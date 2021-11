¿Karma? Personas que no creen en covid se contagiarían más: estudio

¿No crees en el coronavirus?, ¿Piensas que es un invento del gobierno y que no hay un virus como tal? Entonces te encontrarías en peligro. No porque nadie te esté amenazando ni nada, pero un estudio reciente publicado el 13 de octubre en el journal Psychological Medicine, de la Universidad de Cambridge, encontró que las personas con este tipo de pensamiento suelen ser los más afectados, pues tendrían un mayor riesgo de infección por covid.

Si lo piensas bien, todo está ligado: no crees en el SARS-CoV-2, te expones más, tienes menos cuidado, no te vacunas, entonces no estás protegido… Aquí te contamos más sobre los hallazgos de los autores.

Riesgo de infección por covid sería mayor en los que no creen en el virus

Los autores explican en el artículo original sobre el riesgo de infección por covid que las creencias de conspiración se encuentran asociadas con actitudes perjudiciales para la salud durante la emergencia sanitaria, por lo que el objetivo del nuevo estudio fue descubrir hasta qué punto dichas creencias predicen el comportamiento de bienestar y salud durante más tiempo.

Una menor disposición a realizarse la prueba, una mayor posibilidad de resultado positivo, mayor posibilidad de romper las reglas sanitarias, reducción de ingresos, pérdida de empleo, rechazo social y una disminución del bienestar en general, fueron las consecuencias que más se pudieron ver en las personas que no creían en el SARS-CoV-2, según datos de un gran panel de investigación holandés.

“Proponemos que las creencias conspirativas al comienzo de la emergencia sanitaria predicen de manera prospectiva una variedad de resultados de comportamiento vinculados con la salud meses después. En específico, el pensamiento conspirativo se relaciona con sentirse menos amenazado por el covid-19 y una menor disposición a seguir las medidas de contención”, señalan los investigadores.

¿Qué tanto puedes aprender del comportamiento de un grupo si te acercas a preguntarle a la gente?

Mucho. Y la investigación sobre el riesgo de infección por covid lo revela, pues, en palabras de los autores, tener creencias conspirativas del coronavirus en la primera ola (abril 2020) predijo una mayor posibilidad de tener modificaciones en sus relaciones sociales durante la segunda ola (diciembre 2020).

“Entre los que se hicieron la prueba, las creencias de conspiración también predijeron una mayor probabilidad de que la prueba covid saliera positiva. Por si fuera poco, 332 personas que participaron en la investigación informaron haber perdido su trabajo durante la pandemia. En los resultados de regresión logística jerárquica se pudo ver que las creencias de conspiración en la primera ola predijeron una mayor probabilidad de pérdida de empleo y una disminución de ingresos en la segunda”, advirtieron los expertos.

No se puede obligar a la gente a creer en un determinado fenómeno, pero este proyecto publicado en un journal de la Universidad de Cambridge revela que las posibilidades de padecer complicaciones en lo laboral, personal y el ámbito de la salud, además del riesgo de infección por covid son mayores en aquellas que no creen y, por lo mismo, se descuidan.