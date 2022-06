Miedo a la recurrencia del cáncer ¿Cómo manejarlo?

Durante el Encuentro por la Salud Integral: “Cáncer: con prevención y detección… podemos vencerlo” organizado por el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), la maestra Mónica Ramírez Orozco, mencionó que el temor a la recurrencia al cáncer es muy real y completamente normal. ¿Cómo controlarlo? Ella lo explica.

Si bien no se puede controlar que el cáncer vuelva a aparecer, se puede controlar en qué medida el temor por la recurrencia afecta la vida.

“Desde la perspectiva psicológica y emocional no se debería abandonar a los pacientes sobrevivientes del cáncer”, mencionó.

Causas del miedo a la recurrencia del cáncer

Generalmente el paciente sobreviviente de esta enfermedad tiene episodios de ansiedad en donde factores como escuchar las noticias o saber que algún familiar tiene cáncer, detonan pensamientos intrusivos sin control en los cuales la vida del paciente se ve afectada desde una perspectiva física y emocional.

Síntomas

Entre los síntomas que destacan de este padecimiento, lo más comunes que suelen manifestar los pacientes son:

taquicardia

anticipación catastrófica ante cualquier evento

intolerancia

sensación de opresión del pecho

dificultad para concentrarse

(Foto: Envato)

Principales riesgos del miedo a la recurrencia

La hipervigilancia del mismo paciente podría ocasionar urgencias médicas de manera constante.

El aislamiento por miedo a recaer o detectar nuevamente la enfermedad

Tratamiento

De acuerdo a la maestra Mónica Ramírez, lo más recomendable para combatir el miedo a la recurrencia al cáncer es apoyar tanto física como psicológicamente al paciente, así cómo ampararse del equipo médico de confianza para analizar el motivo por el cuál se presenta el miedo a la recurrencia.

(Foto: iStock)

Consejos para enfrentar el miedo a la recurrencia del cáncer

De acuerdo a la especialista del INCan, existen una serie de ideas que pueden ayudar a las personas a enfrentar el temor a la recurrencia como:

Reconocer las emociones.- Muchas personas intentan ocultar o ignorar sensaciones "negativas" por miedo y ansiedad a que nuevamente se presente la enfermedad. Ignorarlas solo permite intensificarlas y dejar que se conviertan en sensaciones más abrumadoras.

Es recomendable hablar sobre estas emociones con familiares o algún profesional de la salud mental en el que confíe.

Intentar reducir el estrés.- Encontrar maneras de controlar el estrés ayudará al paciente a disminuir su nivel general de ansiedad, traduciendo esto como una mejora física y mental. Existen diferentes métodos para lograr este objetivo como: mindfulness, meditación, realizar ejercicio.

Aprender a vivir con los temores y no ignorarlos.- Ignorar los miedos no harán que desaparezcan. El paciente debe aceptar que experimentará cierto miedo, pero no debe dejarse llevar por la ansiedad y los pensamientos negativos.

Lo más importante es buscar apoyo físico, psicológico y psiquiátrico (atención interdisciplinaria) para los problemas que cada materia deberá abordar.