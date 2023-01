La Familia Adams o The Addams Family se encuentra de luto y es que falleció Lisa Loring, actriz estadounidense a los 64 años de edad conocida como la primer Merlina, tras sufrir un derrame cerebral masivo.

Debemos precisar que la hija de la icónica primer Merlina, Vanessa Foumberg, confirmó en un comunicado que su madre murió el día sábado. Laurie Jacobson, amiga de Wednesday Friday Addams, también informó de su muerte en Facebook y dijo que había sufrido un derrame cerebral masivo provocado por fumar y presentar presión arterial alta.

“Había estado conectada a un respirador durante días. Su familia tomó la difícil decisión de desconectarla y ella falleció”, escribió Laurie Jacobson. “Ella quedará incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Wednesday Addams”.

Foto: Canva

¿Qué es un derrame cerebral masivo?

Un derrame cerebral masivo ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre a una parte del cerebro o cuando un vaso sanguíneo se rompe, lo cual puede dañar o destruir células cerebrales.

El derrame cerebral es una de las principales causas de muerte y discapacidad a largo plazo en los adultos. También puede causar daño cerebral.

¿Por qué se produce un infarto cerebral?

Un infarto cerebral es un ataque cerebral que ocurre cuando un vaso sanguíneo que suple sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo o cuando un vaso sanguíneo debilitado se revienta.

En el pasado, las víctimas que sobrevivían los infartos cerebrales quedaban permanentemente discapacitadas.

¿Por qué un derrame cerebral es mortal?

El derrame cerebral suele ser mortal y ocurre principalmente por la hipertensión arterial. Entre los síntomas de la emergencia médica se encuentran:

Dolor de cabeza brusco e intenso.

Confusión o aletargamiento.

Dificultad al hablar.

Debilidad en alguna extremidad.

¿Cuánto es la esperanza de vida de una persona con derrame cerebral?

La Organización Mundial de la Salud asegura que, por cada 100 pacientes que sufren un accidente cerebrovascular, ACV:

10 fallecen de inmediato.

15 en el curso del primer año.

8 en el curso del segundo año.

Un 33% estará muerto dentro de los primeros 2 años.

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene, también es denominado ataque cerebral.

¿Cómo se recupera de un infarto cerebral?

La repetición es la clave con la que se puede recuperar de un infarto cerebral .

. La clave para recuperarse de la parálisis por infarto cerebral es mover repetidamente los músculos paralizados .

. La repetición activa la neuro plasticidad y reconecta el cerebro.

¿Cómo salvar a una persona de un derrame cerebral?

El llamar al 911 y trasladar al paciente en ambulancia al hospital es la forma más rápida de recibir tratamiento cuando alguien está sufriendo de un derrame cerebral.

Foto: Canva

¿Cuánto tiempo se tarda en desinflamar el cerebro?

En alrededor de 9 de cada 10 personas con conmociones cerebrales, los síntomas desaparecen en entre 7 y 10 días.

Los científicos han estado trabajando para aprender más sobre quienes demoran más en recuperarse.

¿Cuál es el tipo de derrame cerebral denominado como más grave?

El accidente cerebrovascular hemorrágico es el tipo de accidente cerebrovascular más grave.

Aproximadamente el 13% de todos los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos.

Existen dos tipos de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos:

Intracerebral

La hemorragia intracerebral es el sangrado focal desde un vaso sanguíneo hacia el parénquima cerebral.

La causa suele ser la hipertensión. Los síntomas típicos incluyen déficits neurológicos focales, muchas veces con el inicio súbito de cefalea, náuseas y deterioro de la conciencia.

Subaracnoidea

La Escala de Fisher modificada es una escala de riesgo de desarrollo de isquemia cerebral tardía producido por vasoespasmo tras una hemorragia subaracnoidea espontánea, HSA.

Algunas veces, el sangrado puede ser causado por un traumatismo, una maraña de vasos sanguíneos en el cerebro, malformación arteriovenosa u otros problemas de salud o en los vasos sanguíneos.

Si no se trata, una hemorragia subaracnoidea puede causar un daño cerebral permanente o la muerte.

¿Qué puede pasar después de un derrame cerebral?

Después de un accidente cerebrovascular, las personas pueden presentar:

Alteraciones en su capacidad para pensar o razonar.

Alteraciones en el comportamiento y los patrones de sueño.

Problemas de memoria.

Foto: Canva

¿Qué es más peligroso un derrame cerebral o un infarto cerebral?

El ataque cerebral isquémico es el conocido como infarto cerebral y es el tipo más común.

El ataque cerebral hemorrágico, nombrado también derrame cerebral, en cambio es el menos común.

Ambos representan una emergencia médica.

¿Quién muere primero el corazón o el cerebro?

El cerebro usa el 25% del oxígeno del cuerpo, por lo que es el primer órgano que muere cuando dejamos de respirar.

Sucede porque, aunque la mayoría de los reflejos son mediados por el cerebro, algunos son supervisados por los arcos reflejos, que viajan a través de la espina dorsal.

