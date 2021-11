Miley Cyrus cumple 29 años y se enfrenta a estas enfermedades graves

Miley Cyrus tiene una trayectoria profesional de muchos años; el mundo la conoció con tan solo 13 años cuando interpretó el papel principal en Hannah Montana, una de las series infantiles más exitosas de Disney Channel. La serie contó con cuatro temporadas y una película estrenada en 2009. ¿Sabías que padece alunas enfermedades, una de ellas incurable?

Al mismo tiempo, la entonces adolescente debutó como cantante, interpretando las canciones de la serie Hannah Montana. A partir de ahí, la carrera profesional de Miley Cyrus despegó y la convirtió en una de las celebridades juveniles más famosas en los últimos tiempos. Hoy en día, se dedica de lleno a la música con una éxito innegable que se desprende de la versartilidad de su voz.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de la cantante. En años recientes ha compartido detalles de su vida personal entre los que destacan algunos problemas de salud que han marcado su estilo de vida y la han hecho modificar hábitos nocivos con el fin de estar saludable para poder seguir desempeñando su labor artística.

(Foto: Mike Schmid from Hollywood, CA, USA., Miley Cyrus Concert, CC BY-SA 2.0)

Te puede interesar:

¿Qué enfermedades padece Miley Cyrus?

En su libro de memorias titulado Miles to go publicado en 2009, la actriz y cantante reveló que sufre de taquicardia. Casi una década después fue diagnosticada con una enfermedad llamada Edema de Reinke, el avance de la afección la forzó a someterse a una cirugía.

¿Qué es la taquicardia?

Es una enfermedad cardíaca provocada por el trastorno del ritmo cardíaco llamado arritmia. La taquicardia se define como un cambio en el ritmo de la frecuencia cardíaca que produce una aceleración anormal de los latidos del corazón.

La frecuencia cardíaca normal es de 60 latidos por minuto; cuando el corazón tiene menos de 60 latidos por minuto se conoce como bradicardia y cuando hay más de 100 latidos por minuto es taquicardia. Existen diferentes tipos de taquicardia de acuerdo con la parte del corazón (auricular o ventroicular) que causa los latidos cardíacos iregulares. Los riesgos de la enfermedad sin tratamiento son la insuficiencia cardíaca, un accidente cerebrovascular o un paro cardíaco.

(Foto: Image created by Karthik Sheka, M.D., Electrocardiogram of Ventricular Tachycardia, CC BY-SA 2.5)

Los síntomas más comunes son:

Falta de aire

Aturdimiento

Pulso acelerado

Dolor en el pecho

Desmayos

Algunos factores de riesgo son:

Consumo excesivo del alcohol

Tabaquismo

Estrés

Enfermedades cardíacas

Enfermedades de la tiroides

Miley Cyrus comentó que padece una taquicardia leve que no pone en riesgo su vida, aunque no especificó de qué tipo se trata. El tipo de taquicardia que tengo no es peligroso. No me hará daño, pero si me molesta. Nunca hay un momento en el escenario en el que no esté pensando en mi corazón.

¿Qué es el Edema de Reinke?

(Foto: I, Welleschik, Reinke Oedem, CC BY-SA 3.0)

Son lesiones en las cuerdas vocales en las que hay una acumulación de líquido gelatinoso bajo la cubierta de las cuerdas vocales. La afección se genera debido a una inflamación crónica debido al abuso vocal y al tabaquismo. El Edema de Reinke afecta a ambas cuerdas vocales y provoca una alteración de la calidad de la voz, ronquera, un tono más bajo, menos potencia vocal y fatiga. El tratamiento para casos crónicos es una microcirugía laríngea y una modificación del estilo de vida, como evitar el tabaco, la carraspera y mejorar los hábitos vocales.

Miley Cyrus fue diagnosticada con esta enfermedad después de acudir a revisión médico por una caso de amigdalitis, en donde se le comunicó que padecía problemas de las cuerdas vocales desde hace años. Por ello, en 2019 se sometió a dicha cirugía, que la obligó a estar en reposo vocal total y a una modificación de malos hábitos de los que según ella aprendió mucho:

Ya no fumo y estoy sobria. De cierto modo, la cirugía vocal me obligó a hacerlo pues aprendí mucho sobre los efectos.

Y agregó estar agradecida por lo vivido:

Fue un regalo porque fui capaz de entender mi instrumento. Nunca nadie me explicó eso, me sentaba en un piano y practicaba escalas pero nadie me enseñó cómo tener longevidad en la voz.

Hoy en día, Miley Cyrus es reconocida y admirada por su característico tono de voz, el cual ha empleado en su transición al género de rock. ¿Conocías qué enfermedades padece la famosa cantante que recientemente cumplió 29 años?

Sigue leyendo:

Para saber más de...5 enfermedades que provoca el tabaquismo

¿Por qué es nocivo?

El cigarro en todas sus presentaciones y su principal componente, el tabaco, son productos extremadamente nocivos para la salud. Estos productos contienen más de 7000 sustancias químicas, de las cuales 250 son tóxicas o cancerígenas. Incluso los fumadores pasivos corren el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el tabaco. ▲ Letalidad:

Quienes fuman a diario pierden alrededor de 10 años de vida por el hábito y cada día mueren más de veinte mil personas como consecuencia del consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno. Estas son las enfermedades más comunes derivadas del tabaquismo. ▲ Enfermedades cardiovasculares (ECV):

El humo del tabaco daña las arterias coronarias y provoca la formación de placas y coágulos que bloquean el flujo sanguíneo, evento que es la principal causa de infartos, derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca y otras ECV. Fumar duplica el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y cuadruplica el riesgo de presentar una enfermedad de este tipo. ▲ Cáncer:

El consumo de tabaco aumenta el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer. Desde el bucal, el de garganta, leucemia mielógena aguda, cáncer de los senos nasales y paranasales, cáncer colorrectal, renal, hepático, pancreático, gástrico, de pulmón, ovárico, en las vías urinarias, de mama y cervicouterino. ▲ Complicaciones en el embarazo:

El consumo del tabaco y la exposición a las sustancias nocivas del producto causa diversas complicaciones del embarazo como: muerte fetal, aborto espontáneo, embarazo ectópico, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer que desarrollan problemas de salud a los largo de su vida. ▲ Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

El humo de tabaco dilata y rompe los alveolos pulmonares lo que provoca una disminución de la capacidad del flujo del oxígeno a la sangre y genera una acumulación de moco purulento que dificulta la respiración y la hace dolorosa. Uno de cada cinco fumadores desarrollará esta enfermedad en su vida. ▲ Tuberculosis:

Es una enfermedad que daña a los pulmones, deteriora la función pulmonar y puede causar muerte por insuficiencia respiratoria. Una cuarta parte de la población mundial padece una infección tuberculosa latente que podría activarse y los fumadores corren un mayor riesgo de un desarrollo grave de la enfermedad. ▲

Con información de: Instituo de Otorrinolaringía y cirugía de cabeza y cuello de Madrid, Mayo Clinic, USA Today y The Things