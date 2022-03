¿Los cubrebocas causan mal aliento?

¿Sientes que tienes mal aliento cuando te pones el cubrebocas? No eres la única persona que ha sentido que la halitosis o mal aliento es una de las consecuencias del uso del cubrebocas.

¿Qué dicen los especialistas al respecto? ¿El mal aliento es una de las consecuencias del uso de los cubrebocas? Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Uso del cubrebocas y mal aliento: ¿están guardando sana distancia por cuidarme o porque huelo mal?

¿Guardaron sana distancia porque me quieren cuidar o porque mi boca huele mal? Muchas personas sienten que tienen mal aliento por el uso del cubrebocas y se preguntan la razón de esto. ¿Es por el hecho de que están cubiertos todo el día y su boca no tiene ventilación? Puede ser que no lo tengan desde un principio, pero que a lo largo del día sientan que tienen halitosis o puede ser que lo empiecen a percibir minutos después de que se pusieron el tapabocas.

Es importante que sepas que el uso del cubrebocas no causa mal aliento y que el problema puede deberse a diversas razones.

“Esto se da sobre todo cuando se exceden las horas recomendadas para el uso del cubrebocas, ya sea quirúrgico o de los N95. Concretamente, lo que pasa es que al respirar expulsamos la saliva y otras partículas que se van concentrando en el tejido del cubrebocas, el cual se caracteriza por ser impermeable y no tener un olor. De hecho, esa es la misión de los cubrebocas: retener las gotitas para que no se escapen al exterior y puedan llegar a otras personas. El problema se encuentra cuando las gotas se secan y puede surgir el mal olor”, explica la Clínica Medellín.

Pero, ¿por qué se da el mal aliento con el uso del cubrebocas?

El Morgan Street Dental Centre indica que si tenemos mal aliento durante el uso del cubrebocas no le debemos echar la culpa a esta herramienta, pues el problema estaría en nosotros.

Dicho centro médico indica que el uso del cubrebocas no causa mal aliento y que la razón de esta halitosis en realidad revela que hay un problema de salud existente o una mala higiene. Estas son razones por las que tienes mal aliento durante el uso del cubrebocas:

comer alimentos con alto olor y sabor como cebollas, especias y ajo

fumar

no lavarse los dientes

algunos medicamentos

boca seca

infecciones bucales

algunos tipos de cáncer

Piensa bien en tus actividades cotidianas y si tienes alguno de estos factores, ahí estará la respuesta a tu mal aliento.