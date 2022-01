Existen diferentes tipos de vacunas contra la covid-19, todas han pasado por estudios previos y ayudan a contrarrestar enfermedades graves por el coronavirus, sin embargo, un experto señala que la vacuna AstraZeneca genera inmunidad de por vida.

A la hora de vacunarte contra la covid-19, no debes de dudar de la efectividad de la vacuna que te pondrán, ya que todas son efectivas y pueden disminuir en gran medida el que enfermes de gravedad de coronavirus.

Para saber más de...¿Cómo funcionan las vacunas contra el covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que actualmente hay más de 200 vacunas contra el covid-19 en desarrollo. Eso no significa que ya estén próximas a ser utilizadas; de hecho, solo 52 se encuentran en las fases de ensayos humanos para comprobar su eficacia o descartarla. Pero ¿cómo funcionan realmente las vacunas anticovid? ▲ Métodos:

Existen 3 métodos para fabricar una vacuna: con agentes patógenos (virus o bacterias) íntegros; con fragmentos del agente patógeno o con el material genético del virus.

Este es una de las 3 estrategias para desarrollar la vacuna bajo el método de agente patógeno íntegro. Aquí se va a aislar el patógeno y se va a destruir o inactivar por medio de sustancias químicas, calor o radiación. ▲ Método 1 con vacunas atenuadas y vectores víricos:

En las vacunas atenuadas se utiliza el virus o un patógeno similar y se mantienen activos pero debilitados; para el vector vírico se usa un virus inofensivo que va a transportar proteínas del patógeno a combatir a fin de que se induzca una respuesta inmune sin causar la enfermedad. ▲ Método 2:

Las vacunas con fragmentos del patógeno solo utilizan partes del virus o la bacteria que son indispensables que el sistema inmune reconozca, estas subunidades suelen ser proteínas o hidratos de carbono. ▲ Método 3:

En la vacuna de ácido nucleico se utiliza una secuencia del material genético para que proporciones instrucciones al cuerpo mediante el ADN o ARN para fabricar proteínas específicas y no todo el virus con la finalidad de que el sistema inmune las reconozca y luche contra ellas. ▲ Actualmente las principales vacunas utilizadas contra el coronavirus utilizan alguno de estos métodos. Los más comunes son el 2 y 3.

¿La vacuna AstraZeneca genera inmunidad de por vida?

Una de las vacunas más populares contra el covid es la desarrollada por AstraZeneca y Clive Dix, exjefe del grupo de trabajo de vacunas del Reino Unido indicó que la inmunidad de esta podría durar toda la vida.

De acuerdo con el especialista, el uso de la vacuna de AstraZeneca en personas vulnerables puede resultar en una menor cantidad de muertes en Reino Unido y en el mundo, además indica que la respuesta de inmunidad celular duradera producida por esta puede “durar toda la vida”.

The Telegraph se dio a la tarea de entrevistar a Dix, y el especialista explicó la situación que vive Europa en cuanto a las muertes de covid-19 y por qué Reino Unido no se encuentra en la misma situación.

“En Europa hay un aumento rezagado correspondiente a las muertes, pero no en el Reino Unido, y tenemos que entenderlo. En lo personal, creo que se debe a que la mayoría de nuestras personas vulnerables recibieron la vacuna AstraZeneca”.

Datos preliminares muestran a AstraZeneca como vacuna ‘duradera’

Dix aseguró que con respecto a la vacuna de AstraZeneca, hay datos preliminares que muestran que produce una respuesta “muy duradera y si tienes una respuesta de inmunidad celular duradera, esta puede durar mucho tiempo, puede durar toda la vida en algunos casos”, dijo el especialista.

En México la vacuna de AstraZeneca se ha aplicado en diferentes sectores de la población, además ha sido seleccionada para ser utilizada como vacuna de refuerzo.

¿Cómo funciona la vacuna AstraZeneca contra covid-19?

Esta vacuna puede evitar que las personas se enfermen de covid-19. La vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca no contiene ningún virus SARS-CoV-2 (el virus que causa la enfermedad) vivo y no puede contagiarse el covid-19 por ella. Contiene el código genético de una parte importante del virus SARS-CoV-2 llamada proteína de espiga que es transportada a sus células por un virus “portador” de un resfriado común e inofensivo (un adenovirus). Luego, su cuerpo produce la proteína de espiga y la utiliza para aprender a reconocer y luchar contra el virus SARS-CoV-2. El adenovirus fue modificado para que no pueda replicarse una vez que esté dentro de las células. Esto significa que no puede propagarse a otras células y causar infección.

¿Cuáles son los efectos secundarios después de la vacuna?

Entre los efectos secundarios menos comunes después de la aplicación de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca se encuentran:

Dolor, hinchazón, sensibilidad, enrojecimiento o picazón en el lugar de la inyección

Cansancio

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Náuseas

Escalofríos

Fiebre

Malestar

Dolor en las articulaciones.

Estos efectos secundarios suelen ser leves y generalmente desaparecen dentro de uno o dos días.

(Con información de: Health Gov Australia y The Telegraph)