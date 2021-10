Merck pide a FDA el uso de emergencia para píldora contra covid-19

¿Una píldora para covid? La farmacéutica Merck ha informado este lunes que ya ha solicitado a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, la autorización de uso de emergencia de un medicamento oral para el tratamiento de la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Así, la aprobación de molnupiravir podría ocurrir en cuestión de semanas y se ha solicitado para adultos con casos leves a moderados y con riesgo de desarrollar un cuadro grave.

Merck solicita uso de emergencia para una píldora contra covid-19

Mediante un comunicado, la empresa informó que se trata de molnupiravir, un medicamento antiviral vía oral que se encuentra en fase de investigación:

“un medicamento antiviral oral en fase de investigación para el tratamiento de covid-19 de leve a moderado en adultos que corren el riesgo de evolucionar a covid-19 grave y/o de ser hospitalizados”.

De ser aprobado, sería la primera píldora contra covid que ha demostrado eficacia pues los demás tratamientos avalados por la FDA son inyectables.

Al respecto, el doctor Nicholas Kartsonis, un vicepresidente senior de la unidad de enfermedades infecciosas de Merck dijo lo siguiente:

“El valor aquí es que es una píldora, por lo que no tienes que lidiar con los centros de infusión y todos los factores alrededor de eso. Creo que es una herramienta muy poderosa para añadir a las opciones”.

Antecedentes positivos

Según información de la empresa farmacéutica, la píldora reducía a la mitad las hospitalizaciones y las muertes entre los pacientes con síntomas tempranos de covid-19, incluso, se ha hablado de resultados tan positivos que expertos médicos independientes que supervisaron el ensayo recomendaron suspenderlo antes de lo previsto.

¿Miedo a las agujas?

Al respecto, información publicada en The New York Times refiere que, para un número importante de personas, el temor a las agujas supera una simple ansiedad y va más allá: las personas no buscan la atención médica que necesitan.

De acuerdo con Francisco Sotres, investigador del Instituto de Fisiología Celular (IFC), el miedo es “una espada de doble filo” pues dicha emoción puede alerta de una amenaza, sea real o imaginaria.

Sin embargo, el miedo comienza a ser un problema cuando impide actividades cotidianas o situaciones importantes como vacunarse pues como refiere información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el miedo exagerado puede ser causa de desórdenes psiquiátricos como estrés postraumático y ansiedad generalizada.

Algunos expertos como la doctora Nipunie S. Rajapakse, especialista en enfermedades infecciosas en Mayo Clinic Minnesota califican como “desgarrador” el hecho de que el miedo a las agujas pueda impedir que las personas acudan a aplicarse la vacuna contra covid pues “hay cosas que podemos hacer para aliviar eso”.

Se ha reconocido que el miedo a las agujas disminuye conforme las personas envejecen, pero en caso de la covid-19, las personas jóvenes han impactado el incremento de casos, incluso de la enfermedad en su forma grave.

El miedo a las agujas puede ser superado y evitar que las personas se nieguen a recibir la vacuna o la angustia genere otros trastornos graves.

Reducir la demanda en los hospitales: una ventaja más

El tratamiento oral podría ser tomado en casa para reducir los síntomas de la enfermedad y acelerar la recuperación sin que implique pasar mucho tiempo en hospitales, lo cual reduciría la carga y evitaría nuevos brotes.

Finalmente, sería un refuerzo de las estrategias relacionadas con el tratamiento y la prevención mediante vacunas, por ello, la FDA alanzará los datos de seguridad y efectividad del medicamento antes de decidir dar luz verde al siguiente paso.