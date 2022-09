La niebla mental por covid-19 es algo que todavía no se comprende en su totalidad y el director del Programa para rehabilitación en la actividad después del coronavirus de Mayo Clinic, el doctor Greg Vanichkachorn, señala que 45% de los pacientes en Estados Unidos reportan algún tipo de problema con el pensamiento.

SuMédico buscó al doctor Vanichkachorn para saber más sobre el fenómeno de la niebla mental por covid y en sus palabras, ha sido difícil estimar qué tan frecuente es realmente la bruma mental, pues una de las razones es que no se tiene una definición clara de lo que realmente es.

Niebla mental por covid-19: los problemas de memoria y pensamiento tienden a ser persistentes

El doctor Vanichkachorn explica para SuMédico que la niebla mental por covid no es un término médico como tal y que todavía no se tiene un método acordado para evaluarla objetivamente.

Cuando le preguntan a los pacientes qué es lo que están experimentando con la niebla mental por covid, ellos con frecuencia informan dificultades con la memoria a corto plazo y el habla. Un ejemplo de ello es que si las personas entraran en una habitación para recuperar algo, olvidarían lo que estaban buscando cuando lleguen.

“En cuanto al habla, normalmente no vemos dificultad para hablar. Más bien, el paciente informa con mucha frecuencia problemas para encontrar palabras. Tendrán una palabra en la punta de la lengua y simplemente no podrán pronunciarla”, explica el especialista.

Otra de las dificultades es que las personas no piensan como tal en una niebla mental por covid, sino en otros problemas. Vanichkachorn resalta que existe la posibilidad de que algunos pacientes nunca consideren que sus problemas cognitivos se encuentran relacionados con una infección por coronavirus.

Además, de esto, muchas personas pueden experimentar una infección asintomática.

“Es imposible determinar si los problemas de memoria se deben específicamente a una nueva patología relacionada con una infección o a los otros síntomas que acompañan al covid prolongado, como fatiga, estrés y ansiedad”, indica el experto.

El doctor Vanichkachorn agrega que los problemas de memoria y pensamiento tienden a ser los más persistentes para el paciente y pueden tardar mucho en mejorar.

“No existe un tratamiento único que haya demostrado ser el más efectivo para la niebla mental por covid-19. Con suerte, con más investigación, podremos ofrecer mejores tratamientos a las personas en el futuro”, dice el profesional de Mayo Clinic.

Si no existe un tratamiento como tal para la niebla mental, ¿Cómo se trata a los pacientes?

Vanichkachorn informa para SuMédico que la niebla mental por covid prolongado es tratado de manera similar a cuando se tiene una conmoción cerebral:

Se recomienda que los pacientes se den tiempo para recuperarse. Si los pacientes intentan hacer demasiado, puede provocar un aumento de su fatiga, lo que empeora su capacidad de pensar.

Se le ayuda a los pacientes a mantener el ritmo y se les recominendan descansos mentales frecuentes durante el período de recuperación.

También hemos encontrado que la terapia formal, como la rehabilitación cerebral o la terapia del habla, es muy útil

¿El problema de la niebla mental por covid-19 puede dejar secuelas a largo plazo?

Vanichkachorn indica que por el momento, es demasiado pronto para saber si el paciente desarrollará complicaciones a largo plazo, como la enfermedad de Alzheimer, debido al coronavirus prolongado.

“Ha habido algunas investigaciones preocupantes de que los cambios en el cerebro causados por coronavirus son muy similares a los cambios observados en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay una investigación muy limitada en este punto”, indica el especialista.

En palabras del experto, han podido ver a pacientes que continuaron luchando con la niebla mental por covid durante 1 o 2 años después de la infección. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no significa que los pacientes no estén mejorando con el tiempo.

A través de la adaptación, las personas han podido volver a sus vidas a pesar de los cambios continuos en su capacidad de pensamiento.

¿Se pueden ver trastornos mentales debido a la bruma mental?

Sí. Debido a la fatiga crónica en las limitaciones funcionales que los expertos han visto en coronavirus prolongado, muchos pacientes pueden desarrollar otras condiciones de salud mental como depresión y ansiedad.

“En nuestra población de pacientes, aproximadamente el 25% reporta algunas dificultades con la depresión o la ansiedad. Este es a menudo un tema muy difícil para muchos pacientes con el coronavirus prolongado”, dice el doctor.

La razón de esto es que a muchos pacientes con este síndrome se les ha dicho que sus síntomas se deben únicamente estos problemas.

Cuando Vanichkachorn trabaja con pacientes, suele recordarles que la mente y el cuerpo trabajan juntos y que ambos deben cuidarse para que se puedan sentir mejor.

El hecho de que alguien tenga ansiedad y depresión como parte de un síndrome de coronavirus prolongado no significa que todos los demás síntomas se deban a una afección de salud mental.

¿Cuál es la mayor dificultad que han tenido como expertos para diagnosticar a estos pacientes?

Vanichkachorn menciona para SuMédico que existen 2 grandes desafíos cuando se trata de ayudar a las personas con coronavirus de larga duración. Primero, no hay suficientes proveedores disponibles para ayudar a los pacientes.

Muchos de ellos, especialmente aquellos de grupos socioeconómicos vulnerables, no tienen acceso a la atención de esta condición preocupante.

En segundo lugar, no hay pruebas diagnósticas específicas o panel de pruebas que puedan usarse para diagnosticar esta condición. Por eso es muy importante que se siga investigando la niebla mental por covid-19.

¿En qué consiste la nueva prueba virtual para la bruma mental, qué se necesita para recibirla y cuál es el costo?

“Las pruebas que están actualmente disponibles tienden a caer en 2 categorías diferentes. La primera categoría son pruebas muy básicas diseñadas para realizarse en solo unos minutos. Hemos descubierto que estos a menudo no son lo suficientemente sensibles como para detectar las dificultades de pensamiento que se observan en el COVID prolongado”, apunta el experto.

El segundo grupo de pruebas es muy profundo y suele durar varias horas. Los pacientes pueden experimentar un brote severo de fatiga y otros síntomas después de una actividad mínima, en muchos casos, no pueden tolerar las pruebas prolongadas y profundas.

En la actualidad se está probando un nuevo estudio para el covid prolongado en Mayo Clinic. Las nuevas pruebas se pueden realizar por telemedicina y duran aproximadamente 25 minutos.

Con base en esta breve prueba, los médicos pueden determinar qué desafíos de pensamiento específicos enfrentan los pacientes.

“Como se trata de un estudio de investigación, no hay ningún costo asociado con esta prueba. Si alguien está interesado en participar, le recomiendo investigar el estudio en nuestro sitio web de investigación de pacientes de Mayo Clinic”, recomienda Vanichkachorn.

¿Se pueden recuperar las personas en su totalidad después de haber sufrido la niebla mental por covid-19?

Sí, a pesar de todo el pesimismo que existe, han existido pacientes que se han recuperado por completo del coronavirus a largo plazo, incluidos aquellos con confusión mental.

“Tendemos a ver que los pacientes se dividen en 2 categorías. El primero es un grupo que mejora completamente entre 4 y 6 meses después de la infección. El segundo grupo tiene un curso más largo, mejorando lentamente en el transcurso de 12 a 24 meses”, señala el doctor.

Algunos pacientes tienen cambios a largo plazo en su pensamiento, pero aún pueden mejorar y volver a la vida funcional a través de la adaptación”, concluye.