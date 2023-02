La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha alertado a la población a través de un comunicado por Aspirinas de 500 mg falsas. Por ello, recomienda evitar su consumo.

De acuerdo con el comunicado emitido por parte de Cofepris, se informó que emitió la alerta sanitaria derivada del análisis técnico y de la evaluación de la información proporcionada por la empresa Bayer de México S. A de C.V.

¿Cómo saber que las aspirinas son falsas?

El informe de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios señala que la falsificación de la aspirina está registrada en el empaque con número de lote X287 y fecha de caducidad diciembre 2, en su presentación de caja con 40 tabletas.

Ante esto, la dependencia aseguró que seguirá con las acciones de vigilancia sanitaria e informará a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que los productos o empresas incumplan con la legislación sanitaria vigente.

"De contar con Aspirina 500mg, con número de lote x287 en almacén, no deberá ser comercializado y deberá ser inmovilizado", refirió.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, recomienda que si alguien ha consumido el producto referido, reporte cualquier reacción adversa o malestar causado al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Foto: Pexels

¿Qué es la aspirina?

La aspirina es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, AINE. Los AINE son medicamentos que actúan de la siguiente manera:

Analgésico : alivia el dolor sin necesidad de usar anestesia ni provoca pérdida del conocimiento.

: alivia el dolor sin necesidad de usar anestesia ni provoca pérdida del conocimiento. Antipirético : baja la fiebre.

: baja la fiebre. Antiinflamatorio: reduce la inflamación cuando se usa en dosis más altas.

No esteroidal significa que no son esteroides. Los esteroides suelen tener beneficios similares, pero pueden tener efectos secundarios no deseados.

Como analgésicos, los AINE son medicamentos no narcóticos. Esto significa que no causan insensibilidad ni estupor. La aspirina fue el primer AINE que se descubrió.

El salicilato en forma de corteza del sauce se ha utilizado durante más de 2000 años. Algunas personas siguen usando la corteza del sauce como un remedio más natural para los dolores de cabeza y molestias menores.

La aspirina en su forma actual existe desde hace más de 100 años. Sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados en el mundo. Se estima que anualmente se consumen alrededor de 35,000 toneladas métricas de aspirina.

La aspirina es una marca comercial propiedad de la compañía farmacéutica alemana Bayer. El término genérico para la aspirina es ácido acetilsalicílico, AAS.

Foto: Pexels

¿Precauciones de la aspirina?

La aspirina no se recomienda para personas que padecen:

Úlcera péptica.

Hemofilia o cualquier otro trastorno hemorrágico.

Alergia conocida a la aspirina .

. Alergia a cualquier AINE, como ibuprofeno.

Riesgo de hemorragia gastrointestinal o derrame cerebral hemorrágico.

Beben alcohol con regularidad.

Se someten a un tratamiento dental o quirúrgico, por pequeño que sea.

Las personas con las siguientes afecciones deben tener cuidado al consumir aspirina, únicamente deben hacerlo si el médico lo aprueba:

Asma.

Hipertensión no controlada.

Una úlcera péptica previa.

Problemas hepáticos.

Problemas renales.

La aspirina no se administra durante un derrame cerebral, porque no todas las veces estos son causados por un coágulo. En algunos casos, la aspirina podría empeorar el derrame cerebral.

Cualquiera que se esté preparando para una cirugía debe informar a su médico si ha estado tomando aspirina con regularidad. Es posible que deba dejar de tomar aspirina al menos 7 días antes de la cirugía.

Las pacientes embarazadas o en período de lactancia pueden tomar aspirina en dosis baja, pero solo bajo la supervisión de un médico. No se recomienda la aspirina en dosis altas.

Foto: Canva

¿Cuáles son los efectos secundarios de la aspirina?

Los efectos secundarios de la aspirina son:

Irritación del estómago o intestino.

Indigestión.

Náusea.

Los siguientes efectos adversos podrían presentarse, pero son menos comunes:

Empeoramiento de los síntomas del asma.

Vómitos.

Inflamación del estómago.

Sangrado estomacal.

Hematomas.

Un efecto secundario poco común de la aspirina en dosis baja es el derrame cerebral hemorrágico.

La aspirina puede ayudar a prevenir y tratar una variedad de afecciones, pero si estás tomando aspirina debes hablar primero con tu médico. Cualquier persona menor de 16 años normalmente no debe tomar aspirina, excepto en casos raros y bajo supervisión médica.

(Con información de Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)