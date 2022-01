Inglaterra levanta sus medidas de prevención covid: ¿Por qué?

En Inglaterra decidieron levantar todas las medidas de prevención covid que tenían para combatir la variante ómicron a partir de la semana del 24 de enero.

Dichas medidas de prevención covid que ya no se pedirán a los habitantes incluyen uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público y en las tiendas, la presentación de certificados de vacunación y la herramienta del “home office” (trabajar desde casa). ¿Por qué se quitan estas medidas? Esto es lo que argumenta el primer ministro británico, Boris Johnson.

Quitar las medidas de prevención covid, ¿una decisión inteligente?

The Guardian informa que Boris Johnson actualizó los parlamentarios y señaló que los datos de la emergencia estaban mostrando que, como gobierno, acertaron en las decisiones difíciles, por lo que podían quitarse esas medidas, a las que ellos consideraron un “plan B”.

“A medida que el coronavirus se vuelve endémico, tendremos que sustituir los requisitos legales por consejos y orientaciones que insten a las personas infectadas a tener cuidado y consideración con los demás”, dijo Johnson.

Su decisión entraría en vigor el jueves 26 de enero, un día después de que se dé la revisión preexistente.

Johnson detalla que no se trata de eliminar en su totalidad el uso del cubrebocas, pues se seguirá pidiendo en espacios cerrados, con mala ventilación, y en los que haya mucha gente, en particular cuando se entre en contacto con personas no conocidas, pero que cuando las personas se encuentren en espacios comunes o en salones de clases, podrán quitarse los cubrebocas.

“El Departamento de Educación no tarda en eliminar la guía nacional sobre el uso de cubrebocas en áreas comunes”, le dijo Johnson a la cámara baja del parlamento británico (también conocida como House of Commons).

Además, Johnson también dijo que el requisito legal de autoaislamiento de aquellos individuos infectados podría terminarse cuando las regulaciones lleguen a su fin (24 de marzo) y que esa fecha podría adelantarse.

Hasta el momento, Reino Unido tiene 15 millones 501 mil 850 casos confirmados y 153 mil 017 decesos por el virus. En 24 horas presentaron 94 mil 634 nuevos contagios y 440 fallecimientos, según la Johns Hopkins University.

Si fueras el primer ministro… ¿harías lo mismo?

(Con información de The Guardian)