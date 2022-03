Niño de 2 años muere por covid-19: ¿Se debe vacunar a los menores?

Un pequeño de dos años llamado Carter Cheung se infectó por covid-19 y perdió la vida, por lo que los especialistas de salud en Australia, de donde era el menor, comenzaron a preguntarse si deberían empezar la vacunación a menores en ese grupo de edad, pues actualmente no son candidatos.

Algo que preocupa a los especialistas es que Carter se encontraba sano y no presentaba condiciones de salud subyacentes, después se puso mal y fue llevado a The Children's Hospital en Westmead, donde murió después de un día de tratamiento. Su caso es considerado raro por los expertos australianos, pero enciende las alarmas porque todavía no hay una vacuna disponible para los menores de cinco años.

Vacunación a menores: ¿Cuántos pequeños son como Carter Cheung?

El Daily Mail de Inglaterra informa que Carter se enfermó la noche del miércoles 16 de marzo y fue trasladado al hospital el jueves por la mañana. A pesar de ser ingresado en urgencias, murió el sábado 19 por la mañana.

Según este medio, el forense no va a investigar el deceso porque los médicos confían en que el virus fue el responsable.

¿Hubo señales? Si se llega a infectar mi hijo, ¿cómo puedo saberlo? Hay que poner atención en las señales.

De acuerdo con la Johns Hopkins University, los síntomas de coronavirus en bebés y niños generalmente son más leves que los de los adultos y algunos menores no presentan señales de la enfermedad. Sin embargo, algunos síntomas comunes de la infección en niños y adultos son fiebre y tos. En el caso de los menores, también pueden llegar a presentar diarrea, fatiga excesiva o dolor de garganta.

¿Conoces a un menor que haya tenido estos síntomas? Quizá sí, pero no lo hayas atribuido al coronavirus y es totalmente entendible, pero las cosas han cambiado.

A pesar de que antes se consideraba que la infección en menores era poco frecuente, la universidad advirtió en febrero que las variantes de covid-19, incluyendo ómicron, siguen propagándose, particularmente en zonas con bajas tasas de vacunación comunitaria y entre poblaciones como los menores de 5 años que todavía no pueden ser vacunados.

En esos casos (la población pediátrica que todavía no puede ser vacunada), la Johns Hopkins University recomienda seguir con las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas cuando se esté en lugares públicos y cerrados.

The Guardian menciona que en la semana que finalizó el 12 de marzo, hubo 32 menores de 9 años con la infección que fueron ingresados en el hospital, incluyendo dos en cuidados intensivos.

Sin embargo, la vacunación a menores – y en especial a los menores de 5 años – todavía va a tardar un poco.

Reuters señaló en febrero que la vacunación a menores de cinco años se iba a retrasar algunos meses debido a que la Food & Drug Administration (FDA) necesitaba más datos si se quería vacunar a los pequeños de 6 meses a 4 años.

Pfizer ya había solicitado permiso para uso de emergencia, pero después de revisar la evidencia presentada, se decidió que la mejor postura era la espera.

(Con información de Reuters, The Guardian, Daily Mail)