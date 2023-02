Los expertos en la industria de la nutrición han externado que la semaglutida pertenece a una clase de medicamentos llamados miméticos de la incretina. La acción de este medicamento consiste en ayudar al páncreas a liberar la cantidad correcta de insulina cuando los niveles de azúcar en sangre son altos.

En lo que respecta a estudios realizados, una investigación publicada a principios de 2021 reveló que las personas que tomaban el fármaco perdían entre el 15% y el 20% de su peso corporal en 68 semanas.

Frente al 2.4% de las que tomaban un placebo. Las investigaciones señalaron que las personas que lo consumieron necesitaban seguir tomando el fármaco para mantener la pérdida de peso.

¿Qué es la semaglutida y por qué se ha hecho viral?

La semaglutida es un medicamento inyectable que se utiliza una vez por semana para adultos con diabetes tipo 2, el cual se utiliza para mejorar los niveles de azúcar en la sangre acompañado de una dieta adecuada y el ejercicio.

Recientemente, este fármaco se viralizó en redes sociales al señalarse como el secreto para bajar de peso de algunas estrellas y usuarios de redes sociales.

No obstante, algunos especialistas han utilizado infinidad de espacios para hablar sobre este medicamento y advertir sobre sus efectos en el organismo al ser utilizado para la pérdida de peso.

Foto: Pexels

¿Semaglutida para adelgazar? Por qué no se recomienda

Nutriólogos expertos y médicos especialistas han compartido los motivos por los cuales no se recomienda utilizar el medicamento inyectable para la diabetes tipo 2 llamado semaglutida con la finalidad de adelgazar.

Este medicamento actúa en el cerebro, donde reduce el apetito al disminuir la sensación de hambre.

La semaglutida actúa en el tracto gastrointestinal al ralentizar el movimiento de los alimentos y por lo tanto brinda una sensación de saciedad.

Este medicamente puede aumentar el riesgo de desarrollar tumores de la glándula tiroidea, incluyendo carcinoma medular tiroideo, MTC, un tipo de cáncer de la tiroides.

Producir una masa o inflamación en el cuello, ronquera.

Foto: Pexels

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La semaglutida se usa junto con una dieta y un programa de ejercicios para controlar los niveles de azúcar en sangre en adultos con diabetes tipo 2.

Afección en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en sangre, cuando otros medicamentos no controlaron los niveles de azúcar lo suficientemente bien.

Con el tiempo, las personas que tienen diabetes y azúcar alta en sangre pueden desarrollar complicaciones graves o que ponen su vida en peligro, incluyendo enfermedad del corazón, derrame cerebral, problemas renales, daño a los nervios y problemas de la visión.

Usar medicamentos, hacer cambios en el estilo de vida, por ejemplo, en la dieta, ejercitarse, dejar de fumar, y controlar regularmente su nivel de azúcar en sangre puede ayudarle a controlar su diabetes y mejorar su salud.

Esta terapia también puede reducir las posibilidades de sufrir un infarto, derrame cerebral u otras complicaciones relacionadas con la diabetes como:

Insuficiencia renal.

Daño a los nervios.

Entumecimiento, piernas o pies fríos.

Problemas de función sexual en hombres y mujeres.

Problemas de la visión, incluyendo daños o pérdida de la vista.

Enfermedad de las encías.

Foto: Pexels

¿Cuáles son los efectos secundarios de la semaglutida?

El precio promedio es de 1200 dólares al mes, que es mucho más costoso que una consulta con un nutriólogo .

con un . Es necesario seguir tomando el fármaco tras perder peso , es decir tiene rebote .

tras , es decir . La semaglutida únicamente quita el hambre y existe el riesgo de desnutrición al consumirlo.

únicamente quita el hambre y existe el al consumirlo. Padecer anemia .

. Tener poca energía .

. Pasar de tener sobrepeso y estar enfermo a adelgazar y seguir enfermo .

y . El efecto secundario más frecuente de este medicamento es el vómito y la diarrea , además del riesgo de pancreatitis .

y la , además del riesgo de . Escasez del medicamento para las personas que realmente lo necesitan.

del medicamento para las personas que realmente lo necesitan. Presentar náuseas recurrentes.

recurrentes. Dolor abdominal.

abdominal. Estreñimiento .

. Disminución excesiva del apetito .

. Acidez estomacal.

estomacal. Eructos incontrolables.

incontrolables. Dolor continuo que empieza en la parte superior izquierda o en el centro del estómago , pero que puede extenderse a la espalda, con o sin vómitos.

, pero que puede extenderse a la espalda, con o sin vómitos. Sarpullido, picazón, hinchazón de los ojos, cara, boca, lengua o garganta.

de los ojos, cara, boca, lengua o garganta. Dificultad para respirar o tragar.

para respirar o tragar. Inflamación de piernas, tobillos o pies.

de piernas, tobillos o pies. Cambios en la visión.

¿Qué hacer para adelgazar?

Se pueden imitar los efectos del medicamento, pero de manera saludable. Para esto es necesario quitar la grasa que está atorada en las células musculares que no deja que el azúcar entre y por lo tanto se queda en la sangre.

En ese caso es importante disminuir la cantidad de grasa saturada que se consume, como las carnes, los lácteos grasosos, embutidos y aumentar la cantidad de fibra que se consume, incluyendo lentejas, frijoles, avena, pan integral, frutas y verduras.

La principal recomendación de los nutriólogos expertos es consumir lentejas en la dieta, este alimento aporta proteínas y fibra.

(Con información Secretaría de Salud, Medlineplus, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Instituto de Farmacología)