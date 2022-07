El actor Andrés García de 81 años no está bien de salud y recientemente sufrió una caída en su casa que empeoró su situación. En entrevista con el programa “De primera mano”, confesó que lucha contra la cirrosis y por culpa de esta enfermedad, perdió la memoria inmediata y el oído.

Además de este padecimiento hepático, García padece artritis y una debilidad en el cuerpo que, según dice, le ocasionó la caída.

La enfermedad con la que lucha Andrés García

Andrés García padece cirrosis, que ya no le permite caminar sin andadera, lo que causó que su salud esté más delicada.

"La veo difícil, pero voy a hacer la lucha", dijo.

(Foto: Instagram)

El actor confiesa que ha tenido una crisis de salud preocupante, por lo que ya vive con su esposa Margarita y se va recuperando, aunque cree que ya no le queda mucho tiempo de vida.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé", confesó.

En el programa, el actor mostró lo sucedido y todo lo que conllevó su caída, consecuencia de su delicado estado de salud que, según dijo él mismo, "va decayendo cada día más".

"Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", aseguró a sus seguidores.

La cirrosis es una condición médica en la que el hígado está cicatrizado y permanentemente dañado, según explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.



Esta misma entidad de salud detalla que con este padecimiento, el tejido cicatricial reemplaza el tejido sano del hígado y evita que este órgano funcione normalmente. A medida que la cirrosis empeora, el hígado empieza a fallar.

La cirrosis tiene muchos signos y síntomas, como fatiga y picazón severa en la piel, pero es posible que estas señales no aparezcan hasta que el hígado está muy dañado.

Las causas de este padecimiento que sufre Andrés García incluyen la enfermedad hepática alcohólica, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, hepatitis C crónica y hepatitis B crónica.

Cabe destacar que Andrés García ha superado, entre otros males, la leucemia y el cáncer en la próstata.

Andrés García sufrió una aparatosa caída en casa

A través de su canal en YouTube, el actor compartió el video en el que los están atendiendo tras sufrir una aparatosa caída en su casa que le ocasionó una herida en la cabeza.

Tras el incidente, lo llevaron de inmediato al hospital y ahora ya se encuentra en casa de su esposa recuperándose y reflexionando sobre su estado de salud.

Otros problemas de salud que padece Andrés García

El actor de televisión busca viajar a la Ciudad de México para que un gastroenterólogo lo revise, pero por su presión alta este viaje no ha sido posible.

Por ahora, Andrés García lleva dos meses sin consumir alcohol e ingiriendo ansiolíticos y reconoce que la supervisión de su esposa ha sido algo muy positivo.

"Yo no sabía la clase de mujer que tenía, es una buena gran mujer", confiesa.

(Con información de Youtube, NIH)

Para aprender más de...Hígado graso, lo que debes saber de una enfermedad silenciosa

Conferencia Día Mundial de la Esteatosis Hepática 2022

El día 8 de junio, la Fundación Sanfer realizó una conferencia de prensa para conmemorar el Día Mundial de la Esteatosis Hepática (hígado graso), con la presencia de los expertos: La Dra. Graciela Castro Navarro (vicepresidenta de ALEH), Dra. Fátima Higuera de la Tijera (gastroenteróloga), Dr. Juan Carlos López Alvarenga (endocrinológico), el Dr. Ricardo Macías Rodríguez (fundación FundHepa), y la Mtra Viviana Linares, directora de Fundación Sanfer. ▲ Hígado graso en México y el mundo.

La Dra. Graciela Castro Narro comparte que en el mundo, una cuarta parte de la población mundial tiene hígado graso, mientras que en México, más o menos la mitad de las personas adultas (55%) podrían padecer la enfermedad y no saberlo. ▲ El alcohol y el hígado graso.

Si una persona tiene ya un problema metabólico (como diabetes o hipertensión) y además de eso consume alcohol de forma recurrente, tiene de 5 a 19 veces más de probabilidad de tener daño hepático y cirrosis. A esto, comenta el Dr. José Antonio Velarde Ruiz Velasco, se le conoce como daño dual. ▲ También en los niños y jóvenes.

Los expertos calculan que un 25% de jóvenes podrían sufrir de hígado graso, y el 10% de los niños en edad primaria podrían padecer esta problemática. Además, entre más kilos de sobrepeso, un historial familiar de desórdenes metabólicos (diabetes, hígado graso) y la presencia de acantosis nigricans, puede significar presencia o riesgo de daño al hígado. ▲ Las enfermedades cardíacas son la mayor complicación.

La Dra. Fátima Higuera de la Tijera asegura que la principal complicación y causa de muerte por un hígado graso no controlado, son las enfermedades cardiovasculares, como infartos o eventos cerebrovasculares. Un hígado graso también puede evolucionar a una inflamación hepática, una cirrosis no alcohólica o un cáncer de hígado. ▲ Una enfermedad compleja.

El Dr. Juan Carlos López indica que los genes tienen un 40% de responsabilidad para desarrollar la enfermedad, pero no es lo único, pues los factores en el ambiente (como la alimentación y el estilo de vida), también deben estar presentes para que se genere un hígado graso o sus futuras complicaciones. ▲ Otras enfermedades que son riesgo.

Los expertos también aseguraron que además de las enfermedades metabólicas más conocidas (como diabetes mellitus 2, hipertensión, dislipidemia, obesidad), se ha encontrado que padecimientos como síndrome de ovario poliquístico (SOP) y artritis (reumatoide o psoriásica), también son enfermedades de riesgo para hígado graso. ▲