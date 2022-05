"Los síntomas de covid largo no son un invento... sí existen": experto

Al principio de la pandemia existió una gran cantidad de personas que no creían en el coronavirus. Tiempo después, cuando la infección llegó a su entorno, empezaron a creer. Los tiempos han cambiado y años después, hay gente que duda del covid largo, de su existencia y de las consecuencias que puede tener.

El doctor Francisco Moreno Sánchez explicó durante el foro de SuMédico “Covid prolongado y secuelas. ¿Hasta cuándo?” que las señales del covid largo son reales y ahí está la prueba, pero mucha gente se cierra a este panorama que afecta a personas semanas, meses o años después de haberse infectado.

Covid largo, un padecimiento real

En palabras del doctor Moreno, el covid largo es una enfermedad relativamente nueva y ellos se dieron cuenta de manera tardía.

“Estábamos tan preocupados de que la gente no se enfermara y de rescatar a los que se infectaban que parecía que los que se salvaban ya se habían recuperado en su totalidad y no pusimos atención a lo que estaban padeciendo. Inicialmente, teníamos en cuenta que los pacientes graves que presentaban complicaciones pulmonares podían tener problemas en su tejido pulmonar o afecciones cardíacas. El problema fue cuando nos dimos cuenta que había pacientes que cursaron la enfermedad con mínimos síntomas e incluso sin ellos y se quejaban de algunas alteraciones”, explicó el doctor Moreno.

En palabras del experto, el término “covid largo” fue puesto en un tweet por una arqueóloga inglesa en mayo de 2020, que dijo que sufría algo y los médicos no le creían.

“Describió los síntomas que tenía y se empezó a hacer una red de gente que tenía estos síntomas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una reunión meses después para ver si era por depresión, por ansiedad o estrés. Hoy sabemos que el covid largo es más común de lo que pensamos, tiene múltiples manifestaciones. Separamos covid largo (4 semanas más desde la enfermedad) y covid prolongado (mas de 12 semanas)”, apunta el doctor Moreno.

“Es importante que se hable de la enfermedad”

Moreno Sánchez resalta que es importante hablar sobre el covid largo para que las personas lo vean y sepan que existe o que los familiares de una persona con el padecimiento vean que pueden estar juzgando mal a un conocido.

“Es triste decirlo, pero conozco una familia en donde dos personas fallecieron por covid-19 y un integrante presentó covid largo, pero la hacían menos porque esa persona no se murió como las otras y nada más tenía fatiga”, relata el experto.

¿Cuáles son los síntomas del covid largo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un video sobre covid largo en el que la doctora Janet Díaz explica los síntomas que se tienen:

dificultad para respirar

niebla mental (disfunción cognitiva)

fatiga

dolor en el pecho

dificultad para hablar

ansiedad o depresión

fiebre

pérdida del gusto

dolores musculares

pérdida del olfato

“La lista de síntomas en covid largo es bastante larga, pero esos son los que se han descrito más comúnmente”, indica la doctora Díaz. Esta es una lista corta, pues se han llegado a reportar más de 250 señales posiblemente ligadas al covid largo.

“Hasta ahora no hay protocolos para covid largo”

El doctor Moreno apunta que con el covid largo hay dos situaciones muy delicadas:

1: Es una enfermedad desconocida y con cualquier síntoma que presenta la persona, se dice que tiene covid largo. “Perdemos el estudiar a la persona como ser humano que puede tener cualquier otra enfermedad”, indica el doctor Moreno.

2: No existen tratamientos ni protocolos para covid largo: “Esto se presta a que se empiecen a usar remedios que pueden hacer que la gente se frustre o que se le dé el aspecto de que es un problema psiquiátrico. Evidentemente muchos de ellos están deprimidos, pero si me siento cansado e incapaz de poner atención, me voy a deprimir. Debemos poner atención”, concluye el especialista.