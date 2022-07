Adriana caminaba un metro y debía descansar. Caminaba otro metro y volvía a descansar. Tomaba aliento y repetía el proceso de trasladarse de un lugar a otro, una actividad sencilla para la mayoría de las personas.

Además, no debía comer harina y nada que pueda tener exceso de grasa, un reto presente en la gastronomía mexicana. ¿Por qué? No para conservar la figura y tampoco para ser saludable. Lo que sucede es que, de consumir esos alimentos, el cansancio sería paralizante.

No sabía por qué pero cada cierto tiempo tenía una infección estomacal fuerte, que los doctores trataban con antibióticos por creer que el problema era una gastroenteritis. Pero en el fondo, sabía que las cosas iban más allá porque también tenía dolor articular y ese cansancio que no se iba.

Al final seguía con su vida tan normal como su cuerpo lo permitía, aunque tenía sospechas de que había algo que no encajaba con su estado de salud porque de repente las heces eran blancas y la orina era café, casi negra. Eso no es normal, se decía a sí misma.

Un día descubrió qué sucedía y fue peor de lo que imaginaba.

“Sin saberlo, tuve hepatitis durante 12 años. Cuando llegué al hospital tenía cirrosis”

Como todos los días sales a la calle para dirigirte a tu trabajo. El cansancio, el dolor y las náuseas te acompañan a trabajar, de hecho nunca te dejan sola. De pronto, el reflejo del sol alumbra tu rostro y te muestra un nuevo síntoma. A tus ojos cafés los inunda un color amarillo fuerte.

Al ver tu propio reflejo, no te reconoces, esa no eres tú, definitivamente hay algo mal. Faltas al trabajo y te vas a hacer pruebas. El resultado es inminente. Es hepatitis, pero no es A, B o C. Los doctores no saben qué hacer.

En cuestión de 3 días pierdes 10 kilos. La bilirrubina supera los límites establecidos, tu nivel está a 40, mientras que lo normal es entre 0.3 y 1.9mg/dl. Tu cuerpo comienza a tornarse amarillo. Los doctores te dicen que es una hepatitis activa pero no conocen la causa.

Generar conciencia de una enfermedad no solo se trata de brindar y conocer información, sino también de ponerse en los zapatos de una persona que comparta, a través de su propia historia, lo que es el padecimiento. Este 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis.

Esta es la historia de Adriana Monreal de 50 años, una sobreviviente de una hepatitis severa que contó su experiencia a SuMédico tras superar un cuadro grave que casi le arrebata la vida, de no ser por la perseverancia de un doctor que no se rindió hasta encontrar lo que sucedía con su cuerpo.

(Foto: https://www.scientificanimations.com, Hepatitis C, CC BY-SA 4.0)

240 millones de personas en el mundo tienen hepatitis B

La hepatitis es una enfermedad de enormes proporciones. A nivel mundial hay 240 millones de personas con hepatitis B y 80 millones con hepatitis C. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente fallecen casi 1.4 millones de personas a causa de una hepatitis viral.

La hepatitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación del hígado y tiene varios tipos. Entre los más frecuentes están las hepatitis virales, que según la Clínica Mayo son:

Hepatitis A : causada por el contacto con alimentos o líquidos contaminados con las heces de una persona con hepatitis

: causada por el contacto con alimentos o líquidos contaminados con las heces de una persona con Hepatitis B : a través del contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona con la enfermedad

: a través del contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona con la enfermedad Hepatitis C : a través del contacto con la sangre de una persona con la enfermedad

: a través del contacto con la sangre de una persona con la enfermedad Hepatitis D : a través del contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona con la enfermedad

: a través del contacto con la sangre o los fluidos corporales de una persona con la enfermedad Hepatitis E: causada por el contacto con alimentos o líquidos contaminados con las heces de una persona con hepatitis y en ocasiones por consumir carne de ciervo, mariscos o carne mal cocida

En México, durante 2019 se registraron 10,079 casos de hepatitis A ; 803 casos de hepatitis B y 2,378 de hepatitis C, según datos de la Secretaría de Salud.

Otros tipos de hepatitis son:

Hepatitis alcohólica : causada por el consumo excesivo del alcohol

: causada por el consumo excesivo del alcohol Hepatitis tóxica : causada por ciertos venenos, productos químicos, medicamentos o suplementos

: causada por ciertos venenos, productos químicos, medicamentos o suplementos Hepatitis autoinmune: un tipo crónico en el que el sistema inmune ataca al hígado. Se desconoce la causa, pero la genética y el entorno pueden influir

La hepatitis se puede confundir con un síndrome gripal

De acuerdo con la doctora María del Rosario Herrero Maceda, médica adscrita al Servicios de Gastroenterología del Hospital Juárez de México, la hepatitis causa distintos síntomas dependiendo de la etapa en que se encuentre:

