La vacuna Abdalá es la primera inyección cubana y latinoamericana contra covid-19. Fue desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba y ya está disponible para combatir la pandemia. Sin embargo, la gente sigue dudando de su eficacia y en muchas ocasiones no se vacuna.

El doctor Alejandro Macías explicó la seguridad y eficacia de la vacuna Abdalá. Esto es lo que debes saber.

¿Puede ser segura la vacuna Abdalá?

En palabras del doctor Macías, la vacuna Abdalá es de proteína y ya fue adquirida por México para inyectar a la población, pero no tiene estudios en niños, investigaciones de fase 3 (tiene un esquema de 3 dosis), tampoco se ha investigado como booster y falta reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El hecho de que la vacuna Abdalá sea proteica significa que transporta una parte de la proteína de pico que el virus utiliza para “pegarse” a las células humanas.

La inyección se acopla a los receptores de la propia proteína de pico del virus, lo que desencadena una reacción inmunitaria.

En México, la vacuna Abdalá se encuentra aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde diciembre del 2021 para uso de emergencia.

Si bien no cuenta con todos los factores mencionados arriba, el doctor Macías detalla que la mejor vacuna es la que se encuentra disponible, porque es mejor ponerse una que ninguna.

Al analizar la seguridad y eficacia de la vacuna Abdalá, el doctor Macías mencionó que parece que es una vacuna segura, pues se puso en millones de personas y no existe hasta el momento una prueba de que es insegura.

“COFEPRIS no hubiera permitido esto sin estudios de fase 3. En Cuba y en Venezuela se puso en miles de personas y no sabemos que sea insegura. Su eficacia fue analizada por el Comité de Nuevas Moléculas de COFEPRIS y se concluyó que es eficaz, por lo menos en el expediente”, detalló el doctor Macías.

Esto significa, según el especialista, que podía haberse interferido en los datos de la eficacia. ¿Por qué lo dice? Porque al compararse con otros grupos, las personas que recibieron la vacuna Abdalá tienen mayor cantidad de covid-19 del que se esperaría habitualmente.

“Incluso si no tiene la eficacia que dice tener, la vacuna Abdalá parecería ser una buena vacuna aunque no alcance el nivel de eficacia que dicen tener. Parece eficaz por lo que presentan y se ha visto. Lo que es peligroso es que las personas no tengan el esquema de vacunación”, concluye el experto.