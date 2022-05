El actor Julián Gil sorprendió a sus seguidores cuando reveló que se había sometido a una cirugía para tratar el cáncer de piel que le había sido diagnosticado. El video se puede ver en su página oficial de Facebook.

En el video, el actor explica la razón por la que tiene una cicatriz en el pecho, tras haber sido cuestionado por muchos seguidores y comenta que un año atrás fue diagnosticado con cáncer de piel. “Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de la enfermedad”, expresó.

Gil comentó que se dio cuenta de que padecía cáncer durante la pandemia de covid-19 y con varias imágenes publicadas en sus redes sociales, el actor retrató el proceso que vivió durante la cirugía en la que se le removió el tejido canceroso.

“Fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer de piel”, comentó el actor Julián Gil. “Como cualquier persona nunca pensé que me iba a dar. Este video es para concientizar a la gente que debemos cuidarnos”, puntualizó.

Julián Gil diagnosticado con cáncer de piel: ¿qué es y por qué ocurre?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el cáncer de piel se da por el crecimiento anormal de las células de este órgano. Se suele desarrollar en la piel expuesta al sol. Existen tres tipos: el carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y el melanoma. Los dos primeros tienen altas probabilidades de curación mientras que el último es el más peligroso.

Los principales síntomas de este tipo de cáncer son los lunares con relieves o cambios de forma, bultos en la piel, úlceras, lesiones pequeñas con bordes irregulares y que causan dolor y picazón y lesiones de color negro, rojo, azul o azul oscuro.

La exposición solar sin protección es una de las razones más frecuentes por la que ocurre el cáncer de piel, ya que la exposición a los rayos ultravioleta causan daño al ADN de las células de la piel.

Lunar con relieve alertó a Julián Gil sobre cáncer

El actor Julián Gil explicó que su cáncer se pudo originar por la frecuente exposición solar a la que se sometía. Dijo que cuando se encontraba en Puerto Rico abusó mucho del sol.

“Yo quería estar negro, achicharrado, era de los que incluso se untaban aceite de bebé y así me ponía patas para arriba en el sol, y bueno todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar. No tomen sol, o al menos no tanto o usen bloqueador o protector solar”, comentó.

También comentó que un día se dio cuenta de un lunar con un poco de relieve, que lo hizo pensar que “algo no estaba bien”, por lo que fue a ver a una dermatóloga endocrinóloga quien le diagnosticó cáncer de piel.