Etapa temprana:

Cansancio

Comezón en la piel

Dolor articular

Síndrome gripal

Diarrea

Malestar estomacal

Etapas crónicas:

Ictericia

Etapa finales:

Sangrado estomacal

Acumulación de líquido en el abdomen

Encefalopatía hepática y trastornos neurológicos (daño al cerebro por la acumulación de toxinas a dicho órgano)

(Foto: Dra. María del Rosario Herrero Maceda)

“Por fortuna, el doctor siguió buscándole, si no le busca no sé qué hubiera pasado”

Después de 15 días Adriana comenzó a estabilizarse y a recuperarse poco a poco. La crisis había parado y la hepatitis se había vuelto a inactivar. Sin embargo, el daño era evidente. Sus pruebas hepáticas y de sangre eran un sube y baja y ya presentaba una fibrosis de grado 4.

Pasaron 4 meses hasta que un doctor sospechó que lo que ella tenía podría tratarse de una hepatitis autoinmune. Entonces le recomendaron visitar a un doctor más especializado en el tema que se ubica en la Ciudad de México, ella vive en San Luis Potosí.

Yo jamás en la vida imaginé una hepatitis, ni siquiera sabía que existía una hepatitis autoinmune y muchos de los doctores tampoco

Cuando acudió con el nuevo doctor, le realizaron una biopsia y le informaron que ella llevaba ya 12 años con esa hepatitis silenciosa y que las veces que sufrió de malestares estomacales y que le recetaron antibióticos, en realidad eran pequeñas crisis de la enfermedad.

Adriana dice que está completamente agradecida con aquel doctor que no dejó de pensar en su padecimiento, inclusive cuando ella ya había sido dada de alta.

Por fortuna siguió buscándole, si no le busca no sé qué hubiera pasado

La hepatitis autoinmune es poco diagnosticada por falta de información y de interés

Por su parte, la doctora Herrero del Hospital Juárez de México explica que la hepatitis autoinmune es un tipo de hepatitis en el que los anticuerpos del sistema inmune causan la inflamación del hígado y lo atacan por accidente.

Junto con la hepatitis autoinmune, hay otros tipos de enfermedades del hígado autoinmunes como lo son la colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria. Estos padecimientos son raros, aunque sí se llegan a presentar en la población, dice la especialista.

La razón por la que Adriana y otras pacientes como ella reciben un diagnóstico de hepatitis autoinmune tan tardío es por “falta de información y la falta de interés de algunos colegas respecto a los padecimientos del hígado”, según la especialista.

La hepatitis autoinmune tiene una mayor incidencia en las mujeres, ya que en comparación con los hombres, son ellas quienes más luchan contra trastornos de la inmunidad, señala la doctora.

Si se detecta a tiempo, esta enfermedad tiene un buen pronóstico y calidad de vida; en etapas tardías, la esperanza de vida tras el diagnóstico es de 10 años y en los casos más graves los pacientes sobreviven pocos meses.

(Foto: Wikimedia Commons)

“Logré pasar de una fibrosis grado 4 a un grado 2”

Tras acudir con el hepatólogo que sus primeros doctores le recomendaron, Adriana comenzó un tratamiento con prednisona, inmunran y vitaminas y un radical cambio de dieta y ejercicio. Gracias a esto, la fibrosis se redujo de un grado 4 a un grado 2.

De su tratamiento lo más pesado fue la prednisona, un medicamento para tratar algunos padecimientos autoinmunes y que por su potencia, causa efectos secundarios importantes. Para Adriana, las altas dosis de este fármaco le provocaron dificultad para hablar, problemas de concentración, exceso de vello corporal, aumento de peso y dificultad para moverse.

De los cambios a su estilo de vida, el que menos le costó trabajo implementar fue el del ejercicio, ya que ella siempre había sido una persona activa; como parte de su tratamiento, ella camina 8 kilómetros diariamente.

El que sí le costó trabajo fue la alimentación. No puede consumir cosas fritas, harina, alcohol, dulces, refresco o cafeína. Todo lo guisa con aceite de oliva y solo come carnes magras. Aunque ella es muy disciplinada, en ocasiones se siente mal de que toda sus hijos y familia hayan tenido que modificar su estilo de vida por su enfermedad.

La hepatitis autoinmune también dio un vuelco a la vida de Adriana, no solo en la parte de la salud, sino también en lo psicosocial. No solo dejó de trabajar sino que también perdió amistades.

Para aprender más de...8 señales del cuerpo que pueden indicar una enfermedad autoinmune ¿Por qué se produce una enfermedad autoinmune?

