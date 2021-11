Marissa vive con diabetes desde hace 19 años y ya no tiene miedo

Marissa vive con diabetes tipo 1 y explica que el camino por controlar la enfermedad no ha sido fácil.

“Yo no puedo producir insulina, así que desde el inicio tuve que utilizar 5 inyecciones, una cada que comía y a mí me daban mucho miedo porque además era una aguja muy larga, en ese entonces no había jeringas pequeñas, eran demasiado largas y el dolor y el miedo eran mucho para mi”.

Relata a SuMédico que en un inicio, conocer el diagnóstico no fue fácil, “el saber que tenía diabetes y la ignorancia en ese momento fue muy importante para mí y lo fui asimilando poco a poco y fui adquiriendo herramientas para el control”.

El Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre. Desafortunadamente las cifras de personas diabéticas y prediabéticas están al alza. Según el más reciente reporte de la Federación Internacional de Diabetes del 2019, más de 463 millones de adultos en todo el mundo padecen diabetes y se espera que dicha cifra aumente a 700 millones. El gasto estimado para su atención aumentará a 845 mil millones de dólares para el año 2045.

Por otro lado, de acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes (FMD), hasta antes de la pandemia, la diabetes mellitus era la segunda causa de muerte en México con una de las tasas nacionales de muerte atribuibles a la diabetes más altas a nivel mundial (casi el 15% de todas las muertes). Además, entre el 8 y el 21% de los mexicanos con diabetes viven con algunas de las complicaciones relacionadas con el padecimiento como problemas en la piel, problemas gástricos, deterioro en la vista, neuropatías y problemas cardíacos, complicaciones orales, úlceras y/o pie diabético.

De lo anterior, en el contexto de la pandemia por covid-19, datos del Instituto Nacional de estadística y Geografía (Inegi) refieren que las defunciones registradas en México durante el período de enero a agosto 2020, arrojan como tres principales causas de muerte a nivel nacional:

1. Enfermedades del corazón (141,873- 20.8%)

2. Covid-19 (108,658- 15.9%)

3. Diabetes mellitus (99,733- 14.6%).

Tipos de diabetes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que hay tres tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 2 es la más común, y representa aproximadamente del 85% a 90% de todos los casos. Se relaciona con factores de riesgo modificables como la obesidad o el sobrepeso, la inactividad física, y las dietas con alto contenido calórico de bajo valor nutricional.

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) describen cada uno de los tipos de diabetes:

1. Diabetes tipo 1. Es causada por una reacción autoinmunitaria (el cuerpo se ataca a sí mismo por error) que impide que el cuerpo produzca insulina. Aproximadamente del 5 al 10% de las personas que tienen diabetes tienen el tipo 1. Por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente.

"Generalmente se diagnostica en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Las personas que tienen diabetes tipo 1, deben recibir insulina todos los días para sobrevivir. En la actualidad, nadie sabe cómo prevenir la diabetes tipo 1".

2. Diabetes tipo 2. En este tipo de diabetes, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Aproximadamente del 90 al 95% de las personas con diabetes tiene la diabetes tipo 2. Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica en los adultos (si bien se está presentando cada vez más en los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes).

"Es posible que no sienta ningún síntoma; por lo tanto, es importante que se haga un análisis de sus niveles de azúcar en la sangre si está en riesgo. La diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar con cambios de estilo de vida saludables, como bajar de peso si tiene sobrepeso, tener una alimentación saludable y hacer actividad física regularmente".

3. Diabetes gestacional. Aparece en mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes. La diabetes gestacional generalmente desaparece después de que nace el bebé, pero aumenta el riesgo de que usted tenga diabetes tipo 2 más adelante en la vida. También hace más probable que cuando el bebé sea niño o adolescente tenga obesidad y que presente diabetes tipo 2 más adelante en la vida:

"Si usted tiene diabetes gestacional, su bebé podría estar en mayor riesgo de presentar complicaciones de salud".

En entrevista con Sumédico, la doctora Marisol Olarra educadora en diabetes en BD Ultrafine y egresada de la Federación Mexicana de Diabetes, explica que lleva tiempo abordando temas educativos y de ayuda para el control de los niveles de glucosa con el objetivo de prevenir complicaciones.

“La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa, es decir, una vez que somos diagnosticados, viviremos con la enfermedad, no es terminal, es degenerativa porque al no llevar un buen control pueden producirse complicaciones”.

Olarra explica qué es la diabetes.

“La diabetes es una enfermedad en la cual se presentan niveles elevados de glucosa en sangre y se tienen síntomas como el exceso de hambre, muchas ganas de orinar, mucha sed y la persona comienza a perder peso de manera inexplicable; los síntomas anteriores son el intento de nuestro cuerpo por compensar la glucosa en exceso”.

19 años con diabetes: la historia de Marissa

Recibir el diagnóstico de diabetes no ha sido fácil para Marissa y la joven de 32 años agradece la tecnología ahora disponible para el tratamiento de la enfermedad:

“Mi ignorancia en ese momento hizo que asimilar la noticia fuera difícil aunque poco a poco fui adquiriendo herramientas. Hay veces en que ya no me duele y hasta la gente se sorprende, creo que me hice inmune a las jeringas y el hecho de tener ahora jeringas pequeñas ha sido de mucha ayuda”.

Marissa ha tomado terapia para la enfermedad.

“He leído, asistido a grupos y diferentes cosas para saber qué hacer en una emergencia y no llevarme una sorpresa. Lo importante ha sido educarme en la alimentación, hidratación, ejercicio; saber qué comer, qué no comer, saber cuándo inyectarme la insulina”.