¿Qué es el daño cerebral irreversible?

Sucede cuando el cerebro pierde completamente el suministro de oxígeno y es, generalmente, el resultado de la hipoxia.

La Anoxia cerebral es una afección del tejido cerebral provocada por esta falta de oxígeno.

Foto: Canva

¿Cómo reparar el daño cerebral?

Reparar un cerebro dañado implica sustituir las neuronas muertas por otras nuevas, pero no mediante división celular como ocurre en otros órganos como el hígado.

Se necesitan células madre neurales. El tratamiento podría contribuir a revertir las secuelas del ictus.

¿Cuál es la mejor vitamina para oxigenar el cerebro?

Varias vitaminas del grupo B, incluidas la tiamina, la riboflavina y el ácido pantoténico, desempeñan un papel esencial en los procesos metabólicos celulares que convierten los alimentos en energía, mientras que la vitamina B12, cobalamina, ayuda a promover el desarrollo de glóbulos rojos que transportan oxígeno al cerebro.

La vitamina B5, vitamina W o ácido pantoténico es una vitamina hidrosoluble necesaria para la vida.

¿Cómo resucitar una muerte cerebral?

Un paciente en coma continúa teniendo actividad cerebral.

Cuando ocurre la muerte cerebral, todas las funciones cesan.

Cuando hay muerte cerebral, no hay oportunidad de recuperarse del cerebro.

¿Qué se siente al tener un derrame cerebral?

Debilidad o entumecimiento repentino en la cara, el brazo o la pierna, especialmente si se siente en un lado del cuerpo.

Confusión repentina o dificultad para hablar o comprender el habla.

Problemas repentinos para ver con uno o ambos ojos, como la vista borrosa o ver doble.

¿Cuándo una persona tiene muerte cerebral puede volver a vivir?

La muerte es un hecho único e irreversible al que se puede llegar de dos maneras:

Por cese irreversible de la función cardio respiratoria, corazón y pulmón.

Por cese irreversible de la función cerebral, muerte del cerebro.

¿Qué posibilidades hay de sobrevivir a un infarto cerebral?

La variable de la edad es una de las primeras a tener en cuenta si hablamos de esperanza de vida tras un ictus, el cual, en el campo de la medicina, es la pérdida del flujo de sangre a una parte del encéfalo, que daña el tejido encefálico.

Las causas de son los coágulos de sangre y la ruptura de vasos sanguíneos.

Aunque cada vez la edad se reduce, el 75% de los casos afecta a personas mayores de 65 años.

De estos, el 41,5% quedará con secuelas moderadas o graves y, durante el primer año, el 16% fallecerán.

Foto: Canva

¿Cuál es la diferencia entre muerte cerebral y estado de coma?

Cuando una persona entra en coma, está inconsciente, pero sigue viva.

Se trata de un estado grave de pérdida de conciencia y puede deberse a diferentes condiciones.

En cambio, cuando se produce la muerte cerebral, el cerebro deja de funcionar.

¿Cómo muere una persona con infarto cerebral?

Un accidente cerebrovascular o ataque cerebral sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo a parte del cerebro.

Al no poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesitan, las células cerebrales comienzan a morir en minutos.

Esto puede causar un daño severo al cerebro, discapacidad permanente e incluso la muerte.

¿Qué riesgo tiene una persona entubada?

La complicación grave más frecuente fue la alteración respiratoria, seguida de la alteración hemodinámica.

Un 10% de los pacientes presentaron ambas alteraciones.

¿Qué pasa después de ser intubado?

Dentro de los efectos negativos del reposo prolongado podemos encontrar:

Aparición de úlceras por presión.

Alteraciones en el retorno venoso.

Limitaciones en rango articular.

Riesgo de formación de trombosis venosas profundas.

Tromboembolismo pulmonar.

Foto: Canva

¿Quién toma la decisión de desconectar un paciente?

Se debe de pedir permiso y consentimiento expreso de la familia si el paciente no puede decidir.

La decisión de desconectar a una persona no puede ser unilateral de un médico.

La familia lo ha de solicitar o estar de acuerdo con el médico que la propone por el bien del paciente.

¿Qué es lo último que muere en el ser humano?

Científicos y médicos especialistas a través de investigaciones han señalado que cuando una persona muere, tiene conciencia de lo que está pasando.

Esto se debe a que la última parte del cuerpo que deja de funcionar es la parte frontal del cerebro.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Loring nació como Lisa Ann DeCinces en las Islas Marshall y recibió su nombre artístico cuando comenzó a modelar a los 3 años.

Después de su paso como Wednesday en The Addams Family, Loring se unió a la comedia de situación de Phyllis Diller, The Pruitts of Southampton. Más tarde consiguió un papel recurrente en As the World Turns, interpretando a Cricket Montgomery.

Sus créditos actorales también incluyen los programas The Girl From UNCLE, Fantasy Island y Barnaby Jones.

Foto: Canva

Descanse en paz Merlina, Lisa Ann DeCinces Loring. 1958- 2023.

(Con información de CNN, Forbes y el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares)