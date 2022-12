¿Por qué las personas padecen más de enfermedades respiratorias en invierno cuando el clima está más frío? ¿Por qué estar expuestos al frío nos enferma? Esas preguntas fueron respondidas recientemente por un estudio científico.

Investigadores podrían haber descubierto la razón biológica por la que la gente se enferma más de gripe y covid-19 en invierno. La respuesta sencilla es que el aire frío daña la respuesta inmunitaria que se produce en la nariz.

¿Por qué el frío nos hace enfermarnos de la gripe, resfriados y covid-19?

Los avances de la investigación son importantes porque representan la primera vez que hay una explicación biológica y molecular de una respuesta inmunitaria que se ve limitada por las temperaturas frías. El estudio fue publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

(Foto: Especial)

Se encontró que reducir la temperatura del interior de la nariz en tan solo 5 grados centígrados mata a casi el 50% de los miles de millones de células que combaten virus y bacterias en las fosas nasales.

El doctor Benjamin Bleier, rinólogo y director de Otorrinolaringología del Massachusetts Eye and Ear explicó que el aire frío se asocia a un aumento de las infecciones virales porque se pierde la mitad de la inmunidad con el descenso de la temperatura.

Los virus o bacterias respiratorias invaden la nariz, que es el principal punto de entrada en el organismo. Inmediatamente la parte frontal de la nariz detecta el germen y en ese momento las células que recubren la nariz empiezan a crear miles de millones de copias de sí mismas, llamadas extracelulares o VE.

(Foto: Especial)

Para llegar a tal conclusión en el estudio, los investigadores expusieron a cuatro participantes a 15 minutos de temperaturas de 4.4°C y luego midieron las condiciones dentro de sus cavidades nasales.

Se encontró que cuando uno se expone al aire frío, la temperatura de la nariz puede descender hasta 5°C y eso es suficiente para anular las tres ventajas inmunitarias de la nariz. Ese frío es suficiente para anular el 42% de las células que combaten los virus y bacterias.

Para proteger a tu nariz y sistema inmune de los cambios de temperatura, lo mejor que una persona puede hacer es llevar cubrebocas, dijeron los investigadores. “Es como llevar un suéter en la nariz”, dijeron.

SIGUE LEYENDO:

(Con información de CNN)