respiración del paciente. La EPOC es un padecimiento que puede prevenirse y es tratable. Sin embargo, no tiene una cura. Es un tratamiento de control. Una vez que se tiene la enfermedad, ya no hay vuelta atrás”, destaca el especialista.

Factores de riesgo del EPOC

Mayo Clinic apunta que los factores de riesgo la EPOC son:

Genética

Asma

Exposición ocupacional a polvos y químicos

Otros factores de riesgo, informa Gutiérrez Anguiano, pueden ser:

Exposición al humo de leña o carbón

Exposición a cualquier partícula nociva (polvo, partículas en granjas)

Fumar cigarro electrónico

Raidiolitos: “las pastillas para mosquitos, si las dejamos encendidas toda la noche, equivalen a inhalar el humo de 200 cigarillos”, advierte el especialista.

Además, no a todos los fumadores les va a dar EPOC pero “prácticamente el 80% de los pacientes con EPOC, presentan antecedentes de tabaquismo”, señala el doctor Anguiano.

EPOC: una enfermedad que cuesta en lo anímico y en lo económico

La EPOC es una condición que incapacita a las personas en lo físico y en lo económico. De acuerdo con el estudio “Costos médicos directos en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en México”, realizado en 2017 por elementos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el costo directo de la atención para las personas afectadas por EPOC es de 34 mil 722.32 pesos (1,681 dólares); cuando el paciente se encuentra en el estadio II, llega a costar 104 mil 043.01 pesos (5,037 dólares) y cuando está en el estadio III, el monto asciende a 223 mil 329.97 pesos (10,812 dólares).

En noviembre de 2020, el integrante de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina (FM), Gabriel Escobedo Arenas, informó para Gaceta UNAM que, en el mundo, 64 millones de personas tienen dicho padecimiento. Dos meses más tarde, en enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que dentro del periodo enero – agosto del 2020, la EPOC fue la décima causa de muerte en México, causando 15 mil 847 defunciones: 8,455 hombres y 7,375 mujeres.

Por su parte, el doctor y especialista en Neumología y Alta Especialidad en Endoscopía Torácica, Marco Polo Macías, indica que la EPOC puede llegar a ser un padecimiento incapacitante, ya que en sus estadios graves requiere del uso de oxígeno suplementario, reduce la capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas, limita la movilidad y pueden aparecer complicaciones en el corazón.

El doctor Anguiano menciona que una de las preguntas frecuentes que le hacen es si se puede curar la EPOC y cuando le llega el cuestionamiento de sus pacientes, él les responde que no.

“Les digo que se trata de una enfermedad de control, que ya no hay forma de que vuelvan a como estaban antes. Lo único que debemos buscar es evitar que avance rápidamente. Va a continuar su camino, pero con el tratamiento va un poquito más lento”, indica.

foto: inegi.org.mx

¿Cuáles son los síntomas del EPOC?

Mayo Clinic indica que los síntomas de la EPOC generalmente aparecen cuando la enfermedad ya está muy avanzada y el daño pulmonar es significativo. Generalmente, menciona la clínica, estos empeoran con el tiempo, especialmente si se continúa expuesto al factor de riesgo principal, que es el tabaquismo.

Los síntomas de la EPOC pueden incluir:

Dificultad para respirar, especialmente al hacer actividades físicas.

Sibilancias

Opresión en el pecho

Tos crónica que puede producir moco amarillo, transparente, blanco, o verde.

Infecciones respiratorias constantes.

Cansancio y falta de energía

Pérdida de peso no voluntaria

Hinchazón de pies, tobillos o piernas

“No quiero morir necesitando tanque de oxígeno para respirar… prefiero irme antes”

En palabras de Jorge, los síntomas de la EPOC ahorita han disminuido, pero anteriormente, se le cortaba la respiración. Estaba durmiendo y sentía que se ahogaba. Esto hacía que se despertara con un sobresalto.

“Me encontraba acostado y sentía como se me subía el reflujo, la flema. Es uno de los síntomas que tenemos varios, se subía y sentía que me iba a morir”, revela.

Hay herramientas respiratorias que se usan cuando los pulmones no funcionan como deberían y mucha gente vería en estos aparatos una esperanza de vida, pero para él, imaginarse en un futuro necesitando ayuda para respirar es algo que le provoca pavor.

“Hay personas que usan tanques, otras que recurren a los concentradores de oxígeno, pero yo la verdad no quisiera llegar a esa etapa. Me causa mucho miedo, mucho trauma. Se lo digo con tristeza y dolor, no me gustaría morir así. Quisiera morir antes. Es una enfermedad muy triste”, confiesa.

“No dejen pasar la enfermedad”

“Si tienen antecedente de fumar, de cocinar con leña, de exponerse a cualquier sustancia que pueda generar partículas, hay posibilidades que que se produzca EPOC. Es importante atenderse a tiempo. Hay cuatro grados de la enfermedad y la mayoría llega en el tercer grado. Son muchos los síntomas y hay mucha afectación pulmonar. Los invito a que si han tenido exposición a los factores de riesgo, se hagan una espirometría. Si todo sale bien, seguimos igual, pero si se detecta algo, hay que actuar a tiempo porque el daño ya es irreversible”, concluye el doctor Anguiano.

(Con información de Gaceta UNAM)