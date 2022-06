A partir de este lunes 27 de junio da inicio la campaña de vacunación contra el covid-19 a niños de 5 a 11 años de edad en la Ciudad de México.

Primero se va a vacunar a los niños de 11 años o que este año cumplan 11. Así lo dio a conocer el gobierno capitalino en su página web al decir que conforme vayan llegando las vacunas se van a dar a conocer nuevas fechas.

La vacunación se va a llevar en orden alfabético con base en un calendario hecho por el gobierno. La jornada empieza el 27 de junio y termina el 1 de julio con los niños de 11 años de edad y todos los menores serán vacunados con el biológico de Pfizer-BioNTech.

Inicia jornada de vacunación en niños de 11 años

La vacunación será en orden alfabético y en una fecha determinada para cada letra. Así quedó el calendario:

Los menores cuyo primer apellido empiece con las letras A,B y C se les vacunará el lunes 27 de junio

Los menores cuyo primer apellido empiece con las letras D, E, F y G será el martes 28 de junio

Los menores con las letras H, I, J, K, L y M se vacunarán el miércoles 29 de junio

Los que inician con las letras N, Ñ, O, P, Q y R serán inmunizados el jueves 30 de junio

Y por último los niños de 11 años cuyo primer apellido comienza con las letras S, T, U, V, W, X, Y y con la Z , el viernes 1 de julio tienen que ir a la aplicación de su vacuna.

Los requisitos para vacunar a los niños son:

1. Regístralos en https://mivacuna.salud.gob.mx/

Ten a la mano su CURP

Imprime su comprobante de registro

2. Cada localidad comunicará las fechas y sedes de la vacunación Anota la fecha en tu calendario para que no se te olvide

Ubica la sede de vacunación 3.Llévalos en la fecha y sede que les toca Lleva el comprobante de registro y su identificación escolar

Un adulto debe acompañarlos

Recuerda, la vacuna es gratuita

Sedes de vacunación

Álvaro Obregón

1.-C.S. T-III "MANUEL ESCONTRÍA" Frontera 15 S/N , Colonia San Ángel, C.P. 01000

2.-C. S. T-III "MINAS DE CRISTO" Prolongación Rio Becerra S/N, Colonia Minas de Cristo Rey, C.P. 01419

Azcapotzalco

1.- C. S. T-III "DR. MANUEL MARTÍNEZ BAEZ" Avenida El Rosario 34, Colonia San Martín Xochinahuac, C.P. 02110

2.- CMF Cuitlahuac

Benito Juárez

1.- C. S. T-III "PORTALES" Calzada San Simón 94, Colonia San Simón Ticumac, C.P. 03660

2.- C. S. T-III "MIXCOAC" Rembrandt 32, Colonia Nonoalco Mixcoac, C.P. 03910

Coyoacán

1.-C. S. T-III "MARGARITA CHORNÉ Y SALAZAR" Avenida División del Norte 2986, Colonia Atlántida, C.P. 04370

2.-C. S.T-III "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ" San Gabriel 517 Esq. San Alberto, Colonia Pedregal de Santa Úrsula, C.P.04600

Cuajimalpa

1.- C. S. T-III "CUAJIMALPA" Avenida Cerrada de Juárez S/N, Colonia Cuajimalpa, C.P. 05000

2.- C.S. T-III " LA NAVIDAD" Calle 25 de diciembre S/N entre Baltazar y Estrella de Belén, Colonia La Navidad, C.P. 05210

Cuauhtémoc

1.-C. S. T-III "JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ" Calzada San Antonio Abad 350, Colonia 06850

2.-CLÍNICA DE ESPECIALIDADES NO. 4 Francisco Diaz Covorruvias 23, Colonia San Rafael, C.P. 06470

3.- ISSSTE Clínica de Medicina Familiar Sta. Maria

Gustavo A. Madero

1.- C. S. T-III "DR. GABRIEL GARZÓN COSSA" Oriente 85 S/N entre Norte 72-A y Norte 74, Colonia La Joya, C.P. 07890

2.- C. S. T-III "DR. RAFAEL RAMÍREZ SUÁREZ" Avenida Montevideo 555 esq. 17 de Mayo, Colonia San Bartolo Atepehuacan, C.P. 07730

3.- UMF 20 Calz. Vallejo 675, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México

Iztacalco

1.- C. S. T-III "DR. JOSÉ ZOZAYA" Corregidora 135 esq. Plutarco Elías Calles, Colonia Santa Anita, C.P. 08300

2.- C. S. T-III "DR. MANUEL PESQUEIRA" Avenida Sur 16 245 esq. Oriente, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500

Iztapalapa

1.- C. S. T-III "CHINAMPAC DE JUÁREZ" Avenida Telecomunicaciones S/N, Colonia Chinampac de Juárez, C.P. 09225

2.- C. S. T-III "DR. RAFAEL CARRILLO " Guadalupe Victoria 32, Colonia Barrio San Lucas, C.P. 09000

3.- Clinica de Especialidades Leonardo y Nicolas Bravo

Magdalena Contreras

1.- C.S. T-III "OASIS" Avenida San Jeronimo 2625, Colonia Pueblo San Bernabé Ocotepec, C.P: 10300

2.- C. S. T-III "DR. ÁNGEL DE LA GARZA BRITO" Avenida San Jerónimo s/n esq. Nogal, Colonia Pueblo Nuevo Alto, C.P. 10640

Miguel Hidalgo

1.- C. S. T-III "MÉXICO -ESPAÑA" Avenida Mariano Escobedo 148, Colonia Anáhuac, C.P. 11320

2.- C. S. T-III "DR. ÁNGEL BRIOSO VASCONCELOS" Benjamín Hill 14, colonia Condesa, 06140

Milpa Alta

1.- C. S. T-III "GASTÓN MELO" Avenida Dr. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecomitl, C.P. 12100

2.- C. S. T-III "SAN PABLO OZTOTEPEC" Matamoros y Rojo Gómez s/n, Pueblo San Pablo Oztotepec, C.P. 12400

Tláhuac

1.- UMF 162, Av. Tlahuac No 5662, Los Olivos, Tláhuac, 13360 Ciudad de México, CDMX

2.- C. S. T-II "13 DE SEPTIEMBRE" Cisnes s/n entre Adalberto Tejeda, Colonia Los Olivos, C.P. 13210

3.- C. S. T-III "SAN FRANCISCO TLALTENCO" Andrés Quinta Roo s/n esq. General Carlos A. Vidal, Pueblo San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400

Tlalpan

1.-C. S. T-III "DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA" Carraco s/n esq. Coapa, Colonia Toriello Guerra, C.P. 14050

2.- C. S. T-III "DR. DAVID FRAGOSO LIZALDE" Cedral s/n esq. David Fragoso Lizalde, Colonia San Pedro Mártir, C.P. 14650

3.- CMF Tlalpan

Venustiano Carranza

1.-C. S. T-III " BEATRIZ VELASCO DE ALEMÁN" Avenida Eduardo Molina s/n esq. Peluqueros, Colonia 20 de noviembre, C.P. 15300

2.- C. S. T-III " DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA" Oriente 170 154 esq. 4° Cerrada de oriente 168, Colonia Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15500

Xochimilco

1.- C. S. T-III "XOCHIMILCO" Avenida Juárez 2 esq. Pino, entre Pino y Josefa Ortiz de Domínguez, Barrio San Juan, C.P. 16000

2.-C. S. T-III "TULYEHUALCO" Avenida Rio Ameca s/n, Barrio San Sebastián Tulyehualco, C.P. 16730

