La vacuna contra el covid-19 llegó a nuestras vidas hace dos años y ha logrado cambiar el curso de la pandemia, reduciendo muertes y hospitalizaciones en personas que padecen la enfermedad, ahora una nueva investigación sugiere que también podría reducir el riesgo de ataques al corazón.

Un ataque al corazón ocurre cuando el flujo de sangre oxigenada se obstruye repentinamente en una o más de las arterias coronarias que abastecen al músculo cardíaco y una sección del músculo no puede obtener suficiente oxígeno. La obstrucción usualmente ocurre cuando una placa se rompe.

¿Vacunarse contra covid reduce el riesgo de ataques al corazón?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo eco de un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology en el cual se demostró que la vacunación contra covid podría estar asociada con una menor probabilidad de sufrir ataques al corazón y otros diferentes problemas cardiovasculares entre las personas infectadas con el SARS-CoV-2.

Para el estudio, investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai utilizaron la base de datos de Colaboración Nacional de Cohortes de covid-19 de Estados Unidos.

El estudio incluyó a un millón 934 mil 294 pacientes, de los cuales 217 mil 843 recibieron formulaciones de vacunas de ARNm de Pfizer-BioNTech o Moderna o tecnología de vectores virales de Johnson & Johnson.

“Tratamos de aclarar el impacto de la vacunación previa sobre los eventos cardiovasculares entre las personas que desarrollan covid-19 y encontramos que, particularmente entre aquellas con comorbilidades, como MACE previo, diabetes tipo 2, colesterol alto, enfermedad hepática y obesidad existe una asociación con un menor riesgo de complicaciones”,

El investigador señaló que, aunque no se puede atribuir la causalidad, es evidente que la vacunación puede tener efectos beneficiosos en una variedad de complicaciones posteriores al covid-19.

“Para nuestra sorpresa, incluso la vacunación parcial se asoció con un menor riesgo de eventos cardiovasculares adversos. Dada la magnitud de la infección por SARS-CoV-2 en todo el mundo, esperamos que nuestros hallazgos puedan ayudar a mejorar las tasas de vacunación, especialmente en personas con condiciones coexistentes”, indicó Joy Jiang, coautora del estudio.

(Foto: Especial)

Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló que las nuevas investigaciones aumentan las evidencias sobre los beneficios que tiene la vacunación y las dosis de refuerzo, en referencia a los hallazgos presentados por investigadores de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai en Nueva York.

“Los descubrimientos ponen de relieve una vez más por qué los gobiernos deben seguir vacunando y ofreciendo dosis de refuerzo a sus poblaciones, especialmente a grupos de mayor riesgo, tales como personas mayores y trabajadores sanitarios”, indicó el director general de la OMS.

No es tiempo de subestimar al covid

Pese a que la situación con el covid-19 ha mejorado a nivel mundial en comparación de cuando surgió la enfermedad y no se sabía nada de ella ni existían vacunas, la máxima autoridad de la OMS indica que no es tiempo de subestimar al coronavirus por los que las personas se deben seguir vacunando.

“Aunque el mundo está en una posición mucho mejor que la de hace tres años, no debemos subestimar los riesgos del coronavirus y es importante por ello invertir en su estudio para desarrollar vacunas que ofrezcan mayor protección y reduzcan la transmisión”, sentenció.

(Con información de: EFE)