El sistema inmune tiene la función de combatir las enfermedades y curar el cuerpo. A veces, éste no funciona bien porque es débil, poco activo, hiperactivo o ataca al cuerpo por error. Los problemas en el sistema inmune causan síntomas, reacciones alérgicas o enfermedades persistentes, aquí te decimos cuáles son. ▲ 1- Ojos secos o arenosos

Los ojos muy secos pueden ser un signo de problemas del sistema inmunitario. En el síndrome de Sjögren, el sistema inmunitario seca las lágrimas que mantienen húmedos los ojos. Los ojos están secos, enrojecidos y pueden sentirse como si tuvieran arena. Puedes desarrollar una visión borrosa o incluso dañar la córnea. ▲ 2- Depresión

La depresión puede ser un signo de problemas del sistema inmune. Un sistema inmunitario defectuoso puede enviar al cerebro unas células inflamatorias llamadas citoquinas. Éstas reducen los niveles de sustancias químicas, como la serotonina, que levantan el ánimo. ▲ 3- Sarpullido

La erupción con picor del eczema es una reacción inflamatoria que significa que el sistema inmune está hiperactivo. La psoriasis y la artritis psoriásica son enfermedades relacionadas con un sistema inmunitario defectuoso que ataca a las células de tu propia piel con inflamación. Esto puede causar manchas rojas, escamosas y dolorosas llamadas placas.

(Foto: Enochlau, Rash, CC BY-SA 3.0) ▲ 4- Problemas estomacales o intestinales

Los síntomas estomacales e intestinales pueden ser señales de un problema inmunológico. La diarrea, el dolor de vientre, la hinchazón y la pérdida de peso son síntomas de la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o la enfermedad celíaca, que son enfermedades inmunitarias. ▲ 5- Manos y pies fríos

En el fenómeno de Raynaud, padecimiento del sistema inmune, el flujo sanguíneo de las manos y los pies puede disminuir con las bajas temperaturas, lo que hace que la piel se sienta fría y cambie a un color azulado. Las manos y los pies fríos pueden significar que la glándula tiroidea es poco activa debido al sistema inmunitario. ▲ 6- Pérdida de cabello

Un sistema inmune defectuoso puede atacar el cabello desde la raíz y dañarlo, provocando enfermedades como la alopecia o la psoriasis en el cuero cabelludo. El pelo puede caerse en pequeños parches en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. ▲ 7- Sensibilidad al sol

Los problemas del sistema inmune pueden causar sensibilidad a la luz solar. Con el lupus, una enfermedad autoinmune, una breve exposición al sol puede causar quemaduras y un brote de todos los síntomas del lupus. ▲ 8- Dolor articular

El dolor repentino de las articulaciones, así como la hinchazón y la rigidez son síntomas de la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo inflama el tejido que recubre las articulaciones. ▲

“Por la hepatitis la gente dejó de invitarme a reuniones sociales”

“La gente dejó de invitarme a salir porque no puedo tomar y creen que esa es la única forma de divertirse”. También platica que solo sale con las personas que conocen de su enfermedad porque “es muy incómodo que te empiecen a cuestionar por qué te cuidas tanto”.

Adriana también se ha topado con comentarios sobre su apariencia corporal y el aumento de peso que provoca su tratamiento.

El otro día una amiga me decía “ya estás más gordita”. No sabes lo que es lidiar con un medicamento tan fuerte que te genera tantos efectos adversos

Sin embargo, aunque acepta que sentir ese rechazo y aislamiento es duro, ella se siente orgullosa de cuidarse tanto y ser tan disciplinada. “Mi doctor me dice que la disciplina me salvó”, comenta.

Ahora analizo muchas cosas y sé que si no me cuidara tanto, no tendría la calidad de vida que ahora tengo. A veces te quieres hundir pero luego dices “vámonos para arriba que sigo viva

(Gif: Polygon data is generated by Database Center for Life Science(DBCLS), Liver 01 animation1, CC BY-SA 1.0)

“A la gente le digo que aprendan a escuchar su cuerpo”

Para Adriana, la disciplina que tiene en su tratamiento y la modificación de su estilo de vida es lo que le da la esperanza de vivir muchos años más. Ella continúa acudiendo a consultas médicas periódicas ya que la hepatitis autoinmune es una enfermedad que se controla, más no se cura.

Dice que la enfermedad cambió por completo y de forma permanente la vida de ella y sus hijos y sin embargo, se considera afortunada por tener los medios y el apoyo para conseguir todas sus medicinas y llevar una buena calidad de vida.

“A la gente que lea el artículo y que tenga un padecimiento autoinmune o que tenga un padecimiento como la hepatitis, le diría que aprendan a escuchar a su cuerpo. Yo he aprendido a escucharlo y darle lo que necesita”.

La doctora Herrero enfatiza la importancia de hacerse pruebas continuas de detección de la hepatitis y sobre todo vacunarse. Señala que el Hospital Juárez de México cuenta con un módulo permanente de detección de la enfermedad.

SIGUE LEYENDO: