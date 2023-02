A más de tres años de la aparición del Covid-19, científicos siguen estudiando el virus y buscando nuevos tratamientos para reducir las hospitalizaciones y hoy te traemos noticias positivas.

El covid-19 sigue estando muy presente en nuestra vida diaria y es por eso que el mundo de la medicina lo sigue estudiando y buscando soluciones efectivas para que su impacto sea menor en las personas infectadas.

Nuevo tratamiento contra el covid reduciría hospitalizaciones

Los resultados de un ensayo de fase III de un nuevo tratamiento contra el covid-19 mostraron que redujo a la mitad el riesgo de hospitalizaciones o largas visitas a la sala de emergencias.

La mayoría de los tratamientos para Covid-19 se han vuelto ineficaces a medida que el virus ha evolucionado, dejando solo unos pocos antivirales como PaxloVid como los tratamientos disponibles restantes.

El nuevo tratamiento se llama interferón lambda pegilado y es fabricado por Eiger BioPharmaceutical y se administra como una sola inyección.

Los investigadores evaluaron el tratamiento en comparación con placebo en mil 949 adultos en Canadá y Brasil que tenían alto riesgo de covid-19 grave. Los participantes recibieron la vacuna dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas.

(Foto: Especial)

El tratamiento funcionó mejor cuando se tomó dentro de los 3 días posteriores a la aparición de los síntomas. Los resultados mostraron que era efectivo tanto para personas vacunadas como no vacunadas, así como contra diversas variantes del covid.

“El peginterferón lambda tiene un tremendo potencial terapéutico, y seguimos viendo la aparición de variantes agresivas del virus que se propagan por todo el mundo que son menos sensibles tanto a las vacunas como al tratamiento con anticuerpos”, dijo el investigador Jordan Feld, profesor asociado de medicina en la Universidad de Toronto.

Este tratamiento eficaz se ha tenido que probar fuera de Estados Unidos

Eiger BioPharmaceutical ha informado que tiene 100 mil dosis disponibles y la capacidad de fabricar 10 millones más.

Aunque se ha demostrado que este tratamiento puede ser muy efectivo para pacientes ya infectados de covid-19, se ha tenido que probar fuera de los Estados Unidos.

“Los reguladores de la Administración de Alimentos y Medicamentos a fines del año pasado le informaron a Eiger Biopharmaceuticals, que no estaban preparados para autorizarlo para uso de emergencia. Los ejecutivos del farmacéutico señalaron que parte del problema parecía ser que el ensayo clínico no incluía un sitio estadounidense, sino que se probó en Brasil y Canadá, y que fue iniciado y dirigido por investigadores académicos, en lugar de la propia compañía”, señala el periódico New York Times.