México, en riesgo de una cuarta ola covid, advierten especialistas

¿México podría enfrentar una cuarta ola de covid? De acuerdo con especialistas, la probabilidad de que ocurra es muy alta y los primeros datos que lo confirman se podrían empezar a observar en la última semana de noviembre.

Expertos señalaron que el impacto que haya en esta ocasión dependerá de qué tan consciente sea la población para mantener las medidas de prevención contra covid-19.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que México ya presenta los primeros indicios de la cuarta ola de covid, esto durante la clausura del Congreso Internacional Salud Mental y Prevención de Adicciones.

“Me quité el cubrebocas para poder hablar y como cierta sana distancia existe y aunque hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola, no quiero que esto pase a la prensa para no señalar que ya dije esto y que dije lo otro, esos potenciadores de la verdad o distorsionadores de la verdad, mejor no los tomamos en cuenta, pero sí hay que tener cuidado”, dijo sin saber que el encuentro se estaba transmitiendo.

CUARTA OLA DE COVID EN MÉXICO

El país inició esta semana con un total de 292 mil 524 muertes y 3 millones 864 mil 278 casos confirmados, de acuerdo con la Secretaría de Salud, que todavía estimó una disminución del 17% en los contagios, en comparación con la semana previa, aunque cabe recordar que los datos que muestra son de hace 15 días, no los más recientes.

“No se puede saber con precisión qué es lo que va a pasar, lo que sí se puede es tener la información de que esto todavía no se ha terminado y que inclusive si baja la covid tenemos otros virus de los qué protegernos”, enfatizó Alejandro Macías, infectólogo y ex comisionado nacional para la atención de la influenza.

“Esta vez, qué tan amplia sea la cuarta ola yo creo que va a depender de qué tan consciente esté la población de que tenemos que seguir usando cubrebocas no hacer reuniones grandes y si se hacen, que se hagan al aire libre y no meterse en lugar cerrados”, destacó Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco.

Coincidió Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien añadió que para aminorar el impacto de la cuarta ola “las autoridades deberían de tomar en serio la posibilidad de ampliar la vacunación y cubrir a los jóvenes y hasta los niños, porque ellos son los que están propagando el virus ahora”.

CRITICAN FALTA DE ACCIÓN DEL GOBIERNO ANTE RIESGO DE CUARTA OLA

Después de 21 meses de pandemia de covid en México, especialistas criticaron que siguen faltando indicaciones claras y oportunas de parte del gobierno para prevenir el impacto de la covid, en este caso ante la cuarta ola, pues se da la falsa idea de que esto ya se terminó, cuando no es así.

“Yo creo que nos deberíamos de estar preparando por la posibilidad de una cuarta ola, pero las autoridades no están dando ninguna línea, para variar. En todos lados en el mundo lo que se está viendo es que están aumentando los casos, en Europa se está hablando hasta de cierres y en México estamos como si ya hubiéramos acabado y el resto del mundo que se haga bolas”, indicó López Cervantes.

El académico de la UNAM señaló que en grupos académicos se ha señalado que para el caso de México a finales de noviembre y principios de diciembre ya se van a observar un incremento en los casos de covid.

Respecto a cuál podría ser la dimensión de esta cuarta ola, Macías recordó que la variante Delta del virus Sars-CoV2 golpeó con fuerza a México en los meses pasados, lo que podría dar una ventaja ante una cuarta ola y permitir un mayor control.

“Por lo mismo, es poco probable que viniera una cuarta ola de más intensidad o de intensidad semejante a la que hemos visto, una cosa que hemos aprendido es que ningún país se puede considerar ya en una buena situación epidemiológica mientras no lo haya azotado la variante Delta.

“Sin embargo, en México vamos saliendo de esta variante y sería poco probable que tengamos un gran pico nacional de nuevo o una cuarta ola de situaciones semejantes a las que hemos visto, más bien pasaremos a tener brotes regionales o locales”, explicó Macías.

El zar de la pandemia de influenza AH1N1 recordó que además de la covid, en la época invernal la población se debe cuidar de otros virus, como el sincicial respiratorio en los niños o la influenza en adultos, así como los coronavirus clásicos.

VACUNACIÓN COVID, INSUFICIENTE PARA EVITAR CUARTA OLA

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar es una frase que refleja lo que debería estar haciendo México en este momento, pues a decir de los especialistas y de la experiencia que se ha tenido, la cuarta ola en Europa es el presagio de lo que se avecina.

Bojalil Parra explicó que en Europa, la cuarta ola de covid llegó con mayor fuerza a los países que tienen menos del 80% de su población total vacunada y dejaron de usar cubrebocas. Situación que debería preocupar a nuestro país, considerando que todavía no se ha inmunizado a los jóvenes ni a los niños.

“Qué población total tenemos vacunada nosotros, menos del 50%. Esta manipulación tremenda de la Secretaría de Salud de decir misión cumplida tenemos el 80% de la población vacunada es una farsa, en el sentido de que como control de la pandemia no te sirve, es decir, por supuesto que mientras más vacunemos más control puede haber, pero no tenemos ni el 50%, en Europa están acercándose al 70% y a pesar de eso están con altísimos índices de de infección”, resaltó el investigador de la UAM.