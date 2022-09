La actriz Jane Fonda reveló que le diagnosticaron linfoma no Hodgkin y que ya empezó la quimioterapia.

A sus 84 años, la artista padece un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Aquí te contamos más sobre esta enfermedad.

Linfoma no Hodgkin: ¿Qué es el cáncer que padece Jane Fonda?

El linfoma no Hodgkin que padece Jane Fonda es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático del cuerpo (encargado de eliminar infecciones y mantener el equilibrio de los líquidos corporales).

Cuando hay linfoma no Hodgkin, los tumores se desarrollan a partir de los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco.

La Asociación Española Contra el Cáncer indica que el linfoma no Hodgkin se presenta existe una alteración en alguna de las células linfoides que han sido dañadas.

Cabe resaltar que el linfoma no Hodgkin no es lo mismo que el linfoma de Hodgkin, ya que el linfoma de Hodgkin es un tipo distinto de cáncer que afecta el sistema linfático, pero se necesita un tratamiento diferente al del linfoma no Hodgkin.

¿Cuáles son los síntomas del linfoma no Hodgkin?

Los síntomas del linfoma no Hodgkin que padece Jane Fonda, indica Mayo Clinic, son:

Pérdida de peso inexplicable

Fiebre

Sudores nocturnos

Ganglios linfáticos inflamados e indoloros en la ingle, las axilas o el cuello

Dolor o hinchazón abdominal

Dolor de pecho

Tos o dificultad para respirar

Fatiga persistente