Ha visto que cuando hace ejercicio la diabetes se controla y ahora ve la diabetes como un estilo de vida del cual sigue aprendiendo y sigue ignorando muchas cosas.

“Si yo me hubiese cruzado de brazos o hubiera dicho ´no quiero o no puedo´ seguramente no hubiera hecho nada ni me sentiría tan plena como ahora. Pienso cuando no había tanta tecnología para el tratamiento de la diabetes y cómo mucha gente moría, vivían poco y ahora el miedo o ciertos mitos afectan mucho”.

Ahora Marissa trabaja en el área de la salud aunque confiesa que cuando fue diagnosticada ya no quería estudiar.

“Me negaba a hacer algo, no quería ir a la escuela pero después pude hacer las cosas, por eso aconsejo que no se limiten, los límites los ponemos nosotros mismos y por eso es importante siempre estar informados y no sentir miedo”.

El principal alimento

La doctora Olarra además explica que la glucosa el principal alimento de nuestro cerebro y las personas experimentan hambre en exceso y al no poder utilizar la glucosa adecuadamente, se utilizan las reservas energéticas como la grasa.

“Es muy importante recalcar que México tiene alta prevalencia en un tipo de diabetes: la diabetes tipo 2 que se caracteriza por resistencia a la insulina y el páncreas es el principal órgano que la regula. En la diabetes tipo 2 sí hay una sobreproducción de insulina. Las células del cuerpo no reconocen esta insulina y entonces la glucosa no puede entrar al cuerpo”.

“Si bien hay un exceso de glucosa, con el paso del tiempo, el páncreas al sobreproducir glucosa pierde la capacidad de secretarlo, total o parcialmente y entonces es cuando se requiere tratamiento con insulina”

El 10.3% de los mexicanos viven con esta condición y las mujeres son las que más padecen la enfermedad.

“Se ha visto que más del 60% de las personas diagnosticadas con diabetes se encuentran fuera del control de su glucosa”.

Complicaciones de la diabetes

Un mal control puede llevar a complicaciones como la pérdida de la vista, pie diabético y hasta la amputación de algún miembro. Y para evitar estas complicaciones se requiere de un estilo de vida saludable, un tratamiento médico prescrito.

“En el día a día el paciente debe ser cuidadoso en tres pilares fundamentales: tratamiento médico, el tema de la alimentación y actividad física. Es importante que también se mantengan monitoreados los niveles de glucosa pues cambian, fluctúan día con día y cuando el paciente detecta cómo están estos niveles, esto le permite tomar una decisión”.





Una labor diaria…

Por otro lado, los pacientes deben también asumir responsabilidades, detalla Olarra.

“Si mis niveles están muy elevados yo debo ser capaz de regular mi consumo de alimento, moderarme en algunos alimentos, saber si puedo hacer actividad física en ese momento o si esos niveles están muy por arriba. El día a día de las personas con diabetes deberá incluir 150 minutos de actividad física, aplicarse la insulina, tomar los medicamentos, tomar estas decisiones que se van presentando, por otro lado, se pueden presentar niveles bajos, por ello, se adquiere la habilidad de medir la glucosa y distintas tácticas educativas”.

Medición de la glucosa, ¿cuándo?

La educadora en diabetes explica que la medición de la glucosa en realidad depende del tratamiento, antecedentes y evaluación médica.

“En general se habla que una persona con diabetes tipo 2 debe medir su glucosa al menos dos veces al día y otra dos horas después de los alimentos, puede ser horas después de la comida o la cena pues justamente después de los alimentos es que los pacientes suelen salir de los niveles más recomendados”.

El médico puede pedir que se monitores más frecuentemente los niveles de glucosa por el uso de insulina, pues en algunos casos se reduce mucho. Todo es individualizado.

¿Cómo elegir una aguja adecuada para aplicar insulina?

Es muy importante que se sepa que la insulina se debe aplicar en el tejido graso. Para lograrlo se requieren agujas lo más cortas posibles; en el caso del frasco vial se requiere jeringa y las jeringas más cortas actualmente son de 6 milímetros y entonces son muy cortas, delgadas y lo que hay que hacer siempre es elegir cortas. Todos, sin importar la complexión, deben utilizar agujas cortas, aún cuando haya personas con obesidad o sobrepeso, es lo mismo, la piel no mide más de 2.4 milímetros. Debajo de la piel está la capa subcutánea.

En aquellos que ocupan dispositivo para administrar la glucosa se cuenta también con agujas más pequeñas. Hay de tipo diamante, de 5 bíseles y es más corta, la diferencia es que en la aguja ya no deberemos poner levantar la piel para la aplicación:

“Sin importar la complexión, edad o género de la persona, se deberán utilizar agujas cortas y delgadas, nunca utilizar la misma pues es muy peligroso, incluso pueden dañarse capas de la piel o formarse bolitas lo cual se conoce como lipohipertrofia relacionada con el uso de agujas para insulina”.

Para Olarra, la orientación es muy importante y es a través de una explicación, uso de materiales virtuales y eventos educativos que los especialistas participan y exponen información para los pacientes:

“La relación entre médico o profesional de la salud es complicada, el paciente se vuelve alguien que puede mostrar resistencia, sentir miedo o demasiada preocupación por el automonitoreo”.

Además, Olarra dice que pese a la pandemia, las personas con diabetes pueden tener mejor calidad de vida:

”Actualmente bajo el esquema todavía de pandemia hay muchas herramientas y eventos digitales donde el paciente puede conectarse y poder informarse. En este tipo de eventos se trata de compartir información de calidad”.

Finalmente, la especialista explica que las complicaciones de la diabetes pueden prevenirse: