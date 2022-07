Si bien se ha demostrado desde un inicio que las vacunas para covid-19 son útiles desde las primeras dosis, un equipo de investigadores se han propuesto a ha analizar cuál sería la duración que estas ofrecen.

De esta manera, explican, sería más sencillo saber cuándo realizar dosis de refuerzo que puedan prevenir reinfecciones, complicaciones, y que además faciliten el controlar la pandemia de manera más eficiente.

(foto: unsplash)

Las vacunas de ARN mensajero podrían proteger por más tiempo

Un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Yale y la Universidad de Carolina del Norte, analizó las vacunas disponibles para covid, con la intención de encontrar cuáles eran las que ofrecían una protección de más tiempo.

Si bien todas las vacunas reducen las probabilidades de tener una enfermedad grave, y previenen la muerte, la pregunta de este estudio se enfoca en saber cuál era la duración de la protección que las vacunas otorgaban contra el riesgo de contagiarse de covid-19.

Estos resultados, además, podrían ayudar a saber cuándo sería necesario que las personas recibieran una dosis de refuerzo.

Los resultados de los investigadores arrojaron que las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna), ofrecían una protección hasta tres veces más larga en comparación a las vacunas de “infección inducida”, como la Johnson & Johnson y la Oxford/AstraZeneca.

El estudio consistió en analizar la duración de la inmunidad y la probabilidad de tener reinfecciones en el tiempo posterior a recibir una vacuna, comparando entre las cuatro vacunas más utilizadas: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca y Johnson & Johnson/Janssen.

Realizaron una evaluación de los niveles de anticuerpos producidos por cada vacuna contra la proteína spike (que recubre el virus).

Según explican los expertos, se encontró que las vacunas que funcionaban con ARN mensajero, tenían niveles más altos de anticuerpos en comparación a las vacunas que utilizaban al virus como proceso de inmunización, e incluso más que la inmunización por infección natural.

De esta manera, se concluye que las vacunas de ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, podría ofrecer un tiempo de protección mayor para prevenir una infección por covid-19.

Por otro lado, la inmunización por infección, así como la de las vacunas Johnson & Jonhson, y Oxford/AstraZeneca, presentaban menores niveles de anticuerpos, lo que se relacionaría con una protección mucho más baja y de corta duración contra infecciones y sus complicaciones.

(foto: freepik)

La importancia de las dosis de refuerzo

El estudio también remarcó que los refuerzos de las vacunas, son altamente necesarios, ya que representan un paso crucial para prevenir enfermarse nuevamente, así como para evitar complicaciones graves. Además son cruciales para responder efectivamente a la pandemia y controlarla.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), indica que las dosis de refuerzo de la vacuna contra covid-19 están orientadas para mejorar o restaurar la protección de la primera dosis de la vacuna.

El portal The Conversation, explica que normalmente la primovacunación (es decir, las primeras dos dosis de la vacuna), pueden disminuir su eficacia y protección desde entre los 3 y 5 meses, por lo que es necesario realizar una protección extra que refuerce la respuesta del sistema inmunológico.

Estos refuerzos de vacuna, además, están diseñados para poder prevenir complicaciones de nuevas variantes, como es el caso de ómicron.

“Una protección fiable contra la reinfección requiere un refuerzo actualizado con vacunas adaptadas para abordar los cambios del virus que se producen como parte de su evolución natural a lo largo del tiempo”, complementan los responsables del estudio, publicado en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias.

(Con información de: Infobae, Journal Proceedings of the National Academy of Sciences, CDC, The Conversation.)